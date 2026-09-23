Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta de la barranquillera: “Yo le hago”

Yaya Muñoz aseguró que Andrea Valdiri le parece atractiva y ella reaccionó - crédito @dahianlorena/ Instagram

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Yaya Muñoz se refirió a Andrea Valdiri durante una conversación en un pódcast y aseguró que la barranquillera le parece atractiva.

El comentario, que fue compartido en redes sociales, recibió una respuesta de la creadora de contenido, quien invitó a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia a repetirle la frase en persona.

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La conversación ocurrió mientras los panelistas del espacio comentaban una experiencia de Dedimar con Valdiri. El integrante del programa recordó que coincidió con la bailarina y se refirió a la forma en que ella se movió durante un baile.

En medio de ese relato, Dahian Lorena aseguró que siempre ha considerado atractiva a Valdiri. Yaya Muñoz apoyó el comentario y habló de la impresión que le causa la creadora de contenido.

“No me gustan las mujeres, pero veo a Valdiri y digo… qué mamacita, es que es una mamacita. Hasta yo le hago”, dijo Muñoz durante el programa. La frase provocó risas entre los demás integrantes de la mesa y fue difundida posteriormente en distintas cuentas de entretenimiento.

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Dedimar también intervino en la conversación y elogió a Valdiri por su desempeño como bailarina. El panelista afirmó que la barranquillera intentó cautivarlo con sus movimientos cuando tuvieron oportunidad de compartir, una afirmación que generó bromas entre sus compañeros.

El video llegó a manos de Andrea Valdiri, quien decidió publicarlo en sus propias redes sociales. La creadora de contenido no hizo una declaración extensa sobre el tema, pero dejó un comentario dirigido a Muñoz: “😂😂😂😂😂😂😂 me meooooo ……… yaya ven dímelo 🔥🔥😝”.

La respuesta de Valdiri multiplicó las reacciones en los comentarios. Algunos seguidores interpretaron el mensaje como una invitación en tono de broma, mientras otros destacaron la naturalidad con la que ambas figuras abordaron la conversación.

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Muñoz se hizo conocida por su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, producción en la que protagonizó varios momentos que generaron conversación en plataformas digitales. Tras su salida del reality, continuó vinculada a espacios de entretenimiento y a la creación de contenido.

Andrea Valdiri, por su parte, mantiene una presencia activa en redes sociales con publicaciones relacionadas con el baile, sus proyectos personales y su vida familiar. La barranquillera también ha sido tema de comentarios en los últimos días por rumores que la relacionaron con el cantante Ryan Castro, aunque ninguno de los dos confirmó un vínculo sentimental.

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El video con las declaraciones de Yaya Muñoz continúa circulando en Instagram y TikTok. La reacción de Valdiri mantuvo el tema entre los contenidos comentados por los seguidores de ambas creadoras. “Yo noté algo en ella cuando me miró 🤣“, ”Hay q reconocerlo ella es una de las costeñas más linda de colombia", “cuerpazo nada que hacer”, “Valdiri es demasiado”, “pienso igual que Yaya”, “Yaya, tú no le aguantas el voltaje a La Valdiri”, (Sic), dicen algunas de las reacciones.