Policía refuerza seguridad en Santa Marta con patrullajes y sobrevuelos tras muerte de alias ‘Cholo’

Policía Nacional en Santa Marta - crédito Policía Metropolitana de Santa Marta

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La Policía Nacional reforzó su presencia en Santa Marta con patrullajes, controles y sobrevuelos de vigilancia, como parte de las medidas adoptadas para contener las alteraciones del orden público registradas tras la muerte de alias ‘Cholo’, señalado cabecilla de Los Pachenca.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el dispositivo está a cargo de la Policía Metropolitana de Santa Marta y del Departamento de Policía del Magdalena, que incrementaron la presencia de uniformados en puntos definidos por las autoridades dentro de los planes especiales de seguridad.

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Las operaciones son coordinadas por el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, quien asumió el liderazgo de las acciones desplegadas por la institución en la capital del Magdalena.

Las operaciones son coordinadas por el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, quien asumió el liderazgo de las acciones desplegadas por la institución en la capital del Magdalena - crédito Gobernación de Magdalena

Operativos en tierra y vigilancia aérea

El refuerzo incluye una mayor presencia de uniformados en calles, corredores de movilidad y sectores priorizados por las autoridades, con el objetivo de mantener el control y prevenir nuevas afectaciones a la seguridad.

A las acciones terrestres se sumaron los sobrevuelos de la Aviación Policial. Helicópteros de la institución realizan recorridos de vigilancia sobre diferentes sectores de Santa Marta mientras las unidades en tierra mantienen los controles.

La estrategia busca combinar la información obtenida desde el aire con las operaciones adelantadas en la ciudad, en momentos en que la Fuerza Pública intenta estabilizar las zonas donde se han presentado mayores tensiones.

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“La Policía Nacional permanece presente en Santa Marta, acompañando a las comunidades y trabajando de manera permanente para brindar tranquilidad y fortalecer la seguridad de los samarios”, informó la institución.

El despliegue se produce después de varias jornadas marcadas por alteraciones del orden público relacionadas con la situación de Los Pachenca, lo que llevó a las autoridades a aumentar las capacidades policiales disponibles en la ciudad y otros puntos del Magdalena.

- crédito Pares

Planes especiales continuarán

La Policía señaló que los operativos especiales y los sobrevuelos se mantendrán durante el desarrollo del dispositivo de seguridad.

“Seguiremos desplegando nuestras capacidades institucionales y realizando planes especiales y sobrevuelos de vigilancia, porque nuestro compromiso es estar donde los ciudadanos nos necesitan y proteger la tranquilidad de Santa Marta”, indicó la institución.

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Las autoridades buscan mantener presencia permanente en corredores considerados sensibles y reforzar la capacidad de reacción frente a cualquier situación que pueda alterar nuevamente el orden público.

El operativo también pretende acompañar a las comunidades y recuperar la normalidad en sectores donde la tensión generó restricciones en la movilidad y cambios en las actividades cotidianas.

El liderazgo del brigadier general Castaño Ramos busca articular las capacidades de la Policía Metropolitana, el Departamento de Policía del Magdalena y la Aviación Policial dentro de un mismo esquema operativo.

Los controles incluyen presencia visible de uniformados, patrullajes preventivos y vigilancia sobre las principales vías y zonas donde las autoridades han identificado mayores necesidades de seguridad.

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El componente aéreo permite ampliar la supervisión sobre la ciudad y facilitar la coordinación con las unidades desplegadas en tierra, especialmente en áreas donde los movimientos deben ser monitoreados de manera constante.

La Fuerza Pública también mantiene despliegues en otros sectores del Magdalena, en los que durante las últimas horas aumentaron las operaciones terrestres y aéreas.

Según la Policía, la prioridad es preservar la tranquilidad de la población, mantener los corredores de movilidad bajo control y evitar que las alteraciones recientes vuelvan a afectar de manera significativa la actividad de Santa Marta.

El dispositivo continuará mientras las autoridades evalúan la evolución de la situación de seguridad y determinan las medidas necesarias para sostener la presencia institucional en las zonas priorizadas.

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