Colombia

Sinuano Día resultados de hoy jueves 24 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los jueves, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego del día

Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance dio a conocer los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este jueves, 24 de septiembre de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 24 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Números ganadores: 1929.

Quinta: 0.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones todos los días: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Este es el peculiar plan de premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este es el peculiar plan de premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Joaquín Gutiérrez fue elegido como el nuevo presidente de Ecopetrol: este es su perfil y trayectoria

La junta directiva de la compañía tomó la decisión luego de la renovación de sus integrantes aprobada por los accionistas el 15 de septiembre

Joaquín Gutiérrez fue elegido como el nuevo presidente de Ecopetrol: este es su perfil y trayectoria

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El equipo de Lucas González recibirá al Ballet Azul en una nueva edición del superclásico del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Senador Alejandro Ocampo criticó ponencia del ministro de Hacienda Miguel Gómez en el Congreso que habría sido hecha con inteligencia artificial: “Ministro Claude”

El congresista del Pacto Histórico reprochó al líder de la cartera durante el debate de aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2027 en las comisiones económicas del Congreso de la República

Senador Alejandro Ocampo criticó ponencia del ministro de Hacienda Miguel Gómez en el Congreso que habría sido hecha con inteligencia artificial: “Ministro Claude”

Magistrada de la JEP advirtió que terminar el tribunal en 2028 dejaría su trabajo “por la mitad”: “Acabar con la JEP cuando van a comenzar los juicios”

La presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, magistrada Catalina Díaz, cuestionó el proyecto de ley presentado por el senador Enrique Gómez

Magistrada de la JEP advirtió que terminar el tribunal en 2028 dejaría su trabajo “por la mitad”: “Acabar con la JEP cuando van a comenzar los juicios”

Aida Quilcué se pronunció después de que un juez le ordenara al ministro de Agricultura reconocer el término campesino: “No es un insulto ni una expresión despectiva”

La decisión concede 48 horas al titular de Agricultura para disculparse y comunicar por canales institucionales que esas denominaciones tienen amparo constitucional y no serán sustituidas de forma general en Colombia

Aida Quilcué se pronunció después de que un juez le ordenara al ministro de Agricultura reconocer el término campesino: “No es un insulto ni una expresión despectiva”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

“Estar con un hombre no te hace gay”, la reflexión de Omar Murillo tras su publicación viral

“Estar con un hombre no te hace gay”, la reflexión de Omar Murillo tras su publicación viral

Grupo Frontera sorprendió con versión de una canción de Karol G en formato de banda: así se escuchó el grupo mexicano

Sebastián Vega reveló que aún es adicto al alcohol: “Esa puerta sigue ahí”

Paola Jara reveló cómo es actualmente su relación con los hijos de Jessi Uribe: “Traté de meterme más de lo que debía”

“El agropecuario” reveló que demandó a Aida Victoria por permitir el uso de su hijo en un video de Blessd: “Me da rabia”

Deportes

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Colombia vs. Italia: hora y dónde ver el partido de la Tricolor por el histórico tercer puesto en el Mundial Femenino Sub-20

James Rodríguez recibió la “bendición” de ídolo de Atlético Nacional en la previa del clásico ante Millonarios: “Aporta mucho”

México vs. Colombia: hora y dónde ver el primer partido amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA de septiembre-octubre

Federación Colombiana de Ciclismo confirmó las fechas del Tour Colombia 2027: hay un convenio con México para convocar a la élite del ciclismo mundial