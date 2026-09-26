Colombia

A la cárcel teniente (r) por amenazar y hostigar a la familia del cantante Luis Alfonso en Antioquia

La Fiscalía 156 especializada señaló que el 29 de mayo de 2023 Bladimir Londoño llegó a la finca junto con otras tres personas y empezaron a disparar contra la portería y la casa entre la 1:54 a. m. y las 2:00 a. m. En el predio estaban el artista, su esposa Luisa Pulgarín, el padre de ella, sus tres hijos menores y los mayordomos

Policía enviado a la cárcel por amenazar a familia del cantante Luis Alfonso y disparar contra su vivienda - crédito Fiscalía
Policía enviado a la cárcel por amenazar a familia del cantante Luis Alfonso y disparar contra su vivienda - crédito Fiscalía
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El teniente retirado Bladimir Alberto Londoño Londoño quedó recluido en una cárcel por una imputación de cargos por desplazamiento forzado, tras una investigación por amenazas y disparos contra la finca del cantante Luis Alfonso en Rionegro, Antioquia.

La Fiscalía sostiene que las intimidaciones llevaron al artista, su familia y empleados a abandonar la vivienda en la vereda Las Cuchillas. El exoficial fue capturado el 14 de septiembre de 2026 y un juez ordenó su detención preventiva en un centro carcelario.

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La investigación ubica el ataque en mayo de 2023

La Fiscalía 156 especializada señaló que el 29 de mayo de 2023 Londoño Londoño llegó a la finca junto con otras tres personas que se movilizaban en motocicletas de alto cilindraje.

El teniente retirado Bladimir Alberto Londoño Londoño quedó recluido en una cárcel por una imputación de cargos por desplazamiento forzado, tras una investigación por amenazas y disparos contra la finca del cantante Luis Alfonso en Rionegro - crédito Fiscalía
El teniente retirado Bladimir Alberto Londoño Londoño quedó recluido en una cárcel por una imputación de cargos por desplazamiento forzado, tras una investigación por amenazas y disparos contra la finca del cantante Luis Alfonso en Rionegro - crédito Fiscalía

Según el expediente, el grupo disparó contra la portería y la casa entre la 1:54 a. m. y las 2:00 a. m. En el predio estaban Luis Alfonso, su esposa Luisa Pulgarín, el padre de ella, sus tres hijos menores y los mayordomos.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, durante el hecho los atacantes habrían gritado: “Qué salga la estrella, vamos a hacer respetar la vereda”.

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El entonces comandante activo de la estación de Policía de Rionegro fue identificado mediante cámaras de seguridad del sector, según la Fiscalía. El ente acusador le atribuye haber disparado su arma de dotación contra la finca.

Los mensajes bajo análisis exigían que la familia se fuera

Tras el ataque, familiares y allegados del cantante recibieron mensajes amenazantes desde distintos números telefónicos, según apartes del expediente conocidos por la Unidad Investigativa del medio de comunicación.

Uno de los textos exigía la salida inmediata de las víctimas: “Tienen 24 horas para irse de la vereda. Se tienen que ir todos”.

El cantante Luis Alfonso confirmó un concierto en Bogotá para el 7 de noviembre - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso
Teniente (r) a la cárcel por procediminetos inconrrectos contra la vivienda y familia del cantante Luis Alfonso en 2023 - crédito Agencias de prensa

Otro mensaje advertía: “La próxima no es plomo en la puerta, sino en la cabeza. O quitan la denuncia o bala es lo que les va a sobrar”.

La Fiscalía considera que esas amenazas provocaron el desplazamiento de la familia del cantante y de los trabajadores de la finca. Los mensajes, testimonios y demás elementos recogidos serán empleados en la etapa de juicio.

La defensa apeló la detención preventiva

La abogada Elizabeth Restrepo, defensora del exoficial, cuestionó que los mensajes fueran atribuidos de forma directa a su cliente. “Fueron 4 personas capturadas ese día, y al único que se le indilga el envío de los mensajes es a mi representado”, sostuvo Restrepo ante el diario.

La defensa apeló la medida de aseguramiento intramural impuesta contra Londoño Londoño. La revisión quedará en manos de una instancia judicial superior.

El operativo de captura contó con la participación del Cuerpo Técnico de Investigación de Rionegro, la Seccional de Investigación Criminal de Antioquia, policías del cuadrante número dos y unidades del Gaula Militar Oriente.

Hasta el momento, Luis Alfonso y su familia no se han pronunciado públicamente sobre el proceso.

El cantante sorprendió a sus seguidores con el evento que se llevará a cabo en la capital del país - crédito Luis Alfonso / Instagram
La Fiscalía considera que esas amenazas provocaron el desplazamiento de la familia del cantante Luis Alfonso y de los trabajadores de la finca. Los mensajes, testimonios y demás elementos recogidos serán empleados en la etapa de juicio- crédito Luis Alfonso / Instagram

Perfil de Luis Alfonso Rendón

Luis Alfonso Rendón Vargas, conocido como Luis Alfonso o “El Señorazo”, es un cantante y compositor colombiano de música popular. Nació el 8 de noviembre de 1993 en Popayán, Cauca.

Su propuesta reúne elementos de la ranchera, los corridos y la música popular colombiana. Entre sus influencias figuran intérpretes mexicanos como Pedro Infante, Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía, una tradición musical que conoció a través de su abuelo.

Comenzó a cantar de niño en coros de iglesia, serenatas y reuniones locales. Más tarde se trasladó a Medellín para impulsar su carrera. Alcanzó mayor reconocimiento con su participación en el programa A Otro Nivel, de Caracol Televisión, que dejó antes de su final por compromisos profesionales.

Canciones y discos

Entre sus temas más difundidos están:

  • La ex
  • Mi palabra contra la de ellos
  • El precio de tu error
  • Contentoso
  • Chismofilia
  • Tequila con cerveza, junto a Blessd
  • La cantina remix

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