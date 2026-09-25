Abelardo de la Espriella anunció contundente ofensiva contra alias Iván Márquez: “Vamos a darlo de baja o a extraditar”

Iván Márquez, cuyo nombre real es Luciano Marín Arango, fue uno de los principales dirigentes de las antiguas Farc y encabezó la delegación guerrillera durante las negociaciones de paz que culminaron con el acuerdo de 2016 - crédito Ariana Cubillos/AP y Presidencia de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció el viernes 25 de septiembre una ofensiva contra Luciano Marín Arango, conocido como alias Iván Márquez, uno de los antiguos comandantes de las Farc y posteriormente jefe de la disidencia Segunda Marquetalia.

El pronunciamiento se produjo durante su intervención en Barranquilla, en el marco de la extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera.

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Durante su intervención, el jefe de Estado vinculó a ”Araña" con la estructura disidente que, según las autoridades, tuvo relación con la Segunda Marquetalia. En ese contexto, hizo referencia directa a Márquez y manifestó que el Gobierno buscará que responda ante las autoridades colombianas o estadounidenses.

“Este criminal que ven aquí es Giovanni Andrés Rojas, alias Araña. Este bandido es cabecilla de los narcoterroristas comandos de la frontera. Una disidencia de las antiguas Farc que estuvo vinculada a la segunda Marquetalia de otro narcoterrorista que vamos a dar de baja o vamos a extraditar, Iván Márquez. El Gobierno de los Estados Unidos lo requiere por narcoterrorismo y concierto para delinquir. La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó”, dijo De la Espriella.

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