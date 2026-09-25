Colombia

Así fue el viaje en metro del vicepresidente de Colombia José Manuel Restrepo en Nueva York para llegar a tiempo a un compromiso, en medio de la Asamblea General de la ONU: “En la Patria Milagro no paramos”

El vicepresidente y el ministro de Comercio recurrieron al sistema de transporte público debido a que era la única forma de llegar a tiempo a una de sus reuniones

Los dos funcionarios que junto al canciller Omar Bula encabezan la delegación colombiana en representación de Abelardo de la Espriella mostraron el particular episodio que vivieron debido a que iban con el tiempo justo para llegar a tiempo a su siguiente encuentro - crédito @MauricioGomezCO/X

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Como parte de la serie de reuniones y encuentros que tiene agendada la delegación colombiana que asiste a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se desarrolla en Nueva York (EE. UU.), el ministro de Comercio compartió un video en sus redes sociales en el que mostró el viaje en metro que tuvo que realizar junto al vicepresidente José Manuel Restrepo, que lidera la comitiva que representa al presidente Abelardo de la Espriella.

“Aquí vamos a la Chamber of Commerce en metro con el vicepresidente, todero, mírenlo”, dice Gómez Amín, mientras camina junto a Restrepo rumbo al paradero en el que abordaron su transporte.

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Sobre el motivo que los llevó a movilizarse en el sistema de transporte público en La gran manzana, el líder de la cartera de Comercio argumentó que la decisión de ir hacia la Chamber of Commerce (ubicado en el distrito financiero de Manhattan) obedeció “porque no nos dan los tiempos”.

A diferencia de la administración anterior de Gustavo Petro, que en más de una ocasión fue noticia debido a los constantes retrasos en su agenda, Amín destacó la labor que se viene realizando desde que De la Espriella asumió como jefe de Estado el viernes 7 de agosto de 2026.

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“No paramos. Aquí la agenda es cada media hora reunión”, comentó el ministro en el video, que compartió el miércoles 24 de septiembre, y luego de lo que fue la intervención de Restrepo en la Asamblea General de la ONU (que inició el martes 23 de septiembre), que leyó el discurso por parte De la Espriella.

"No paramos", señaló el ministro de Comercio Mauricio Gómez Amin, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito @MauricioGomezCO/X
"No paramos", señaló el ministro de Comercio Mauricio Gómez Amin, junto al vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito @MauricioGomezCO/X

Asimismo, en una publicación que compartió desde su cuenta de X, Amín agregó que “no hay pausa cuando se trata de trabajar por Colombia”.

“Por instrucción de nuestro presidente, @ABDELAESPRIELLA, continuamos con una agenda maratónica en Nueva York, construyendo alianzas y buscando nuevas oportunidades de inversión, comercio y desarrollo para nuestras regiones”, destacó en la misma publicación el funcionario colombiano.

Mientras que el vicepresidente, señaló el mismo martes, los objetivos que tiene trazado el Gobierno de De la Espriella desde su cartera de Comercio.

“En representación del presidente Abelardo de la Espriella, estamos justo saliendo de Naciones Unidas. Eran los discursos inaugurales y aquí estamos con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, que se suma hoy a los eventos más importantes donde tenemos relación con el mundo empresarial”, mencionó Restrepo.

El vicepresidente puntualizó cuáles fueron los encuentros que se acordaron.

“Tendremos un encuentro con empresarios, una rueda de negocios con Holland & Knight, una de las firmas más importantes del mundo. De la misma manera con JP Morgan, por las características que tiene esta organización para inversión en infraestructura en nuestro país. Y tendremos también un encuentro con XP Investments. Allí están inversionistas del mundo entero. Tendremos ya reuniones con compañías puntuales que están haciendo anuncios de inversión en Colombia. Y aquí estamos con el ministro de Comercio para enviar esa señal”, destacó al final Restrepo.

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