Panaca confirmó que uno de sus trabajadores murío en las instalaciones del parque turístico en Quindío: qué fue lo que pasó

Nicolás Echeverry Fonseca, trabajador de Panaca que murió al interior del parque de Quimbaya - crédito redes sociales

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Un trabajador de Panaca fue hallado sin vida en un baño del parque turístico ubicado en Quimbaya, Quindío. La víctima fue identificada como Nicolás Echeverry Fonseca. El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles 23 de septiembre de 2026. Las circunstancias de la muerte están bajo investigación y, hasta el momento, no se divulgaron detalles sobre lo sucedido.

Nicolás Echeverry Fonseca trabajaba en Panaca. El parque informó que acompaña a sus familiares y pidió prudencia ante las versiones que comenzaron a circular en redes sociales.

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A través de un comunicado, la empresa expresó: “PANACA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador, Nicolás Echeverry Fonseca”. La entidad también transmitió sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del trabajador. “Nos unimos a su dolor en este momento”, señaló.

Un trabajador de Panaca fue hallado sin vida en un baño del parque turístico ubicado en Quimbaya, Quindío. La víctima fue identificada como Nicolás Echeverry Fonseca - crédito Panaca

Panaca rechazó las especulaciones sobre las causas del fallecimiento y solicitó responsabilidad en el tratamiento de la información: “Pedimos a la ciudadanía y a los medios de comunicación manejar esta información con responsabilidad y respeto por la memoria de nuestro colaborador y la tranquilidad de su familia”.

La empresa pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación actuar con respeto por la memoria de Echeverry Fonseca y por la tranquilidad de su familia.

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El comunicado indicó, finalmente, que Panaca se encuentra a disposición de los allegados del trabajador durante este momento.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial que permita confirmar las causas de la muerte. Medicina Legal será la entidad encargada de esclarecer este caso, que ha conmocionado al departamento del Quindío.