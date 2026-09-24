Juan Pablo Montoya habló de Fernando Alonso y la posibilidad de renovar de seguir en la Fórmula 1 con Aston Martin: “Esa decisión ya está tomada”

Juan Pablo Montoya reflexionó en su pódcast sobre la situación de Fernando Alonso y la posibilidad de que continue con Aston Martin en 2027 - crédito Foster/Alessio Morgese/Alamy live news vía The Grosby Group y David Kirouac IMAGN IMAGES/via Reuters

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La escudería Aston Martin atraviesa un período de incertidumbre técnica y deportiva marcado por las dudas sobre la continuidad de Fernando Alonso más allá de la temporada 2026 y el impacto del trabajo del diseñador Adrian Newey en el desarrollo del monoplaza.

El proyecto del equipo británico, concebido para disputar los primeros lugares bajo la nueva reglamentación técnica de la Fórmula 1, enfrenta dificultades de rendimiento en pista que han condicionado las decisiones de su piloto principal.

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Tras firmar una extensión contractual en 2024 para liderar la transición hacia los nuevos motores de Honda, el asturiano ha reiterado de forma pública que dispone de un contrato vigente. Sin embargo, las limitaciones del automóvil en la presente campaña y los retrasos en las mejoras aerodinámicas abrieron un debate sobre su futuro en la categoría.

La llegada de Adrian Newey como socio gestor técnico busca reorientar el concepto del vehículo, si bien el propio ingeniero reconoció que convencer al piloto asturiano de permanecer en el equipo dependerá de demostrar avances tangibles en el rendimiento del chasis.

En este escenario, el expiloto colombiano Juan Pablo Montoya analizó en su pódcast MontoyAs la situación contractual de Fernando Alonso y el papel que desempeña el diseñador británico en la estructura con sede en Silverstone.

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Durante la emisión realizada desde Bakú, sede del próximo Gran Premio de la Fórmula 1, el bogotano interpretó que la falta de un anuncio oficial responde a un cálculo estratégico de la representación del español para presionar por mejores condiciones contractuales.

Fernando Alonso firmó una extensión contractual en 2024 para liderar la transición hacia los nuevos motores de Honda en la Fórmula 1 - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

Consultado sobre las especulaciones respecto al bicampeón mundial, Montoya afirmó que el estancamiento de las conversaciones públicas forma parte de una maniobra calculada. “Pues todo el mundo está hablando, eso es bueno”, señaló, antes de añadir: “Eso es lo que están buscando, que hablen y hablen y hablen”. Según la lectura del colombiano, la negociación no permanece abierta por dudas de Alonso, sino porque el piloto busca maximizar sus opciones: “Fernando está buscando que lo convenzan”.

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El expiloto profundizó en el estado de ánimo de Fernando Alonso dentro de Aston Martin y aseguró que, a pesar del descontento del piloto con el nivel actual del coche, su salida de la Fórmula 1 no resulta una opción prioritaria. “Yo creo que esa decisión ya está tomada. Yo creo que, a ver, que él está aburrido de la situación, cien por ciento está aburrido, pero no creo que él se quisiera ir de la Fórmula 1 así”, explicó.

A criterio de Montoya, el dilema del español se reduce a un cálculo entre la paciencia técnica y el retiro definitivo. “Está entre ‘me aguanto a ver si de pronto funciona o me voy así’”, resumió el colombiano sobre la postura asumida por Alonso.

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Juan Pablo Montoya aseguró que Fernando Alonso muestra descontento con el coche actual pero no contempla dejar la Fórmula 1 en este momento - crédito Albert Gea/REUTERS

Más allá del ámbito contractual, Montoya destacó la labor de Adrian Newey al frente de la dirección técnica de Aston Martin, en especial respecto al proceso de diseño del vehículo con vistas a las próximas temporadas. En contraste con el modelo previo, desarrollado antes de la llegada del ingeniero, Montoya enfatizó la calidad del concepto aerodinámico implementado. “El otro día estuve mirando el carro. Es impresionante. El trabajo que hace Newey, cómo soluciona las cosas es, de verdad, es para babearse ese carro”, afirmó el analista.

El excompetidor colombiano diferenció la fase actual de desarrollo respecto a los intentos anteriores del equipo por adaptar piezas de última hora, al subrayar que el diseño del próximo año requiere tiempos de producción de larga escala que ya se encuentran en marcha. “Ellos acaban de cambiar un concepto completamente diferente y este es el primer carro realmente que Adrian diseñó desde el principio, porque en el pasado ya estaba todo definido cuando llegó Adrian”, puntualizó.

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Para ilustrar las exigencias de la fábrica en Reino Unido, el colombiano detalló los plazos de fabricación necesarios antes de poner el automóvil en pista: “El carro del próximo año, hace más de un mes ya cerraron diseños para poder empezar a tener el carro listo”.

Las decisiones de desarrollo previas afectaron el rendimiento de Aston Martin

Adrian Newey diseñó desde el principio un nuevo concepto aerodinámico para el monoplaza de Aston Martin. El resultado fue elogiado por Montoya, pese a lo flojo de su desempeño en la temporada 2026 - crédito Hollie Adams/REUTERS

En su análisis, Montoya advirtió sobre los riesgos de interrumpir prematuramente la evolución de los monoplazas, un error que, en su opinión, afectó el desempeño de Aston Martin en temporadas anteriores cuando se detuvo el trabajo en el coche en marcha para concentrar recursos en el ciclo siguiente.

Finalmente, Montoya insistió en la necesidad de sostener los procesos de ingeniería hasta alcanzar su máximo potencial antes de encarar modificaciones reglamentarias de envergadura. “Hay que terminar de trabajar, terminar de desarrollar, terminar de que la gente encuentre las ideas y cómo funcionan las cosas más a perfección para poder construir mejores cosas. Tú no lo puedes dejar siempre a mitad de idea”, concluyó el analista respecto al futuro técnico del equipo británico.

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