‘Pinocho’, cabecilla de las Acsn, presentó tutela contra el Gobierno por presunta vulneración a sus derechos: el Consejo de Estado se pronunció

Los accionantes cuestionaron decisiones contenidas en varias resoluciones del Gobierno nacional - crédito Policía Nacional y Colprensa

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Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias de Pinocho y señalado como líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), presentó una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho. En el recurso, el dirigente de esa estructura armada manifestó que se estarían vulnerando varios de sus derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, la defensa y la seguridad jurídica.

La solicitud también fue presentada por su hermano, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca. De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso Infobae Colombia, los accionantes pidieron la protección judicial de una serie de garantías que consideran afectadas por decisiones adoptadas por el Gobierno nacional relacionadas con el reconocimiento de integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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Entre los derechos invocados se encuentran el debido proceso, la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad, el acceso efectivo a la administración de justicia y la paz. La acción fue radicada ante el Consejo de Estado, corporación que posteriormente determinó que no era la autoridad competente para conocerla en primera instancia.

La decisión de remisión fue adoptada el 9 de septiembre de 2026 por la Sección Tercera, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Alberto Montaña Plata.

La tutela y posterior remisión del caso

Según el documento judicial, el reclamo está relacionado con las Resoluciones No. 348 y 349 de 28 de agosto de 2026, y las resoluciones ejecutivas No. 353 y 354 de 2 de septiembre de 2026, proferidas por el Gobierno nacional, que corresponden a las medidas de orden público que dieron por terminado el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

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La acción se presentó en un momento en el que Castillo Carrillo había expresado su interés en entregarse a las autoridades. El recurso buscaba que fueran protegidas las garantías que, según los accionantes, estarían comprometidas por las decisiones administrativas cuestionadas; sin embargo, el Consejo de Estado no entró a estudiar de fondo los argumentos expuestos en la tutela.

En consecuencia, la corporación indicó que, de acuerdo con las reglas vigentes para determinar la competencia en este tipo de acciones, correspondía a otra autoridad judicial asumir el trámite. En el auto fechado el 9 de septiembre, el alto tribunal explicó que el Decreto 799 de 2025 modificó un artículo del Decreto 1069 de 2015, relacionado con la distribución de las acciones de tutela.

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A partir de esa disposición, el magistrado ponente estableció que el Consejo de Estado no tenía competencia para tramitar la acción presentada por Castillo Carrillo y su hermano, y ordenó que el expediente fuera enviado para que otra autoridad judicial realizara el estudio correspondiente. En la parte resolutiva del auto, el Consejo de Estado estableció: “REMITIR el expediente con radicado No. 11001-03-15-000-2026-07274-00, a los juzgados administrativos de Bogotá (reparto), para su conocimiento y fines pertinentes”, señala el auto.

El Consejo de Estado no estudió de fondo la tutela y decidió remitir el expediente a los juzgados administrativos de Bogotá, al considerar que no tenía competencia para conocerla en primera instancia - crédito Consejo de Estado

La situación judicial de alias Pinocho

La tutela fue presentada mientras las autoridades mantienen la búsqueda de Fredy Castillo Carrillo, de 46 años, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella diera un ultimátum al jefe de las Acsn, para que se someta a la justicia. Según la información conocida, el grupo que lidera alias Pinocho tiene presencia en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar.

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Castillo Carrillo fue capturado en enero de 2022 en las afueras de Madrid, España, después de haber permanecido durante años vinculado a actividades criminales. Tras su extradición a Colombia, recuperó la libertad a mediados de 2023 y posteriormente regresó a la clandestinidad en la Sierra Nevada de Santa Marta.

En junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a Estados Unidos, luego de un requerimiento presentado por la Corte del Distrito Este de Texas. De acuerdo con la información suministrada, en ese país es requerido por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

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La acusación estadounidense documenta episodios de narcotráfico atribuidos a la estructura desde 2011 hasta 2024. También señala que las incautaciones de cocaína relacionadas con los Conquistadores de la Sierra superan la tonelada y que la organización habría cobrado pagos por cada kilogramo de droga movilizado hacia determinados destinos.

Alias Pinocho figura entre los principales objetivos del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que ordenó a los ministerios de Defensa y Justicia coordinar su sometimiento a la justicia - crédito Polícia Nacional y REUTERS

En el proceso relacionado con su extradición, Castillo Carrillo también manifestó reconocerse como indígena y sostuvo que, después de más de dos décadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, había atravesado un proceso mediante el cual adoptó tradiciones y costumbres de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. La Corte Suprema no acogió ese argumento para impedir la extradición.

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Además, en el proceso fueron reportadas órdenes de captura vigentes en su contra por los delitos de hurto, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Entre los hechos atribuidos a Castillo Carrillo se encuentra el homicidio del líder social y ambiental Alejandro Llinas Suárez, ocurrido el 23 de abril de 2020.

La tutela presentada por alias Pinocho y su hermano continuará ahora su trámite ante los juzgados de Bogotá, después de la decisión del Consejo de Estado de remitir el expediente por razones de competencia. La corporación, en el auto del 9 de septiembre, no resolvió de fondo las solicitudes de protección de los derechos fundamentales planteadas por los accionantes.

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