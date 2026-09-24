Nequi tiene una función para detectar comprobantes falsos: así puede verificar un pago

La herramienta “Comprobar un pago” permite escanear el QR de un recibo y confirmar si la transferencia realmente quedó registrada. (Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Nequi cuenta con una función dentro de su aplicación que permite verificar si un comprobante corresponde a una transferencia real, una herramienta pensada para reducir el riesgo de fraudes con capturas de pantalla o recibos alterados.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, una de las modalidades utilizadas por delincuentes consiste en mostrar un comprobante falso para hacer creer que el dinero fue enviado, aunque la transferencia nunca haya ingresado a la cuenta del destinatario.

PUBLICIDAD

La función de Nequi permite revisar los datos asociados al movimiento y compararlos con la información del comprobante antes de entregar un producto, prestar un servicio o dar por finalizada una venta.

Nequi ofrece canales de contacto para resolver problemas de envío de dinero, bloqueo de cuenta y acceso a la aplicación.

Cómo comprobar un pago en Nequi

Para utilizar la herramienta, el usuario debe ingresar a la aplicación de Nequi y seleccionar el botón con el signo de pesos ($).

Después debe elegir la opción “Comprobar un pago”. En ese momento, la aplicación solicita acceso a la cámara del teléfono para escanear el código QR que aparece en el comprobante de la otra persona.

Si el recibo fue enviado como una imagen y está guardado en la galería del celular, también puede cargarse mediante la opción “Imagen”.

Una vez realizado el proceso, la aplicación muestra el mensaje “Pago confirmado” cuando la transacción corresponde a un movimiento registrado.

La herramienta también permite consultar información asociada a la operación, entre ella la fecha, la hora, el valor del pago, el destinatario y el número de referencia.

PUBLICIDAD

Estos datos sirven para comparar la información del comprobante con la que aparece directamente en Nequi y detectar posibles inconsistencias.

La recomendación es revisar todos los detalles antes de entregar mercancía o aceptar que una obligación quedó pagada, especialmente cuando la operación se realiza con una persona desconocida o en una compra presencial.

La recomendación es revisar todos los detalles antes de entregar mercancía o aceptar que una obligación quedó pagada, especialmente cuando la operación se realiza con una persona desconocida o en una compra presencial..

El comprobante solo puede verificarse durante cinco minutos

La función tiene una limitación importante: el código QR del comprobante puede escanearse únicamente durante los cinco minutos posteriores a su generación.

Por esta razón, la herramienta está diseñada principalmente para verificar pagos recientes y en tiempo real.

Esto resulta especialmente útil para comerciantes, vendedores y personas que reciben transferencias de forma presencial, ya que permite comprobar la operación en el mismo momento en que se realiza.

PUBLICIDAD

Nequi advierte que recibir una captura de pantalla no significa que el dinero haya llegado efectivamente a la cuenta. Una imagen puede ser modificada, reutilizada o manipulada para simular una transferencia inexistente.

Por eso, además de utilizar la opción “Comprobar un pago”, es recomendable verificar directamente que el dinero aparezca reflejado en el saldo o en los movimientos de la aplicación.

Si la información del recibo no coincide con los datos que muestra Nequi, el pago debe revisarse antes de continuar con la operación.

La existencia de esta función ofrece una segunda capa de comprobación para quienes reciben pagos digitales y quieren reducir el riesgo de aceptar recibos falsos.

PUBLICIDAD

El uso de transferencias electrónicas ha crecido entre usuarios y comercios, pero también ha generado nuevas modalidades de engaño. Una de las más comunes consiste precisamente en enviar comprobantes alterados para aprovechar la rapidez con la que suelen cerrarse las transacciones.

La herramienta de Nequi busca responder a ese problema permitiendo que los usuarios validen directamente desde la aplicación si la operación figura realmente en el sistema.

La recomendación final es simple: no confiar únicamente en una captura de pantalla. Antes de entregar dinero, productos o servicios, conviene verificar la transacción desde la aplicación y confirmar que los datos coincidan con el pago realizado.

PUBLICIDAD