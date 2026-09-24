Proceso contra Armando Benedetti por presuntas recomendaciones de funcionarios en la Dian fue enviado por la Corte Suprema a la Fiscalía: qué sigue

Corte Suprema remitió a Fiscalía el expediente de Armando Benedetti por presuntas recomendaciones de funcionarios en la Dian- crédito Lina Gasca/Colprensa/Fiscalía General de la Nación

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía General de la Nación el expediente relacionado con el exministro del Interior, Armando Benedetti, señalado por presuntas recomendaciones de funcionarios en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La decisión del alto tribunal respondió a un asunto de competencia: Benedetti dejó de ser senador el 19 de julio de 2022, por lo que el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria no podía investigarlo por hechos posteriores.

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“Remitir copia íntegra de la presente actuación con destino a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue la conducta de Armando Alberto Benedetti Villaneda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión”.

La decisión del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria respondió a un asunto de competencias - crédito Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema autorizó archivar la investigación preliminar contra 32 congresistas como Alfredo Deluque, Jorge Alejandro Ocampo, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, entre otros. La Sala de Instrucción consideró que no existían bases para abrir una investigación de fondo.

La Corte Suprema de Justicia archivó investigación preliminar contra 32 congresistas - crédito Corte Suprema de Justicia

“La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia procede a evaluar las pruebas recaudadas en la fase de investigación previa adelantada contra los congresistas Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Mauricio Pardo Díaz, Enrique Cabrales Baquero, Saray Elena Robayo Bechara, Liliana Esther Bitar Castilla, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, Yenica Sugein Acosta Infante, Daniel Restrepo Carmona, Armando Antonio Zabarain De Arce, Edgar Jesús Díaz Contreras, Sandra Yaneth Jaimes Cruz, Carlos Mario Faredo Daza, Ángela María Vergara González, Germán Alcides Blanco Álvarez, Leonardo De Jesús Gallego Arroyave, Antonio Correa Jiménez, José Alejandro Sánchez, Silvio José Carrasquilla Torres, Fernando David Niño Mendoza, Óscar Darío Pérez Pineda, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, Carlos Alberto Cuenca Chaux, Juan Carlos García Rojas, Echeverry Alvaran, Dorina Hernández Palomino, Julio Alberto Elías Vidal, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza y Mónica Karina Bocanegra Pantoja, con fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia”, puntualiza el documento oficial.

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El origen del caso contra Armando Benedetti

Luis Carlos Reyes denunció que Armando Benedetti queria tener puestos en la Dian - crédito Colprensa

El caso de Armando Benedetti surgió a partir de la denuncia de Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, que entregó conversaciones en las que Benedetti habría gestionado cargos, traslados y ascensos en la Dian en al menos cuatro ocasiones. Entre los nombres mencionados estaban Nancy Patricia Holguín, Alejandro Gutiérrez y Mario Olea, vinculados a posibles movimientos en las sedes de Barranquilla y Cartagena.

El ente acusador deberá establecer si existen elementos para abrir una investigación preliminar. El nombre de Benedetti apareció junto al de más de 30 congresistas, exfuncionarios y políticos señalados de solicitar puestos o movimientos dentro de la entidad.

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El 17 de agosto de 2022, 17 días después de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, Benedetti habría iniciado gestiones para ubicar a Nancy Patricia Holguín, Alejandro Gutiérrez y Mario Olea.

Según su hoja de vida, Holguín se desempeñaba como directora de impuestos en Barranquilla y Benedetti habría solicitado su ascenso. Gutiérrez era propuesto para reemplazarla. Olea, por su parte, trabajaba como inspector de la Dian y Benedetti habría buscado que asumiera la dirección de la entidad en Cartagena, uno de los cargos estratégicos de la institución.

El 9 de marzo de 2025, Reyes afirmó en sus redes sociales que Adelina Covo, junto con Nicolás Petro, le habría solicitado las aduanas de Barranquilla y Cartagena para personas recomendadas por Benedetti. También sostuvo que rechazó esas peticiones porque sus criterios coincidían con la instrucción de Gustavo Petro de evitar el clientelismo.

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Frente a las acusaciones, el entonces ministro del Interior tildó a Reyes de ser un delincuente y de no haber sido leal al primer mandatario Gustavo Petro. “Es usted un criminal, enfermo de la cabeza con los likes, lo mentiroso y lo perverso que ha sido con la lealtad del presidente”, señaló.

“Ajá, y usted está en la lista Clinton “porque todo el mundo odia a Benedetti”. Sus afirmaciones son injuriosas y calumniosas y lo denunciaré penalmente por ellas. Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar”, detalló Benedetti.