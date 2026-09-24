Colombia

Joaquín Gutiérrez fue elegido como el nuevo presidente de Ecopetrol: este es su perfil y trayectoria

La junta directiva de la compañía tomó la decisión luego de la renovación de sus integrantes aprobada por los accionistas el 15 de septiembre

Abelardo De La Espriella presentó a Joaquín Gutiérrez ante la USO como uno de los candidatos más fuertes para presidir Ecopetrol - crédito Defensores de la Patria
La elección de Gutiérrez hace parte del proceso de conformación de la nueva administración de la compañía para el periodo restante de la Junta Directiva 2025-2029 - crédito Defensores de la Patria
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La junta directiva de Ecopetrol eligió el jueves 24 de septiembre de 2026 a Joaquín Gutiérrez Caballero como nuevo presidente de la compañía. La designación se produce después de la elección de una nueva junta directiva en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 15 de septiembre, que renovó seis de los nombres del máximo órgano de administración para lo que resta del periodo institucional 2025-2029.

Gutiérrez asumirá la conducción de la principal empresa petrolera del país después de un periodo de cambios en su presidencia. El cargo había sido ocupado de manera temporal por Camilo Barco, quien reemplazó a Juan Carlos Hurtado Parra tras su salida de la compañía. La definición de la nueva cabeza de Ecopetrol quedó en manos de la junta renovada, integrada actualmente por nueve miembros.

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El nuevo presidente tiene formación en Administración de Empresas en la Universidad del Norte y una especialización en gerencia de salud. Su trayectoria profesional está relacionada principalmente con la gestión organizacional, el sector privado y actividades empresariales. Gutiérrez no registra experiencia previa en el sector de hidrocarburos dentro de la trayectoria suministrada para su nombramiento.

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