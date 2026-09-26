Colombia

La Policía capturó a alias Pineda, cabecilla de Los Shottas, por presunto tráfico de cocaína: también tendría nexos con el ELN

El sospechoso fue ubicado mediante una orden judicial en la playa de La Barra y deberá responder por concierto para delinquir agravado, según la investigación coordinada con la Fiscalía General de la Nación

La pesquisa lo relaciona con cobros ilegales a personas ligadas a la minería ilícita, desalojos forzados, robos a naves y el envío de clorhidrato hacia países de Centroamérica, según las autoridades - crédito @PoliciaColombia/X
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La Policía Nacional capturó a alias Pineda, señalado cabecilla de zona de Los Shottas, en Buenaventura, por presuntamente coordinar el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y promover alianzas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para disputar el control territorial.

El detenido deberá responder por concierto para delinquir agravado tras ser ubicado en la playa de La Barra, en la zona rural del puerto del Valle del Cauca.

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La investigación le atribuye participación en extorsiones contra personas vinculadas con la minería ilegal, desplazamientos forzados y hurtos a embarcaciones. También lo señala como uno de los coordinadores de envíos de clorhidrato de cocaína a países de Centroamérica.

“En #Buenaventura, Valle, en coordinación con la @FiscaliaCol, capturamos a alias ‘Pineda’, señalado cabecilla de zona de ‘Los Shottas’, por el delito de concierto para delinquir agravado”, se observa en un mensaje publicado por la Policía en X.

Alias Pineda cuenta con más de 15 años de trayectoria y registra cinco anotaciones judiciales por diversos delitos - crédito @PoliciaColombia/X
Alias Pineda cuenta con más de 15 años de trayectoria y registra cinco anotaciones judiciales por diversos delitos - crédito @PoliciaColombia/X

Alias Pineda era señalado como responsable del grupo delincuencial Los Shottas en los sectores de Juanchaco y La Barra. La captura se concretó mediante una orden judicial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

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El expediente indica que el presunto cabecilla acumularía más de 15 años de trayectoria delictiva. Registra cinco anotaciones judiciales por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; concierto para delinquir agravado; utilización de menores para cometer delitos y rebelión.

La institución sostuvo que el arresto reduce las capacidades de la estructura criminal: “Con esta captura afectamos las capacidades de esta estructura criminal y avanzamos en la recuperación de la seguridad y tranquilidad de las comunidades”.

El control de Los Shottas en varios sectores de Buenaventura

Las autoridades responsabilizan a Los Shottas de extorsiones a comerciantes, robos a embarcaciones y homicidios - crédito @PoliciaColombia/X
Las autoridades responsabilizan a Los Shottas de extorsiones a comerciantes, robos a embarcaciones y homicidios - crédito @PoliciaColombia/X

Los Shottas surgieron a finales de diciembre de 2020 y mantienen presencia en gran parte de la zona continental de Buenaventura. El grupo tiene un dominio histórico en la comuna 12 y conserva influencia en las comunas 5, 7, 8, 9 y 11.

Las autoridades vinculan sus actividades con el narcotráfico, extorsiones generalizadas a comerciantes y transportadores, piratería o robos a embarcaciones turísticas, homicidios y el desplazamiento forzado de familias para apoderarse de viviendas.

También han documentado presuntos nexos entre esta organización y varios frentes del ELN. Esas alianzas tendrían como objetivos coordinar el tráfico de drogas y sostener el control territorial en áreas del litoral Pacífico.

Cinco integrantes de Los Shottas fueron detenidos en el barrio Los Pinos de la comuna 11 - crédito Gobernación del Valle del Cauca - crédito Gobernación del Valle del Cauca
Cinco integrantes de Los Shottas fueron detenidos en el barrio Los Pinos de la comuna 11 - crédito Gobernación del Valle del Cauca - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Durante la presente semana (21 a 26 de septiembre), otros cinco integrantes de Los Shottas —tres hombres y dos mujeres— fueron detenidos en el barrio Los Pinos, de la comuna 11 de Buenaventura. Las autoridades los relacionan con sicariatos y desplazamientos forzados en la ciudad portuaria.

Entre los capturados está alias Alan, identificado por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, como cabecilla de la estructura en Los Pinos. El coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle, indicó que tenía antecedentes por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, hurto y fuga de presos.

“Entre los capturados se encuentra alias ‘Alan’, señalado de ser el cabecilla de ‘Los Shottas’ en Los Pinos. Los detenidos, que fueron sorprendidos por las autoridades tras varios allanamientos, estarían relacionados con sicariatos y desplazamientos forzados en Buenaventura”, indicó la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro.

En el operativo fueron incautados dos revólveres, seis artefactos explosivos improvisados, equipos de comunicación y munición de diferentes calibres. Los demás detenidos registraban antecedentes recurrentes por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

“No vamos a permitir que este tipo de estructuras criminales siembren el terror entre los bonaverenses y, por eso, continuamos propinando golpes contundentes para debilitarlas y trabajando junto con la Fuerza Pública para proteger a las comunidades”, afirmó la mandataria departamental.

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