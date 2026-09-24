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La chilena Martina Weil superó el récord de su mamá colombiana, Ximena Restrepo, en los 400 metros de los Juegos Suramericanos 2026

La chilena ganó en Santa Fe con 50,45 segundos y superó los 51,31 que la exatleta colombiana había marcado en Valencia 1994

Martina Weill le arrebató el récord a su madre Ximena Restrepo en los Juegos Suramericanos, disciplina atletismo 400 metros - crédito Panam Sports
Martina Weill le arrebató el récord a su madre Ximena Restrepo en los Juegos Suramericanos, disciplina atletismo 400 metros - crédito Panam Sports
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Ximena Restrepo, atleta colombiana, ya no ostenta el récord en los 400 metros femeninos de los Juegos Suramericanos 2026. La razón es que su hija, la chilena Martin Weil, se lo arrebató con un registro de 50,45 en la jornada del miércoles 23 de septiembre, en la edición de Santa Fe, Argentina.

Restrepo ostentaba esa distinción desde el 27 de enero de 1994 con el registro de 51,31, en Valencia, Venezuela. Weil se impuso con una ventaja amplia sobre la colombiana Lina Licona, segunda con 52,38 segundos, y sobre la local Megan Powell, tercera con 52,81.

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Ximena Restrepo, nacida en Medellín el 10 de marzo de 1969, fue una de las principales velocistas sudamericanas de su generación de los 400 metros. Martina Weil, nacida el 12 de julio de 1999, eligió representar a Chile, país de su padre, el exlanzador de bala Gert Weil.

La atleta chilena ya había mostrado una señal de su estado de forma en las semifinales, cuando registró 51,39 segundos. Esa marca quedó a ocho centésimas del récord de los Juegos Suramericanos y anticipó que la final podía modificar una estadística que permanecía sin cambios desde 1994.

Ximena Restrepo fue, además, la primera atleta en ganar una medalla olímpica para Colombia - crédito @Jairpim81/X
Ximena Restrepo fue, además, la primera mujer atleta en ganar una medalla olímpica para Colombia - crédito @Jairpim81/X

El récord sudamericano absoluto sigue en manos de la colombiana

Martina Weil superó el récord de los Juegos Suramericanos que Ximena Restrepo conservó durante más de 32 años, pero no el récord sudamericano absoluto de los 400 metros. Esa plusmarca continental continúa en poder de Restrepo con 49,64 segundos, logrados el 5 de agosto de 1992 en los Juegos Olímpicos de Barcelona.

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En aquella final, la colombiana obtuvo la medalla de bronce y se convirtió en la primera mujer de Colombia que ganó una presea olímpica en cualquier deporte, además de la primera atleta colombiana en subir a un podio olímpico.

La distancia entre ambos registros permite dimensionar el nivel que alcanzó Restrepo en Barcelona. Weil, cuyo mejor tiempo personal es de 49,72 segundos, conseguido el 28 de agosto de 2025 en Zúrich, todavía está a ocho centésimas de la plusmarca sudamericana de su madre.

El récord de 49,64 segundos sostiene además una vigencia de 34 años. La marca de Santa Fe no cambia ese récord, aunque consolida a Weil como una de las atletas más rápidas de la región y como la nueva dueña de la referencia de los Juegos Suramericanos.

Lina Esther Licona, velocista de Bogotá, fue segunda en los 400 metros planos y le entregó a la capital y a Colombia otra medalla de plata en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 - crédito IDRD
Lina Esther Licona fue segunda en los 400 metros planos y le entregó a la capital y a Colombia otra medalla de plata en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 - crédito IDRD

Lina Licona sumó una plata para Colombia en una final de alto nivel

La final también dejó una medalla para Colombia por medio de Lina Licona, quien terminó segunda con 52,38 segundos. La atleta nacida en Montería llegó a Santa Fe con un mejor registro personal de 50,75, alcanzado el 28 de junio de 2026 en Medellín.

Licona había clasificado a la definición tras ganar su serie semifinal con 53,36 segundos. En la final no pudo sostener el ritmo de Weil, pero aseguró una plata en una prueba marcada por la caída de la marca que pertenecía a Restrepo.

El tiro con arco le dio medallas a Colombia en los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Ministerio del Deporte
El tiro con arco le dio medallas a Colombia en los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Ministerio del Deporte

Las medallas que obtuvo Colombia en la jornada 12 de Santa Fe 2026

La actuación de Lina Licona hizo parte de una jornada de múltiples podios para Colombia el miércoles 23 de septiembre del 2026:

  • En atletismo, la delegación sumó además la plata de Gilmar Correa y el bronce de Ronald Grueso.
  • En squash individual masculino, Matías Knudsen obtuvo la plata y Ronald Palomino el bronce.
  • El karate aportó tres segundos lugares, con Valentina Zapata y Hernán Amaya en kata, y Roxanné Hernández en la categoría de más de 68 kilos.
  • Colombia también ganó los oros por equipos de arco compuesto, femenino y masculino, y en ciclismo de pista, donde Stefany Cuadrado y Cristian Ortega se impusieron en keirin.
  • Lina Hernández y Elizabeth Castaño completaron la cosecha dorada en el madison femenino.

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