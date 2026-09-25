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Diez años después de la muerte de 71 personas en accidente del avión de Chapecoense, así será el homenaje de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot: el “Verdolaga” presentó un mural conmemorativo

El 28 de noviembre de 2016 se cumplirán 10 años del accidente que dejó un saldo de 71 personas muertas, el “Verdolaga” jugará un partido homenaje con el cuadro del estado de Santa Catarina (sur de Brasil)

El mural en el cual se mostró como hermanos a ambos equipos a raíz de la frustrada final de la Copa Sudamericana 2016--crédito @Nacionalespasion/X
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Atlético Nacional y Chapecoense disputarán el 26 de septiembre de 2026 un partido amistoso en el estadio Atanasio Girardot, como parte de los actos de memoria por las 71 personas que murieron en el accidente aéreo del 28 de noviembre de 2016.

El encuentro comenzará a partir de las 3:30 p. m. y convocó a sus hinchas a asistir al homenaje. La jornada reunirá nuevamente a las dos instituciones cuya final de la Copa Sudamericana quedó suspendida tras la caída del avión en el Vuelo 2933 de LaMia que trasladaba al equipo brasileño hacia Medellín, y que se estrelló en La Unión, Antioquia.

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La visita de Chapecoense a Antioquia también incluyó actividades en La Unión, municipio donde ocurrió el siniestro. La delegación brasileña estuvo en el homenaje en el Cerro Chapecó, nombre que recibió el lugar del accidente, y en la colocación de la primera piedra del futuro Memorial La Unión-Chapecó, previsto en la cancha 19 de Diciembre.

El encuentro fue denominado Partido de la Amistad Eterna

Los jugadores del cuadro brasileño estuvieron presentes en el superclásico de Colombia y recibieron aplausos de los hinchas del "Verdolaga"-crédito @retroverdolaga/X

Con respecto al juego amistoso entre Atlético Nacional y el club brasileño, se presentó como el “Partido de la Amistad Eterna”. La denominación alude a la relación que surgió entre Medellín, el equipo antioqueño y Chapecó después del accidente de 2016.

La delegación del conjunto de Santa Catarina llegó a Medellín el 24 de septiembre de 2026 y asistió al partido de Liga entre Nacional y Millonarios en el Atanasio Girardot.

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En el accidente murieron periodistas, tripulantes, invitados y jugadores después de que el avión se precipitara en el Oriente antioqueño, dejando un saldo de 71 personas y seis sobrevivieron.

Nacional anunció descuentos y entrada gratuita para menores de 10 años

En la sede deportiva de Guarne, se mostró un fragmento del partido homenaje a raíz del accidente del Vuelo Lamía 2933 en la noche del 28 de noviembre de 2016-crédito @ Mathiasbr99/X

Para el partido, el club informó que los abonados tendrán un 20% de descuento para comprar hasta cinco entradas. También podrán ingresar sin costo los niños menores de 10 años, siempre que estén acompañados por un adulto con boleta.

Atlético Nacional llamó a sus seguidores a llenar el estadio en una jornada que estará centrada en el recuerdo de las víctimas y en la relación entre las dos instituciones.

La programación se realizará dos meses antes del décimo aniversario del accidente, que se cumplirá el 28 de noviembre de 2026.

Así fue el homenaje a las víctimas del accidente del Vuelo 2933 de Lamía en el cual iba Chapecoense

-crédito Filiberto Rojas Ferro-Q'Hubo Barranquilla/Colprensa
-crédito Filiberto Rojas Ferro-Q'Hubo Barranquilla/Colprensa

Durante el viaje a Medellín, la tripulación del vuelo dedicó un homenaje a los llamados “Eternos Campeones”, en referencia al plantel, cuerpo técnico, dirigentes y periodistas que murieron en el siniestro. La delegación brasileña también destacó su regreso a Colombia, país al que identificó como su “segunda casa” por la solidaridad recibida desde entonces.

Con respecto al partido reunirá otra vez a los dos clubes en el escenario donde Chapecoense debía enfrentar a Nacional por la final de la Copa Sudamericana 2016. El amistoso forma parte de una agenda de actos que recuerda una relación de fraternidad que se mantiene casi diez años después de la tragedia.

Atlético Nacional rindió homenaje a Chapecoense en su sede deportiva de Medellín, donde fue inaugurado el Mural de la Hermandad, una obra que recuerda el vínculo construido entre ambas instituciones tras la tragedia aérea.

La delegación del club brasileño llegó a Colombia para participar del amistoso que disputará este sábado 26 de septiembre ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. El encuentro tendrá un carácter conmemorativo y buscará honrar a las víctimas del accidente del vuelo de LaMia.

Imagen IOQQFRH5PFBMDAG52GVNG2QPCQ

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