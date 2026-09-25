Colombia

Defensores de la Patria, Salvación Nacional y Creemos se unirán para crear un nuevo movimiento de derecha afín a Abelardo de la Espriella: dejaron por fuera al uribismo

La eventual unión, que reuniría a tres sectores que respaldaron la candidatura del ‘Tigre’, requerirá el aval del organismo electoral, que deberá determinar si se cumplen los requisitos para participar como un único bloque en los comicios de octubre de 2027

Consejo Nacional Electoral - Defensores de la Patria - Salvación Nacional - Creemos
El Consejo Nacional Electoral definiría la solicitud de fusión de Defensores de la Patria, Salvación Nacional y Creemos - crédito Colprensa - Infobae Colombia
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Tres fuerzas de derecha que respaldaron la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República avanzarían en conversaciones para fusionarse, en una determinación que quedaría en manos de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE): ente rector que deberá estudiar y aprobar el eventual proceso, que apunta hacia las elecciones regionales del 2027 en Colombia.

Defensores de la Patria, Movimiento de Salvación Nacional y Creemos, que se sumaron a la campaña de De la Espriella, buscan formalizar una estructura conjunta antes de los comicios, en los que se empezará a redefinir el mapa político. La intención con esta eventual fusión es ordenar candidaturas para gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos y consolidar su fuerza política.

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Abelardo de la Espriella fue pieza clave para Salvación Nacional, al impulsar la estrategia de derecha radical y movilizar el apoyo electoral - crédito @Enrique_GomezM / X
El senador Enrique Gómez Martínez y el partido Salvación Nacional jugó un papel clave en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @Enrique_GomezM / X

Según informó El Espectador, los tres partidos quieren avanzar hacia una fusión, una decisión que requerirá la autorización del organismo electoral. Estas conversaciones incluyen al movimiento fundado por el propio presidente; el movimiento encabezado por el senador Enrique Gómez y la colectividad que ha estado ligada con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

La fusión de los partidos de derecha permitiría unificar avales y estrategia electoral

Las tres colectividades cuentan con personería jurídica, por lo que hoy pueden entregar avales de forma independiente; aunque una eventual integración les permitiría concentrar recursos políticos y electorales bajo una sola organización, además de definir una estrategia común para las regionales, en las que saldrán a buscar los votos en competencia con otros partidos, algunos tradicionales.

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Federico Gutiérrez durante el lanzamiento del partido Creemos
Federico Gutiérrez es el fundador del partido Creemos, que llegó a la Alcaldía de Medellín y tiene representación en el gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito John Paz/Colprensa

El objetivo sería ampliar su influencia frente a otros sectores de la derecha, un sector político en el que el Centro Democrático mantiene una estructura territorial y parlamentaria consolidada, como pudo verse en las elecciones al Congreso. La discusión también incluye la definición de candidaturas en las regiones en las que Salvación Nacional y Creemos tienen bases propias.

Es oportuno precisar que Creemos tiene uno de sus principales respaldos en Antioquia y Medellín, mientras que Salvación Nacional conserva una identidad asociada al conservadurismo y a la figura de Álvaro Gómez Hurtado, fundador del partido asesinado en 1995; y Defensores de la Patria obtuvo su personería jurídica en agosto, después del triunfo de De la Espriella.

En consecuencia, el trámite llegaría a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, que debe revisar los requisitos legales y estatutarios de la fusión. Esta decisión definirá si las tres organizaciones pueden conservar sus derechos políticos y electorales dentro de una nueva colectividad, en paralelo a las solicitudes de otras representatividades que irían en la misma línea.

El ejemplo que buscaría seguir la derecha: Pacto Histórico

Uno de los casos recientes en cuanto a la conformación fue la constitución del Pacto Histórico, que agrupó a varias fuerzas de izquierda. Aunque en ese proceso enfrentó demoras antes de obtener una decisión definitiva, por sanciones pendientes de algunas vertientes, lo que alimentó cuestionamientos sobre el ritmo de las actuaciones del organismo electoral colombiano.

En contraste con ese ejemplo, las conversaciones entre los sectores de derecha se producen con más de un año de anticipación a los comicios de 2027. Esa condición podría dar margen para que el CNE defina el expediente antes de que inicien formalmente las inscripciones de candidatos, en unos comicios que elegirán un total de 20.509 cargos, de ellos 32 gobernadores y 1.102 alcaldes.

La eventual fusión trasladaría al ámbito regional la coalición que acompañó la campaña presidencial de 2026. Abelardo de la Espriella recibió el respaldo de Salvación Nacional y de dirigentes vinculados a Creemos durante su aspiración a la Casa de Nariño, lo que fue clave para consolidar la masa política que lo llevó a vencer al oficialismo, con una ajustada diferencia del 0,95%.

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