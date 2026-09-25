⁠La Jessu le respondió a Yina Calderón y desmintió que hubiera perdido su casa por una deuda: “Estaba ocupada cumpliéndole un sueño a mi mamá”

La creadora de contenido negó que hubiera perdido la propiedad por deudas y aseguró que decidió ponerla en arriendo como parte de un plan financiero - crédito @lajesuu_/ TikTok

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La Jesuu respondió a las versiones de Yina Calderón sobre una presunta pérdida de su vivienda por deudas con un video en el que mostró que le regaló un apartamento a su madre. La creadora de contenido aseguró que el dinero para adquirir el inmueble provino de los ingresos que obtiene por el arriendo de su casa y explicó por qué decidió dejar de vivir allí.

La controversia comenzó después de que Yina Calderón hablara sobre la vivienda de La Jesuu en una entrevista para La Mega. “La Jesuu no vendió la casa, se la quitaron porque la debía”, afirmó la empresaria, según el fragmento que circuló en redes sociales.

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La Jesuu no mencionó a Calderón de forma directa, pero publicó un video que fue interpretado como una respuesta a esa versión. Junto a las imágenes en las que aparece con su madre y muestra el apartamento que le regaló, escribió: “Esperabas que te respondiera, pero estaba demasiado ocupada cumpliéndole un sueño a mi mamá”.

La Jesuu entregó el apartamento a su madre durante un intercambio de amigo secreto por el Día del Amor y la Amistad, momento con el que respondió de manera indirecta a Calderón - crédito @lajesuu/ Instagram

La respuesta estuvo acompañada por un video en el que, con motivo del Día del Amor y la Amistad y durante un intercambio de amigo secreto, la creadora de contenido le regaló un apartamento a su madre. Con las imágenes, La Jesuu buscó desmentir las versiones sobre una supuesta situación económica difícil, que Yina Calderón había insinuado en sus declaraciones.

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La creadora de contenido además compartió un video en donde explicó qué pasó con su casa. Valentina Ruiz, nombre real de La Jessu, sostuvo que el dinero para comprar ese inmueble salió de los ingresos mensuales que percibe por el arriendo de su propia casa. Con esa explicación, negó que hubiera vendido, perdido o que le hubieran quitado la propiedad.

“¿Qué pasó con la casa de La Jesuu? Después del video de mi mudanza, muchos se están preguntando qué pasó con mi casa. La vendí, me la quitaron, la perdí, La Jesuu perdió todos sus lujos”, expresó al comienzo de su explicación.

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La Jesuu respondió a Yina Calderón tras decir que le quitaron la casa por una deuda - crédito @yinacalderonoficial @lajesuu /Instagram

Luego respondió a esos rumores. “Para mala suerte de los haters, ninguna de las anteriores. Simplemente tomé una decisión financiera”, afirmó. La Jesuu relató que años atrás invirtió gran parte de sus ahorros en su emprendimiento de pelucas, llamado Auténtica. Según contó, el negocio no tuvo el resultado que esperaba, sufrió un robo, atravesó dificultades económicas y finalmente tuvo que cerrarlo.

Después de esa experiencia, explicó que aún tenía una parte de su capital y decidió destinarla a la compra de una vivienda. La influenciadora afirmó que entonces quería tener un hogar propio y pensaba en formar una familia, por lo que la casa se convirtió en una de sus principales metas personales.

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Con el paso del tiempo, reconsideró esa decisión. La Jesuu sostuvo que contar con más de $ 1.800 millones concentrados en una sola propiedad podía limitar su capacidad de capitalización y expansión de nuevos proyectos. Aclaró que no considera que comprar una casa sea un error, pero señaló que, en su situación actual, prefiere diversificar sus recursos.

La creadora de contenido afirmó que tener más de $ 1.800 millones en una sola propiedad limitaba sus proyectos - crédito cortesía del Canal RCN

“Yo mi casa no la quiero vender. Le he invertido muchísimo, me costó demasiado construirla, tiene un valor sentimental enorme para mí”, manifestó.

La alternativa que encontró fue poner la vivienda en arriendo. De acuerdo con su versión, el inmueble sigue siendo parte de su patrimonio y ahora le deja un ingreso mensual fijo. La creadora de contenido afirmó que ese dinero le permite asumir gastos, invertir en otros negocios, viajar y proyectar su trabajo hacia nuevos países.

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La Jesuu también explicó que se mudó a un apartamento más pequeño, donde vive con sus mascotas, Aleida, Dior y Tyson. “Hoy puedo vivir completamente tranquila, feliz y parchada en un apartamento muchísimo más pequeño”, expresó.

En ese contexto, dijo que los recursos del arriendo le permitieron regalarle una vivienda a su madre. Aunque mostró parte del momento de la entrega, no dio detalles sobre el valor del apartamento, la fecha de compra ni las condiciones de la operación.

La creadora de contenido se mudó a un apartamento más pequeño junto a sus mascotas - crédito Canal RCN

Hasta el momento, Yina Calderón no había emitido una nueva respuesta pública al video de La Jesuu ni a su explicación sobre la decisión de arrendar la casa.

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