Colombia

El Niño amenaza con encarecer alimentos en Colombia: ANIF alerta impacto sobre 19 % de la canasta

El centro de estudios advirtió que la sequía y las altas temperaturas pueden reducir la producción y aumentar la presión sobre la inflación

Existe la probabilidad de un fenómeno de El Niño en el país
El centro de estudios advirtió que la sequía y las altas temperaturas pueden reducir la producción y aumentar la presión sobre la inflación. @Getty Images . Página oficial
Guardar

El fenómeno de El Niño podría generar nuevas presiones sobre el costo de vida en Colombia al afectar cerca del 19 % de la canasta de consumo de los hogares, según una advertencia realizada por ANIF sobre los efectos que las altas temperaturas y la sequía pueden tener en la producción de alimentos.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el presidente del centro de pensamiento económico, José Ignacio López, señaló que las condiciones climáticas pueden provocar interrupciones en la oferta de productos agropecuarios y trasladarse posteriormente a los precios que pagan los consumidores.

PUBLICIDAD

El impacto sería especialmente sensible para los hogares de menores ingresos, debido a que destinan una mayor proporción de sus recursos a la compra de alimentos.

Aunque buena parte de las preocupaciones alrededor de El Niño se han concentrado en el comportamiento del sector energético, López advirtió que los efectos sobre el campo también deben ser considerados dentro de los riesgos económicos del fenómeno.

El Ideam advirtió que la probabilidad del fenómeno de El Niño superará el 90 % a partir de septiembre de 2026.- crédito VisualesIA
El impacto sería especialmente sensible para los hogares de menores ingresos, debido a que destinan una mayor proporción de sus recursos a la compra de alimentos - crédito VisualesIA

Menor producción puede presionar la inflación

Las altas temperaturas y la disminución de las lluvias pueden afectar cosechas, disponibilidad de agua y productividad de distintas actividades agropecuarias. Para ANIF, una reducción en la oferta de alimentos podría terminar impulsando los precios y aumentando la presión sobre la inflación.

PUBLICIDAD

La advertencia toma relevancia porque el efecto no estaría limitado a productos específicos, sino que podría trasladarse a una parte significativa del gasto cotidiano de los hogares colombianos.

Según López, aproximadamente 19 % de la canasta de consumo podría quedar expuesta directa o indirectamente a los efectos del fenómeno climático.

Esto significa que una afectación prolongada en la producción agrícola y pecuaria podría repercutir en los precios finales de diferentes alimentos, aumentando el peso de estos gastos dentro del presupuesto familiar.

El presidente de ANIF insistió en que el análisis sobre El Niño no debe concentrarse únicamente en la generación de energía. El comportamiento del clima también puede generar consecuencias sobre la economía rural y, posteriormente, sobre los consumidores de las ciudades.

La vulnerabilidad aumenta para las familias con menores ingresos, pues cualquier incremento en los productos básicos representa un impacto proporcionalmente mayor sobre su capacidad de gasto.

La vulnerabilidad aumenta para las familias con menores ingresos, pues cualquier incremento en los productos básicos representa un impacto proporcionalmente mayor sobre su capacidad de gasto. REUTERS/John Vizcaino
La vulnerabilidad aumenta para las familias con menores ingresos, pues cualquier incremento en los productos básicos representa un impacto proporcionalmente mayor sobre su capacidad de gasto. REUTERS/John Vizcaino

Ganadería reporta animales muertos y pérdidas millonarias

Las cifras divulgadas por la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, reflejan parte de las afectaciones que ya se vienen presentando en el sector pecuario.

Entre el 1 de junio y el 21 de septiembre, la organización reportó 19.030 animales muertos por condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Las pérdidas relacionadas con esas muertes fueron estimadas en $52.238 millones.

Además, 511.604 animales tuvieron que ser desplazados debido a las condiciones climáticas, una medida que implica costos adicionales para los productores y altera las dinámicas normales de las explotaciones ganaderas.

Fedegán informó también que más de 3,4 millones de hectáreas han resultado afectadas por el verano.

A estos daños se suman $27.479 millones en pérdidas por producción dejada de obtener y otros $15.348 millones asociados a los costos del traslado de animales.

Las cifras muestran que los efectos del fenómeno no se limitan a la mortalidad del ganado. La escasez de agua, la reducción de pasturas y la necesidad de movilizar animales también golpean la productividad y aumentan los gastos de los productores.

Ese conjunto de factores puede trasladarse progresivamente a la cadena de abastecimiento y terminar afectando los precios de los productos que llegan a los consumidores.

La advertencia de ANIF plantea así un riesgo doble: por un lado, el deterioro de la producción agropecuaria y, por otro, el impacto que esa menor oferta puede tener sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

El comportamiento de El Niño será determinante para establecer la magnitud de esas consecuencias. Mientras continúen las altas temperaturas y las condiciones de sequía, el sector agropecuario permanecerá entre los principales focos de atención por su relación directa con el abastecimiento y los precios de los alimentos en Colombia.

Temas Relacionados

fenómeno de El Niñoprecios de alimentosANIFFedegánColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Excombatientes de Comandos de Frontera en Putumayo anuncian solicitud de asilo ante cierre de la ZUT

Los 62 integrantes que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal dicen que no aceptarán un sometimiento y piden que se respeten los acuerdos pactados

Excombatientes de Comandos de Frontera en Putumayo anuncian solicitud de asilo ante cierre de la ZUT

EN VIVO | Dos incendios forestales permanecen activos en Boyacá: Villa de Leyva alcanza 90% de control y Firavitoba continúa en atención

La emergencia mantiene en alerta al Santuario de Fauna y Flora, mientras los organismos de socorro continúan con las labores de control del incendio forestal en el sector de Cerro de San Marcos, en Villa de Leyva, y en la vereda Toledo, en Firavitoba

EN VIVO | Dos incendios forestales permanecen activos en Boyacá: Villa de Leyva alcanza 90% de control y Firavitoba continúa en atención

Nequi tiene una función para detectar comprobantes falsos: así puede verificar un pago

La herramienta “Comprobar un pago” permite escanear el QR de un recibo y confirmar si la transferencia realmente quedó registrada

Nequi tiene una función para detectar comprobantes falsos: así puede verificar un pago

Colombia ya importa 30 % del gas que consume y reservas alcanzarían para 5,9 años, advierte ANIF

José Ignacio López señaló que la pérdida de autosuficiencia expone al país a la volatilidad internacional y aumenta riesgos ante El Niño

Colombia ya importa 30 % del gas que consume y reservas alcanzarían para 5,9 años, advierte ANIF

Policía refuerza seguridad en Santa Marta con patrullajes y sobrevuelos tras muerte de alias ‘Cholo’

El dispositivo incluye controles terrestres y vigilancia aérea en sectores priorizados de la ciudad para contener alteraciones del orden público

Policía refuerza seguridad en Santa Marta con patrullajes y sobrevuelos tras muerte de alias ‘Cholo’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi relató cómo un episodio del pódcast de Juan Pablo Raba la llevó a buscar ayuda psiquiátrica: “Terminé medicada”

Violeta Bergonzi relató cómo un episodio del pódcast de Juan Pablo Raba la llevó a buscar ayuda psiquiátrica: “Terminé medicada”

El exacordeonero de Karen Lizarazo sufrió un infarto y tuvo que ser intervenido de urgencia: este es su estado de salud

Sofía Vergara quiso darles empanadas a los robots humanoides que se roban las miradas en ‘America’s Got Talent’: así fue el divertido momento

Daniela Ospina celebró su cumpleaños en medio de polémicas: exnovia de James Rodríguez y la Policía fueron protagonistas

Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta de la barranquillera: “Yo le hago”

Deportes

La chilena Martina Weil superó el récord de su mamá colombiana, Ximena Restrepo, en los 400 metros de los Juegos Suramericanos 2026

La chilena Martina Weil superó el récord de su mamá colombiana, Ximena Restrepo, en los 400 metros de los Juegos Suramericanos 2026

Harold Tejada llega al Mundial de Ciclismo 2026 con la mira puesta en la ruta y el trabajo colectivo

Juan Pablo Montoya habló de Fernando Alonso y la posibilidad de renovar de seguir en la Fórmula 1 con Aston Martin: “Esa decisión ya está tomada”

Junior de Barranquilla por fin volverá al estadio Metropolitano: el alcalde Alejandro Char reveló la fecha

Cuándo se jugará la vuelta de la final de la Liga Femenina 2026: Deportivo Cali y Santa Fe definen a la campeona