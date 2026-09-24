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Harold Tejada llega al Mundial de Ciclismo 2026 con la mira puesta en la ruta y el trabajo colectivo

El ciclista colombiano afrontará la prueba del domingo 27 de septiembre tras una temporada que incluyó un top diez en la Vuelta a España y una victoria de etapa en París-Niza

Harold Tejada corre su segunda gran vuelta en la temporada 2026 - crédito Astana XDS
Harold Tejada es uno de los ciclistas principales, de la delegación de 24, que están representando a Colombia en el Mundial Canadá 2026 - Vuelta a España
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Harold Tejada se prepara para representar a Colombia en el Mundial de Ciclismo 2026, que se disputa en Canadá, con el objetivo de responder en la prueba de ruta del domingo 27 de septiembre y aportar al funcionamiento del equipo nacional. El corredor colombiano afirmó que llega con motivación, aunque reconoció el desgaste acumulado en el cierre de la temporada.

Gracias a la Federación, a los que nos convocaron, ganas, motivación, espíritu, representar a nuestro país y lo más importante es hacer bien la ruta del domingo y hacer una unión en equipo y que todo salga bien”, dijo Tejada en una entrevista con Mundo Ciclístico.

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El Mundial de Ciclismo en Ruta 2026 comenzó el 20 de septiembre en Montreal, Canadá, y finalizará el domingo 27 con la prueba de ruta élite masculina, en la que competirá Harold Tejada.

Colombia abrió su participación en la contrarreloj individual élite masculina con Walter Vargas, quien ocupó el puesto 37, y Brandon Rivera, que terminó 45; hasta ahora, esos han sido unos de los resultados destacados de la delegación en las pruebas élite.

Esta es la programación para el mundial de ciclismo que se lleva a cabo en Canadá - crédito Federación Colombiana de Ciclismo
Esta es la programación para el mundial de ciclismo que se lleva a cabo en Canadá - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

El pedalista también habló sobre el compromiso colectivo, que será central en una carrera que marcará uno de sus últimos desafíos del año. La convocatoria de la selección nacional le permite cerrar un calendario en el que compitió en grandes vueltas y logró resultados que, según sostuvo, reflejan una evolución dentro de su equipo.

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Tejada llega al Mundial después de participar en el Tour de Francia y la Vuelta a España. Sobre la segunda de esas pruebas, señaló que pudo recuperarse de forma adecuada tras la exigencia de competir durante tres semanas.

Tejada destacó su top diez en la Vuelta a España

El colombiano valoró su actuación en la ronda española, donde terminó entre los diez primeros de la clasificación general. “Después de la Vuelta a España, el Tour de Francia, descansé bien entre esas carreras y en la Vuelta el objetivo era hacer una buena general, lo logramos entrar en el top diez, no es fácil estar todos los días ahí”, expresó a Mundo Ciclístico.

Tejada se refirió a la presión que supone mantenerse en las posiciones principales de una gran vuelta. “Cada uno sabe cómo llevar sus cosas durante veintiún días y hasta la última etapa estuvimos bien”, afirmó.

El Gran Premio de Montreal 2026 será la última competición de Nairo Quintana como ciclista profesional - crédito Monréal 2026
El Gran Premio de Montreal 2026 será la última competición de Nairo Quintana como ciclista profesional - crédito Monréal 2026

Después de esa competencia, el corredor viajó a Canadá para incorporarse a la preparación previa al Mundial. El cambio horario forma parte de los factores que debe administrar antes de la carrera. “Ahorita la condición es buena, adaptarnos un poquito como al cambio de horario acá en Canadá, pero en general me siento bien, un poquito cansado, si soy sincero, pero ya es la final de la temporada y esperamos estar bien”, declaró.

La presencia de Tejada en la selección colombiana se produce tras una campaña que también incluyó una victoria de etapa en París-Niza. El ciclista hizo un repaso de su año y consideró que el resultado general fue favorable, aunque apuntó a mantener una progresión en los próximos calendarios.

El colombiano evaluará su futuro después de Lombardía

El Mundial no será el último compromiso de Tejada en 2026. Tras la carrera en Canadá, tiene previsto disputar el Giro dell’Emilia, Tre Valli Varesine y el Giro de Lombardía con su actual estructura. Ese tramo final también abrirá una definición sobre su continuidad en el equipo.

Ahora, terminar con mi equipo en Lombardía y ya vemos qué pasa, pero estamos buscando tomar nuevos aires, ya sabremos a dónde iremos o si continuamos acá, pero lo importante es si cambio o no. El equipo, llevo siete años”, señaló el corredor.

Harold Tejada, el ciclista colombiano, hablando con el medio Mundo Ciclístico - crédito @mundociclistico/X
Harold Tejada, el ciclista colombiano, hablando con el medio Mundo Ciclístico - crédito @mundociclistico/X

Antes de terminar la entrevista, Tejada invitó a los aficionados a participar de la Ruta Harold Tejada, que se realizará el 25 de octubre en Pitalito. El evento contará, según anticipó, con la presencia de Rigoberto Urán y Tomás Silva.

“Harold Tejada llega al Mundial de Ciclismo 2026 con la mira puesta en la ruta y el trabajo colectivo, mi tierra ancestral, donde vamos a tener grandes compañeros, Rigoberto Urán, el primero igual en ser líder del Giro de Italia, Tomás Silva, que lo traeremos desde Europa”, afirmó.

El ciclista adelantó que la jornada incluirá café, bizcochos, conversaciones sobre ciclismo y otros invitados. “Vamos a disfrutar, a tomar café, comer bizcochos, a hablar de ciclismo, lo que nos gusta y a muchísimos invitados”, concluyó.

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