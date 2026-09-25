Mujer que habría quemado a su hermano menor con agua hirviendo fue beneficiada con prisión domiciliaria en Antioquia

El menor de edad resultó con lesiones graves en su cuerpo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Una mujer de 24 años recibió medida de aseguramiento domiciliaria tras ser judicializada por su presunta responsabilidad en arrojar agua caliente a su hermano menor de edad en Copacabana (Antioquia).

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación, la víctima sufrió quemaduras de segundo grado y se encuentra recuperándose con el acompañamiento de especialistas y las autoridades que siguen de cerca su caso.

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El ente judicial confirmó el 24 de septiembre de 2026 que judicializó a la procesada por el delito de violencia intrafamiliar agravada, después que ella presuntamente atacara a su hermano de 16 años durante la madrugada del 19 de septiembre en una vivienda del barrio El Tablazo.

Llama la atención que la mujer fue beneficiada con la medida de detención domiciliaria en un lugar distinto al de la víctima: “La procesada no aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento de carácter domiciliario en un inmueble diferente al de la víctima”.

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Además, la investigación señaló que el adolescente sufrió quemaduras en la espalda y parte de la extremidad superior derecha, por lo que el dictamen médico-legal le fijó una incapacidad de 25 días.

El joven sufrió quemaduras de segundo grado y la responsable fue detenida en flagrancia - crédito Colprensa

El caso quedó a cargo de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) que se encargará de verificar bajo que motivos ocurrió la agresión en contra del menor de edad y así lograr una sanción en contra de la procesada que fue capturada poco después de los hechos por servidores de la Policía Nacional.

Los uniformados detuvieron a la señalada responsable en flagrancia. Luego, la Fiscalía le trasladó escrito de acusación por violencia intrafamiliar agravada y los familiares de los involucrados están a la espera de los avances en la investigación.

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Por ahora, se confirmó que el proceso seguirá en curso para establecer las circunstancias en las que ocurrió la presunta agresión dentro de la vivienda.

La familiar del menor debe responder por su responsabilidad en el ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Qué hacer ante una quemadura con agua

Una quemadura con líquidos calientes puede profundizarse durante los primeros minutos si el calor permanece en la piel. Por eso, la prioridad es enfriar la lesión con agua corriente fresca durante 20 minutos, sin utilizar hielo ni remedios caseros, puesto que estos podrían empeorar la quemadura y afectar aún más la piel.

Sin embargo, es necesario reiterar que la atención temprana limita el daño y permite evaluar la gravedad, por lo que es indispensable consultar a un especialista.

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La Asociación Estadounidense de Quemaduras recomienda acudir a un servicio de urgencias si la lesión supera el tamaño de la palma de la mano, compromete cara, manos, pies, genitales o articulaciones, o si la piel luce blanca, oscura o sin sensibilidad. También hay que consultar si aparecen fiebre, pus, dolor creciente, enrojecimiento que se extiende o malestar general y se deben seguir estas recomendaciones:

Tras alejar la fuente de calor, se debe retirar la ropa húmeda y las joyas cercanas a la zona afectada.

Si una prenda quedó adherida a la piel, no hay que retirarla.

Luego, conviene cubrir el área de manera holgada con una gasa limpia que no se pegue a la herida o con film plástico limpio, sin ajustar la extremidad.

No se deben aplicar manteca, aceite, pasta dental, alcohol, algodón ni cremas caseras. Tampoco se deben reventar las ampollas, ya que funcionan como barrera frente a infecciones.

La víctima debe enfrentar la recuperación física y emocional bajo el seguimiento de la Fiscalía - crédito Gustavo Amador / EFE

Las quemaduras por violencia o negligencia pueden denunciarse

Cuando una quemadura ocurrió por una agresión, violencia intrafamiliar, maltrato o descuido contra un menor de edad, la atención sanitaria debe ser el primer paso. El reporte médico, las fotografías de la lesión y los datos de posibles testigos pueden ser relevantes para la investigación.

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En Colombia, ante una situación de peligro se puede llamar a la línea 123. Las mujeres víctimas de violencia pueden recibir orientación en la línea 155. Si la víctima es un niño, niña o adolescente, cualquier persona puede comunicarse con la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), disponible las 24 horas.

La denuncia penal puede presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, por la línea 122, de forma presencial o mediante el sistema Denuncia Fácil. Al informar los hechos, se debe relatar con precisión lo ocurrido, indicar lugar, fecha, responsables conocidos y posibles pruebas.