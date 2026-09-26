Mundial de Ciclismo Montreal 2026: hora y dónde ver en la prueba de ruta a Nairo Quintana y a los colombianos en competencia

La carrera contará con un total de 233 kilómetros de recorridos en la capital de Canadá-crédito @Montreal_2026/X

Guardar

El calendario del ciclismo en el 2026 poco a poco llega a su final y el Mundial de Montreal será una de las últimas oportunidades para ver al corredor Nairo Quintana en competencia, ya que el boyacense anunció su retiro de la actividad profesional.

Es por esta razón que, el ciclismo colombiano además de tener a “Nairoman” como su referente principal, habrá un total de 184 corredores, contando contará con cinco representantes: Santiago Buitrago, Harold Tejada, Brandon Rivera y Sergio Andrés Higuita.

PUBLICIDAD

Es importante recordar que Egan Bernal no competirá por molestias musculares y su reemplazo inicial, Wilmar Paredes, también quedó fuera tras sufrir una caída.

Tom Pidcock es uno de los favoritos a llevarse la carrera-crédito Europa Press

La prueba de fondo masculina del Mundial de Ciclismo 2026 se disputará el 27 de septiembre en Montreal, Canadá, con salida a las 8:00 a. m. (hora colombiana) y una distancia de 273,3 kilómetros, y se podrá ver a través de DSports2.

Así será la prueba de ruta del Mundial de Montreal 2026

Nairo Quintana quiere hacer una buena presentación en el Mundial de Ruta en Montreal para ayudar a Colombia a subirse al podio - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Entre los aspirantes al título aparecen el belga Remco Evenepoel, el mexicano Isaac del Toro, el francés Paul Seixas, el británico Thomas Pidcock, el italiano Giulio Ciccone y el alemán Florian Lipowitz.

La prueba masculina tendrá un recorrido de 273,4 kilómetros entre Brossard y Montreal, con 3.803 metros de desnivel positivo. El tramo decisivo estará en el circuito de Mont-Royal, al que los corredores deberán dar 12 vueltas sobre un trazado de 13,4 kilómetros, con rampas de hasta 11% y la llegada situada en Parc Jeanne-Mance.

PUBLICIDAD

La lucha por el título quedó abierta tras la ausencia de Tadej Pogacar, que no competirá por una caída en la Vuelta a España.

La historia de los Mundiales de Ciclismo de Ruta

Bélgica acumula 27 títulos masculinos en la historia del certamen, mientras ningún corredor latinoamericano ha conseguido el maillot arcoíris-crédito Denis Balibouse/REUTERS-Foto de archivo

Tadej Pogacar (considerado por muchos como el mejor ciclista de la actualidad) conquistó el Mundial de ciclismo en ruta de 2024 y se incorporó a una historia iniciada en 1927, en la que Bélgica acumula 27 títulos masculinos, más que cualquier otro país, mientras ningún corredor latinoamericano ha logrado todavía el maillot arcoíris.

La prueba masculina tuvo su primera edición con el italiano Alfredo Binda, abriendo una lista de campeones que, hasta el triunfo de Remco Evenepoel en 2022, había otorgado el título en 89 ocasiones. Las coronas posteriores de Mathieu Van der Poel en 2023 y la de Pogačar en 2024 ampliaron ese recorrido.

PUBLICIDAD

Solo cinco ciclistas ganaron tres veces el Campeonato Mundial masculino: Binda, Rik van Steenbergen, Óscar Freire, Eddy Merckx y Peter Sagan. El eslovaco fue el único que encadenó sus tres victorias de forma consecutiva, entre 2015 y 2017.

Pogačar, de Eslovenia, sucedió en 2024 al neerlandés Mathieu Van der Poel, campeón en 2023. Antes de ellos, Evenepoel había ganado para Bélgica en 2022, tras los triunfos consecutivos del francés Julian Alaphilippe en 2020 y 2021.

El danés Mads Pedersen se impuso en 2019, mientras que Alejandro Valverde fue campeón en 2018 y se convirtió en el sexto español en conquistar la prueba. Sagan dominó las tres ediciones anteriores, entre 2015 y 2017.

PUBLICIDAD

La nómina de campeones desde 2000 también reúne al polaco Michal Kwiatkowski en 2014, el portugués Rui Costa en 2013, el belga Philippe Gilbert en 2012, el británico Mark Cavendish en 2011 y el noruego Thor Hushovd en 2010.

Tadej Pogacar conquistó el Mundial de ciclismo en ruta de 2024 y sucedió en el historial al neerlandés Mathieu Van der Poel-crédito Geert Vanden Wijngaert/AP Foto

Lance Armstrong, de Estados Unidos, fue campeón en 1993, después de que el italiano Gianni Bugno ganara las ediciones de 1991 y 1992. El belga Rudy Dhaenens había vencido en 1990.

El estadounidense Greg LeMond obtuvo dos títulos, en 1983 y 1989. Entre ambas conquistas se repartieron el maillot arcoíris el italiano Maurizio Fondriest en 1988, el irlandés Stephen Roche en 1987, el italiano Moreno Argentin en 1986, el neerlandés Joop Zoetemelk en 1985 y el belga Claude Criquielion en 1984.

PUBLICIDAD

Giuseppe Saronni ganó para Italia en 1982, y el belga Freddy Maertens fue campeón en 1976 y 1981. El francés Bernard Hinault se impuso en 1980, tras los títulos de los neerlandeses Jan Raas en 1979 y Gerrie Knetemann en 1978.

El italiano Francesco Moser conquistó el Mundial en 1977. Antes de él habían ganado el neerlandés Hennie Kuiper en 1975, Eddy Merckx en 1974, el italiano Felice Gimondi en 1973 y su compatriota Marino Basso en 1972.

Merckx también había sido campeón en 1967 y 1971, con el belga Jean-Pierre Monsere como vencedor en 1970. El neerlandés Harm Ottenbros triunfó en 1969 y el italiano Vittorio Adorni, en 1968.

PUBLICIDAD