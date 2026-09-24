Cuándo se jugará la vuelta de la final de la Liga Femenina 2026: Deportivo Cali y Santa Fe definen a la campeona

Deportivo Cali y Santa Fe definirán el título de la Liga Femenina 2026 en el estadio de Palmaseca - crédito Dimayor

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La final de la Liga Femenina, en su compromiso de ida, dejó más emociones de lo esperado entre Independiente Santa Fe y el Deportivo Cali que, pese al cambio a última hora de estadio, arriesgaron todo para ganar y el encuentro se llenó de goles y mucho suspenso.

Ahora la pelea quedó para el juego de vuelta, en el que no solo se conocerá a la nueva campeona del certamen en su edición 2026, sino a la máxima ganadora en su historia, porque las dos instituciones llegan empatadas en el palmarés, así que será un encuentro especial.

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De otro lado, tanto Santa Fe como Deportivo Cali están clasificadas para la Copa Libertadores Femenina 2026, por lo que solo queda por saber quién quedará ubicada en alguno de los grupos de la primera fase, pues dependerá de cuál venza en la final porque el sorteo ya estableció sus ubicaciones.

La vuelta de la final de la Liga Femenina

El encuentro en Tunja, donde se disputó la ida por los líos con el estadio El Campín por el concierto de BTS, dejó a las azucareras con la ventaja, aunque mínima porque las cardenales reaccionaron rápido para apretar las cosas y les faltó tiempo para lograr el empate.

Deportivo Cali y Santa Fe ahora se verán en el duelo de vuelta el sábado 26 de septiembre, desde las 6:00 p. m., y se podrá ver para todo el público por las pantallas del canal deportivo Win Sports, en los cableoperadores, y para todas las regiones en Colombia por Señal Colombia y su emisora Radio Nacional de Colombia.

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