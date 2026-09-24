Colombia

Así puede preparar su propia mayonesa en casa, en menos de diez minutos y con ingredientes naturales

Esta salsa, tradicionalmente española, es una de las más populares del mundo por su versatilidad y es ampliamente usada en Colombia. También es de las más sencillas de preparar

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mayonesa tiene dos ingrediente fundamentales: el aceite y el huevo. Si quiere un sabor más característico puede usar limón, sal, o también ajo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La mayonesa lo arregla todo: le da ese “toque” a un sándwich, a una ensalada, unas papas fritas o una hamburguesa. También es una base para otras salsas e, incluso, es usada para dorar pan por la capa crujiente que genera en el sartén.

Su textura cremosa y su sabor fresco la convierten en una opción práctica para tener lista en casa.

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Aunque no pertenece a una región colombiana específica, esta salsa está presente en muchas cocinas del país. Se usa para acompañar ensaladas frías, perros calientes, hamburguesas, papas, pescados y preparaciones con pollo.

Receta de mayonesa casera

La mayonesa es una salsa fría que se obtiene al emulsionar huevo, aceite, limón o vinagre y sal. La técnica consiste en integrar el aceite poco a poco con la yema hasta conseguir una mezcla espesa, brillante y uniforme.

Un primer plano muestra unas manos batiendo ingredientes para mayonesa, como clara de huevo, aceite y sal, en un bol de cristal con un batidor de varillas.
Una mano utiliza un batidor de varillas para mezclar clara de huevo, aceite y sal en un bol de cristal, elaborando mayonesa casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 0 minutos.
  • Tiempo total: 10 minutos.

Ingredientes

  1. 1 huevo grande, preferiblemente pasteurizado y a temperatura ambiente.
  2. 200 mililitros de aceite vegetal de sabor neutro, como girasol o canola.
  3. 1 cucharada de jugo de limón.
  4. 1 cucharadita de vinagre blanco.
  5. 1 cucharadita de mostaza, opcional.
  6. 1/2 cucharadita de sal.
  7. 1 cucharada de agua, solo si necesita ajustar la textura.

Cómo hacer mayonesa casera, paso a paso

  1. Retire el huevo de la nevera con anticipación. Déjelo alcanzar temperatura ambiente durante unos 15 a 20 minutos.
  2. Vierta el huevo en el vaso alto de una licuadora de inmersión. Agregue el limón, el vinagre, la mostaza y la sal.
  3. Añada todo el aceite. Coloque la batidora de mano en el fondo del vaso, justo encima de la yema.
  4. Encienda la batidora a velocidad alta y no la mueva durante los primeros 10 segundos. En ese momento comenzará a formarse la emulsión.
  5. Cuando la parte inferior se vea blanca y espesa, suba la batidora lentamente. Mantenga el movimiento vertical hasta integrar todo el aceite.
  6. Pruebe la mayonesa. Ajuste la sal o agregue unas gotas más de limón, según su gusto.
  7. Si la salsa queda demasiado espesa, incorpore 1 cucharada de agua y bata durante unos segundos.
  8. Pase la preparación a un frasco limpio, seco y con tapa. Guárdela de inmediato en la nevera.
Mayonesa con ajo - VisualesIA
Ingredientes básicos de una buena mayonesa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La temperatura del huevo es clave para evitar que la mayonesa se corte. También es necesario incorporar el aceite de forma gradual si utiliza varillas manuales o una licuadora tradicional.

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Si la mezcla se corta, no la bote. Coloque 1 yema nueva en otro recipiente y agregue la mayonesa cortada poco a poco, mientras bate de manera constante. La preparación puede recuperar su textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 1 taza, suficiente para 8 porciones de 2 cucharadas cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción de 2 cucharadas:

  • Calorías: 250 kcal.
  • Grasas totales: 27 gramos.
  • Proteínas: 1 gramo.
  • Carbohidratos: 1 gramo.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.
  • Colesterol: aproximadamente 25 miligramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde la mayonesa casera en un frasco de vidrio limpio y bien tapado. Manténgala en la parte más fría de la nevera, no en la puerta.

Por contener huevo crudo y no tener conservantes, se recomienda consumirla en un periodo de 3 a 4 días. No la deje a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

Primer plano de un hot dog chileno "completo" en pan suave, con salchicha, tomate picado, palta triturada y mayonesa casera. Al fondo, servilletas y un vaso.
Un clásico completo chileno en pan suave con salchicha, abundante tomate picado, palta triturada y mayonesa casera, servido sobre una servilleta con un vaso al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una preparación más segura, use huevo pasteurizado, especialmente si la van a consumir niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con defensas bajas.

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