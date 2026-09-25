Colombia

Operativo contra Los Brujos en Tolima: encontraron 832 tarjetas de crédito y hasta elementos de esoterismo

La gobernadora del Tolima informó que las autoridades hallaron dinero, teléfonos, munición y documentación durante diligencias contra la red investigada por presuntas estafas con servicios “de brujería” y trámites migratorios

La gobernadora del Tolima afirmó que las autoridades continuarán las acciones contra estructuras vinculadas con la ilegalidad y la extorsión - crédito @AdrianaMatizTol/X
La gobernadora del Tolima afirmó que las autoridades continuarán las acciones contra estructuras vinculadas con la ilegalidad y la extorsión - crédito @AdrianaMatizTol/X
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La gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó un nuevo operativo contra la estructura delictiva identificada como Los Brujos, señalada de presuntas estafas mediante falsos servicios esotéricos y trámites migratorios.

Según el mensaje divulgado por la mandataria departamental en sus redes sociales, en la reciente acción policial, las autoridades hallaron dinero en efectivo, tarjetas de crédito, celulares, munición y un cheque simulado por 380 millones de dólares.

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Para quienes creen que pueden convertir la ilegalidad y la extorsión en un negocio, nosotros respondemos con autoridad y resultados”, escribió la gobernadora.

La estructura es investigada por posibles fraudes transnacionales a través de ofertas de prácticas espirituales y gestiones migratorias dirigidas, principalmente, a personas en Estados Unidos - crédito @AdrianaMatizTol/X
La estructura es investigada por posibles fraudes transnacionales a través de ofertas de prácticas espirituales y gestiones migratorias dirigidas, principalmente, a personas en Estados Unidos - crédito @AdrianaMatizTol/X

La información oficial de las autoridades señalan que, en una de las fases del operativo, fueron allanados tres inmuebles y se recolectaron los mencionados elementos que quedaron a disposición de la investigación.

En detalle: 17 celulares, 92 talonarios de pago diario, 832 tarjetas de crédito, munición, un arma traumática y documentación.

La operación Macedonia incluyó 12 allanamientos en Ibagué, El Espinal y Suárez

El procedimiento hace parte de la operación Macedonia, desarrollada de forma conjunta por el Ejército Nacional, la Fiscalía y una agencia de Estados Unidos, desde 20 de marzo de 2026.

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Esa operación ya lleva cerca de 12 allanamientos en el departamento: ocho en Ibagué, tres en El Espinal y uno en el municipio de Suárez.

Por ende, las autoridades siguen detrás de las actividades de esta estructua, señalada de captar dinero a víctimas que serían, en su mayoría, personas residentes en Estados Unidos.

En marzo, por ejemplo, durante los primeros procedimientos, se conoció la inautación de $16,8 millones en efectivo, 22 teléfonos, 10 computadores, 11 memorias USB, siete discos duros, 12 tarjetas bancarias y cerca de 100 cuadernos y documentos.

Adriana Magali Matiz , gobernadora del Tolima, ha sido insistente en su lucha contra Los Brujos del Tolima- Este fue el resultado de un allanamiento en marzo de 2026 - crédito @AdrianaMatizTol/X
Adriana Magali Matiz , gobernadora del Tolima, ha sido insistente en su lucha contra Los Brujos del Tolima- Este fue el resultado de un allanamiento en marzo de 2026 - crédito @AdrianaMatizTol/X

En su momento, la gobernadora sostuvo: “Hemos sido directos, firmes y claros: cualquier estructura criminal que pretenda disfrazar el lavado de activos bajo la fachada de “brujos” o falsos servicios esotéricos, será perseguida hasta su desmantelamiento total".

“Esta es una estructura que convirtió el engaño en negocio criminal, estafando principalmente a ciudadanos mediante falsos servicios esotéricos y fraudulentos trámites migratorios para mover dinero ilícito. Este no es un caso menor. Es una red que creyó que podía esconderse detrás de la superstición para delinquir a gran escala. Se equivocaron .Gracias a la acción articulada del Gaula Militar, el CTI y el Homeland Security Investigations (HSI), se logró afectar de manera directa esta estructura”.

Abelardo de la Espriella también está detrás de esta red

Tras asumir como presidente de la República, el jefe de Estado, en su primera visita al departamento anunció el respaldo a la gobernadora en su persecución contra este grupo delictivo. El 5 de agosto de 2026, en plena temporada de empalme, el primer dignatario dijo:

“Ella (la gobernadora) nos habló de hurto a personas y residencias, narcotráfico en sectores urbanos, extorsiones telefónicas y la delincuencia juvenil. Y el caso especial es el que tienen allá en el departamento de brujería con lavado de activo. Aquí se ve una cosa absolutamente increíble. También vamos a ponerle mucha atención a eso”, dijo.

Según la información conocida por Semana, la red promocionaba sus servicios mediante avisos en calles, postes y redes sociales. Sus ofertas incluían trabajos para “atraer al ser amado”, recuperar parejas, mejorar ingresos, contactar personas desaparecidas y facilitar presuntos servicios consulares o trámites migratorios hacia Estados Unidos y otros países.

El jefe de Estado aseguró el respaldo a la gobernadora para perseguir a la red delictiva - crédito @SoraJuan/X

Los supuestos rituales costaban entre 300 y 500 dólares por sesión, equivalentes a cerca de 1 millón y 1,5 millones de pesos. El servicio se prestaba por teléfono, videollamadas o aplicaciones de mensajería, con el envío de fotografías y videos como una aparente prueba de que el ritual estaba en curso.

Uno de los anuncios citados en la publicación contenía una oración dirigida a la Santa Muerte: “SANTA MUERTE, apreciada de mi corazón, abrígame de tu protección, en la noche y el día. Yo te pido que ilumines mi caminar hacia el éxito (sic)”, según citó el medio.

La investigación apunta a que algunos de los responsables utilizaban imágenes de falsos altares, incluso en cementerios de barrios de Medellín, para dar credibilidad a los servicios que ofrecían a potenciales víctimas.

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