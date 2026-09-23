Daniela Ospina celebró su cumpleaños en medio de polémicas: exnovia de James Rodríguez y la Policía fueron protagonistas

Las imágenes muestran a Daniela Ospina en la celebración de su cumpleaños, aunque llamó la atención que la Policía llegó al evento - crédito Gabriel Coronel / Instagram

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Daniela Ospina celebró sus 34 años rodeada de sus familiares y amigos en una celebración íntima, de la cual publicó varias imágenes y aprovechó para agradecer el cariño recibido por sus seguidores de redes sociales, que no dudaron en expresarle su cariño con fotos y mensajes emotivos.

Sin embargo, una de las respuestas que más comentarios generó fue la interacción de Shannon de Lima, expareja de James Rodríguez, con el post de Daniela Ospina.

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Horas después, se viralizó un video en el que se ve llegar a la Policía a la vivienda donde se desarrollaba el festejo, por lo que los internautas se preguntan qué sucedió.

Daniela Ospina tuvo un cumpleaños muy especial rodeada de aquellos que ama - crédito Daniela Ospina / Instagram

Cómo fue la celebración del cumpleaños de Daniela Ospina

La empresaria compartió un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram en el que mostró parte de la celebración, con una decoración en tonos rosados, blancos y rojos. En las imágenes aparece junto a su esposo, sus hijos y otros familiares cercanos.

La empresaria escribió un mensaje de agradecimiento por un año más de vida y por el acompañamiento de su círculo cercano: “Celebrar mi vida siempre será una gran bendición, pero hacerlo rodeada de las personas que amo la hace aún más especial. Gracias por un año más de vida, por cada momento vivido y por todas esas personas que hacen que cada etapa sea única y especial. ¡Qué bonito es cumplir años y tener tanto amor a mi alrededor!”.

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Por otro lado, en un video que publicó el actor, cantante y esposo de Daniela, Gabriel Coronel, se recopilaron distintos momentos de la fiesta, entre los que se puede destacar la hora loca, fiesta de burbujas, pasarela en alfombra roja y hasta karaoke.

Salomé, la hija de Daniela y James Rodríguez, así como Lorenzo, el hijo que la modelo tuvo con Gabriel Coronel, tuvieron un papel fundamental en la fiesta, puesto que aparecieron en varios momentos expresando muestras de afecto hacia su madre.

En las fotos y videos también se vio a David Ospina, hermano de Daniela, además de otros allegados que se reunieron para celebrar la vida de la empresaria.

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La modelo lució un vestido que se robó todas las miradas - crédito Daniela Ospina / Instagram

Shannon de Lima, ex de James, reaccionó a la fiesta de Daniela Ospina

La publicación sumó mensajes de varias figuras públicas, pero entre todas las interacciones, una de las más comentadas fue la de Shannon de Lima, modelo venezolana y expareja de James Rodríguez, que dejó un “me gusta” en la galería, un gesto que sin duda llamó atención por el vínculo indirecto que ambas comparten a través del futbolista.

Sin embargo, no es la primera vez que Daniela y Shannon se han mostrado en público manteniendo una relación cordial, teniendo en cuenta que meses atrás aparecieron juntas en contenido para redes sociales acabando así con los rumores sobre una supuesta rivalidad.

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Cabe mencionar que Daniela y James hicieron público su divorcio en 2017 y la relación de Shannon y el futbolista duró desde finales de 2018 hasta mediados de 2021.

La reacción de Shannon de Lima a las fotografías no pasó desapercibida - crédito Daniela Ospina / Instagram

Presencia de la Policía en el cumpleaños de Daniela Ospina

Otro detalle que concentró la atención del público apareció en los últimos segundos del video publicado por el esposo de la famosa. Allí se observan imágenes de la Policía, al parecer en el lugar donde se realizaba la fiesta.

Coronel acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su esposa y dejó una frase que acentuó la curiosidad. “Poder celebrar tu vida es una bendición. Te amo, gorda. Feliz cumpleaños. Final inesperado”.

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En los comentarios, algunos usuarios reaccionaron con humor ante esa escena: “Se sabe que la fiesta estuvo buena si llega la Policía”, mientras otros plantearon que la presencia de los uniformados podía relacionarse con el ruido de la fiesta.

Por el momento, ni Coronel ni Ospina han dado detalles sobre el motivo de esa presencia policial.