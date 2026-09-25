Colombia

Secuestró y violentó física y sexualmente a su pareja sentimental durante nueve días: el hombre fue capturado en el sur de Bogotá

La investigación comenzó después de que la víctima llegó a un hospital del sur de la capital el 6 de septiembre. Allí relató que había permanecido privada de la libertad en una vivienda de la localidad y que sufrió agresiones físicas, sexuales y psicológicas

Capturan a hombre acusado de secuestrar y agredir a su pareja en Kennedy - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
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La captura de un hombre en Kennedy derivó en una imputación por secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. Un juez de control de garantías legalizó el procedimiento contra el señalado agresor, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

La investigación comenzó después de que la víctima llegó a un hospital del sur de la capital el 6 de septiembre. Allí relató que había permanecido privada de la libertad en una vivienda de la localidad y que sufrió agresiones físicas, sexuales y psicológicas.

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El caso corresponde a una denuncia de violencia contra una mujer que mantenía una relación sentimental de cerca de un año con el detenido, aunque no convivían. La víctima aseguró que su pareja la retuvo durante nueve días contra su voluntad dentro del inmueble.

Tras conocer el testimonio, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) inició las labores para identificar y ubicar al presunto responsable. La Fiscalía Local de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy acompañó el proceso judicial.

La captura de un hombre en Kennedy derivó en una imputación por secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
La captura de un hombre en Kennedy derivó en una imputación por secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Los investigadores establecieron que el hombre permanecía habitualmente en el lugar donde habrían ocurrido los hechos. Con ese elemento, la Fiscalía pidió a un juez una orden de registro y allanamiento para detenerlo y recoger evidencia.

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La diligencia se realizó el 17 de septiembre de 2026 con la participación de agentes de la Sijín y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes). Durante el procedimiento, las autoridades incautaron elementos que serán analizados dentro de la investigación.

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que el detenido quedó a disposición de la justicia luego de la legalización de su captura. La Fiscalía le formuló cargos por los delitos vinculados con la retención y las agresiones denunciadas por la mujer.

La institución invitó a reportar de forma oportuna los hechos de violencia o cualquier conducta delictiva mediante la línea de emergencias 123 o en el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

Capturan a hombre de 53 años que agredió a su pareja con una piedra en Bucaramanga

El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una mujer fue agredida en Bucaramanga durante un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en el barrio Girardot. La víctima denunció que su compañero sentimental la atacó física y verbalmente y que, en medio de una discusión, le lanzó una piedra que le provocó una herida en la cabeza.

El hecho ocurrió en la calle 27 con carrera 2. La mujer salió a la vía pública para pedir auxilio, mientras el episodio de violencia aún se desarrollaba en el sector.

La Policía capturó en flagrancia a un hombre de 53 años en el lugar señalado por la víctima. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.

Tras la llegada de los uniformados, la mujer identificó a su pareja como responsable de la agresión y manifestó que quería presentar una denuncia penal. La Fiscalía deberá reunir y exponer los elementos probatorios ante un juez de control de garantías, que definirá la situación judicial del capturado.

La víctima denunció amenazas y agresiones físicas, lo que activó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad en la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La víctima denunció amenazas y agresiones físicas, lo que activó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad en la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La comunidad pidió que las autoridades adopten medidas que impidan posibles represalias contra la denunciante. El proceso judicial determinará si el hombre permanece en libertad o si enfrenta una medida de aseguramiento.

“El llamado de auxilio de la víctima” permitió la intervención policial antes de que el ataque continuara, dijo el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a Vanguardia.

El oficial afirmó ante el diario que la institución mantiene su compromiso con la protección de las mujeres y con la atención de las denuncias por violencia dentro del hogar. También sostuvo que ninguna manifestación de este tipo puede tolerarse.

Las autoridades invitaron a reportar cualquier caso de violencia intrafamiliar mediante la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 3143587212.

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