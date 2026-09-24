Así puede preparar su propia mayonesa en casa, en menos de diez minutos y con ingredientes naturales

La mayonesa lo arregla todo: le da ese “toque” a un sándwich, a una ensalada, unas papas fritas o una hamburguesa. También es una base para otras salsas e, incluso, es usada para dorar pan por la capa crujiente que genera en el sartén.
Su textura cremosa y su sabor fresco la convierten en una opción práctica para tener lista en casa.
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Aunque no pertenece a una región colombiana específica, esta salsa está presente en muchas cocinas del país. Se usa para acompañar ensaladas frías, perros calientes, hamburguesas, papas, pescados y preparaciones con pollo.
Receta de mayonesa casera
La mayonesa es una salsa fría que se obtiene al emulsionar huevo, aceite, limón o vinagre y sal. La técnica consiste en integrar el aceite poco a poco con la yema hasta conseguir una mezcla espesa, brillante y uniforme.
Tiempo de preparación
- Tiempo activo: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 0 minutos.
- Tiempo total: 10 minutos.
Ingredientes
- 1 huevo grande, preferiblemente pasteurizado y a temperatura ambiente.
- 200 mililitros de aceite vegetal de sabor neutro, como girasol o canola.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 1 cucharadita de vinagre blanco.
- 1 cucharadita de mostaza, opcional.
- 1/2 cucharadita de sal.
- 1 cucharada de agua, solo si necesita ajustar la textura.
Cómo hacer mayonesa casera, paso a paso
- Retire el huevo de la nevera con anticipación. Déjelo alcanzar temperatura ambiente durante unos 15 a 20 minutos.
- Vierta el huevo en el vaso alto de una licuadora de inmersión. Agregue el limón, el vinagre, la mostaza y la sal.
- Añada todo el aceite. Coloque la batidora de mano en el fondo del vaso, justo encima de la yema.
- Encienda la batidora a velocidad alta y no la mueva durante los primeros 10 segundos. En ese momento comenzará a formarse la emulsión.
- Cuando la parte inferior se vea blanca y espesa, suba la batidora lentamente. Mantenga el movimiento vertical hasta integrar todo el aceite.
- Pruebe la mayonesa. Ajuste la sal o agregue unas gotas más de limón, según su gusto.
- Si la salsa queda demasiado espesa, incorpore 1 cucharada de agua y bata durante unos segundos.
- Pase la preparación a un frasco limpio, seco y con tapa. Guárdela de inmediato en la nevera.
La temperatura del huevo es clave para evitar que la mayonesa se corte. También es necesario incorporar el aceite de forma gradual si utiliza varillas manuales o una licuadora tradicional.
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Si la mezcla se corta, no la bote. Coloque 1 yema nueva en otro recipiente y agregue la mayonesa cortada poco a poco, mientras bate de manera constante. La preparación puede recuperar su textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 1 taza, suficiente para 8 porciones de 2 cucharadas cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción de 2 cucharadas:
- Calorías: 250 kcal.
- Grasas totales: 27 gramos.
- Proteínas: 1 gramo.
- Carbohidratos: 1 gramo.
- Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.
- Colesterol: aproximadamente 25 miligramos.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarde la mayonesa casera en un frasco de vidrio limpio y bien tapado. Manténgala en la parte más fría de la nevera, no en la puerta.
Por contener huevo crudo y no tener conservantes, se recomienda consumirla en un periodo de 3 a 4 días. No la deje a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
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Para una preparación más segura, use huevo pasteurizado, especialmente si la van a consumir niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con defensas bajas.
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