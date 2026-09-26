Colombia

Investigan asesinato de teniente de la Policía en zona rural de Bolívar, Cauca

El teniente Álvaro José Medina Peña se movilizaba en un bus de servicio público para apoyar labores de seguridad cuando hombres armados lo obligaron a descender del vehículo

Asesinaron al comandante de Policía de Bolívar, Cauca, cuando viajaba hacia El Bordo - crédito tomada de Facebook - @PoliciaColombia/ X
Asesinaron al comandante de Policía de Bolívar, Cauca, cuando viajaba hacia El Bordo - crédito tomada de Facebook - @PoliciaColombia/ X
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El teniente Álvaro José Medina Peña, comandante de la Estación de Policía de Bolívar, Cauca, fue asesinado en la madrugada del sábado 26 de septiembre cuando se movilizaba en un vehículo de servicio público hacia El Bordo, cabecera municipal de Patía.

Las autoridades investigan el ataque, ocurrido en una zona rural del municipio, y buscan establecer quiénes interceptaron el automotor y obligaron al oficial a descender antes de asesinarlo.

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De acuerdo con la información preliminar, el teniente salió cerca de las 4:00 a.m. desde Bolívar con el propósito de apoyar labores de seguridad en El Bordo. El desplazamiento se realizaba por una ruta que atraviesa sectores rurales del Macizo Colombiano, una región donde las autoridades han reportado presencia de grupos armados ilegales.

El teniente Álvaro José Medina Peña fue asesinado cuando viajaba de Bolívar hacia El Bordo - crédito Facebook
El teniente Álvaro José Medina Peña fue asesinado cuando viajaba de Bolívar hacia El Bordo - crédito Facebook

El vehículo en el que viajaba Medina Peña habría sido detenido por hombres armados en el sector de La Playa, en el corregimiento de Guachicono. La versión inicial conocida por las autoridades señala que los atacantes hicieron bajar al uniformado del bus y, después, le quitaron la vida.

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El cuerpo del oficial fue localizado durante las primeras horas de la mañana tras un reporte de la Defensa Civil. Hasta el momento no se han informado capturas por este homicidio ni se ha confirmado de manera oficial la identidad del grupo responsable.

Las primeras hipótesis apuntan a la posible participación de una estructura armada con presencia en esa zona del departamento. En la región operan grupos ilegales y persiste una disputa territorial que afecta la movilidad de las comunidades y las labores de las instituciones. Sin embargo, las autoridades no han atribuido formalmente el crimen a una organización específica.

La Policía Nacional confirmó la muerte del teniente y señaló que se dirigía a cumplir labores de apoyo en El Bordo. En el comunicado difundido tras conocerse el ataque, la institución indicó: “Hoy la Policía Nacional de Colombia está de luto por el señor Teniente Álvaro José Medina Peña, comandante de la Estación de Policía Bolívar, a quien le arrebataron la vida cuando se dirigía a cumplir su deber y apoyar el servicio de Policía en El Bordo, Cauca”.

La institución expresó solidaridad con los familiares y compañeros del teniente asesinado - crédito @PoliciaColombia/ X
La institución expresó solidaridad con los familiares y compañeros del teniente asesinado - crédito @PoliciaColombia/ X

La entidad expresó además su solidaridad con los familiares, compañeros y allegados del uniformado. “A sus familiares, compañeros y seres queridos les extendemos nuestro abrazo fraterno y todo el respaldo de una institución que hoy comparte su dolor”, señaló la Policía Nacional.

En el mismo pronunciamiento, la institución destacó la trayectoria del teniente Medina Peña y advirtió que buscará que los responsables respondan ante la justicia. “El Teniente Medina Peña será recordado por su vocación de servicio, su compromiso y el uniforme que llevó con honor hasta el último momento”, indicó el comunicado.

La Policía agregó que no dejará de investigar el caso. “Nunca olvidaremos a nuestros héroes que ofrendaron su vida por la Patria, pero tampoco dejaremos de aplicar la justicia a aquellos que segaron sus vidas”, afirmó la institución. Las autoridades adelantan labores de recolección de información en el corredor vial donde ocurrieron los hechos. El objetivo es determinar cómo se produjo la interceptación del bus, cuántas personas participaron en el ataque y si los agresores tenían conocimiento previo sobre el desplazamiento del oficial.

También se espera que las indagaciones permitan establecer las condiciones de seguridad bajo las cuales el teniente se movilizaba desde Bolívar hacia El Bordo. La ruta conecta municipios del sur del Cauca y atraviesa áreas rurales donde se han documentado acciones de actores armados y restricciones para la población civil.

La Policía Nacional confirmó que Medina Peña iba a reforzar el servicio en El Bordo - crédito @PoliciaColombia/ X
La Policía Nacional confirmó que Medina Peña iba a reforzar el servicio en El Bordo - crédito @PoliciaColombia/ X

El homicidio se registró en medio de la preocupación de comunidades del sur del Cauca por los hechos de violencia en vías rurales. Los habitantes de sectores como Guachicono y La Playa permanecen expuestos a las consecuencias de la presencia de estructuras armadas, que disputan corredores y zonas de influencia en esta parte del departamento.

La investigación continúa en desarrollo. Las autoridades deberán definir la responsabilidad individual de los atacantes, confirmar la estructura que habría participado y establecer si el crimen estuvo relacionado con las funciones que el teniente adelantaba en Bolívar o con su traslado para reforzar el servicio de Policía en El Bordo.

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