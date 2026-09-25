Colombia

Colombia registra más nacimientos en 2026, pero la fecundidad toca mínimo histórico: así cambió la población

El Dane reportó un aumento preliminar de 1,5% en los nacidos vivos durante los primeros siete meses del año, mientras las tasas reproductivas continúan a la baja y las defunciones también aumentan

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los registros del Dane muestran un aumento preliminar de los nacimientos durante los primeros siete meses de 2026 frente al mismo periodo de 2025 -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La fotografía demográfica de Colombia combina señales. Mientras el país acumula una fecundidad baja y un aumento de las defunciones, los nacimientos registrados entre enero y julio de 2026 crecieron frente al mismo periodo del año anterior.

Las cifras preliminares del Dane muestran 253.175 nacidos vivos en 2026, 3.776 más que los 249.399 contabilizados entre enero y julio de 2025. El incremento fue de 1,5% y se presentó en todos los meses del periodo, con excepción de mayo.

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El resultado contrasta con 2025. En ese año se registraron 441.537 nacimientos, 12.364 menos que en 2024, para una caída de 2,7%. Aunque el número continuó disminuyendo, esa reducción fue la menor desde 2022, después de varios años con descensos anuales de entre 7% y 12%.

La tasa global de fecundidad llegó a 1,0 hijo por mujer en 2025, el nivel más bajo registrado en toda la serie -crédito @DANE_Colombia/X
La tasa global de fecundidad llegó a 1,0 hijo por mujer en 2025, el nivel más bajo registrado en toda la serie -crédito @DANE_Colombia/X

Algunos meses de 2025 mostraron señales diferentes. Septiembre tuvo 40.189 nacimientos y octubre registró 38.716. Además, septiembre y diciembre fueron los primeros meses desde 2022 en presentar aumentos interanuales, de 0,8% y 2,5%, respectivamente.

La desaceleración apareció en los territorios con mayor volumen de nacimientos. Bogotá redujo su caída de 7,2% en 2024 a 1,3% en 2025, una diferencia de 5,9 puntos porcentuales. Antioquia y Valle del Cauca moderaron el descenso, con diferencias de 9,9 y 7,2 puntos porcentuales.

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En contraste, cinco departamentos cerraron 2025 con más nacimientos: Guainía aumentó 3,4%; Chocó, 2,7%; Quindío, 1,3%; Tolima, 1,1%, y La Guajira, 0,9%. En los demás departamentos, salvo San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las reducciones fueron menores que en periodos anteriores.

El repunte de 2026 debe leerse junto con otro indicador: la fecundidad continúa en mínimos históricos. Durante 2025 las tasas específicas siguieron descendiendo, aunque el Dane señaló que la reducción fue menos pronunciada que en 2024. Los mayores descensos se concentraron entre mujeres de 20 a 24 años y adolescentes de 15 a 19 años.

Vaupés tuvo en 2025 la tasa global de fecundidad más alta del país, con 2,0 hijos por mujer, según las cifras del Dane -crédito @DANE_Colombia/X
Vaupés tuvo en 2025 la tasa global de fecundidad más alta del país, con 2,0 hijos por mujer, según las cifras del Dane -crédito @DANE_Colombia/X

En el primer grupo, la tasa cayó 2,6 nacimientos por cada 1.000 mujeres frente a 2024. Entre las mujeres de 15 a 19 años disminuyó 2,5 por cada 1.000. En edades mayores, la variación fue más pequeña: entre los 40 y 44 años pasó de 6,9 a 6,8. Para las mujeres de 45 años o más se mantuvo en 0,3.

La tasa global de fecundidad llegó en 2025 a 1,0 hijo por mujer, el nivel más bajo de toda la serie. La disminución se extendió a todos los departamentos entre 2016 y 2025, aunque con diferencias territoriales. Amazonas, Cesar, Huila y Sucre registraron las mayores reducciones entonces. Vaupés presentó en 2025 la tasa global más alta, con 2,0 hijos por mujer, seguido de La Guajira, con 1,8, y Guainía, con 1,5. Caldas tuvo la menor, con 0,7.

El Dane señala que los departamentos con mayores tasas cuentan con estrategias de vigilancia demográfica para mejorar la captura y el registro de información.

El comportamiento conjunto refleja cambios simultáneos en volumen de nacimientos, fecundidad y mortalidad durante el periodo analizado. La mortalidad añade otra variación. En 2025 hubo 284.254 defunciones no fetales, 8.476 más que en 2024, equivalente a un aumento de 3,1%. El crecimiento fue superior al registrado un año antes, cuando las muertes habían aumentado 2,7% frente a 2023.

Entre enero y julio de 2026 se registraron 253.175 nacimientos en Colombia, 3.776 más que en el mismo periodo de 2025 -crédito @DANE_Colombia/X
Entre enero y julio de 2026 se registraron 253.175 nacimientos en Colombia, 3.776 más que en el mismo periodo de 2025 -crédito @DANE_Colombia/X

Durante enero y julio de 2026, las defunciones aumentaron 4,8% frente al mismo periodo de 2025, con 7.918 casos adicionales. Así, los primeros siete meses del año muestran simultáneamente un incremento preliminar de nacimientos y otro de muertes.

La estructura de la mortalidad presenta diferencias por edad y sexo. Entre los 15 y 79 años, los hombres registraron tasas superiores a las mujeres. Entre los 80 y 84 años fueron comparables, mientras que desde los 85 años la mortalidad fue mayor entre las mujeres. Otro cambio corresponde al peso de las muertes de menores de cinco años. En 2016 representaban 4,0% del total de defunciones, pero en 2025 su participación cayó a 1,9%.

En cuanto a las causas, las enfermedades isquémicas del corazón encabezaron las defunciones, con 17,3% en 2025 y 17,0% en las cifras preliminares de 2026. En 2025, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores ocuparon el segundo lugar. Para 2026, las enfermedades cerebrovasculares alcanzaron el mismo peso que estas, con 6,2% cada una.

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