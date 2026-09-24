De la Espriella aseguró que respetará decisiones de la Corte Constitucional: “Podemos discrepar, pero nunca voy a desconocerlas”

Durante el XXI Encuentro de Jurisdicción Constitucional, realizado en Girón, Santander, el presidente destacó la función de la Corte Constitucional y abordó la relación entre los cambios políticos, la separación de poderes y la protección de los derechos. - crédito Corte Constitucional

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El presidente Abelardo de la Espriella, aseguró que respetará las decisiones de la Corte Constitucional, incluso cuando pueda existir desacuerdo frente a sus determinaciones. La declaración fue realizada este miércoles 23 de septiembre, durante su intervención en el XXI Encuentro de Jurisdicción Constitucional, realizado en Girón, Santander.

Ante los magistrados del alto tribunal, el mandatario afirmó que discrepar de una decisión hace parte de la democracia, pero señaló que esa posibilidad no significa desconocer la institución encargada de interpretar y defender la Constitución Política.

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“Podemos discrepar, pero nunca voy a desconocer sus decisiones. Nunca les voy a maltratar. Nunca los voy a desdeñar. Nunca los voy a desconocer. Siempre los voy a exaltar”, manifestó De la Espriella.

De la Espriella habló sobre la independencia judicial

Durante su intervención, el presidente se refirió a la independencia judicial y sostuvo que esta no debe ser entendida como un privilegio para los jueces, sino como una garantía para los ciudadanos.

Según explicó, las personas tienen derecho a que sus libertades sean decididas por jueces que actúen sin presiones y con objetividad. En ese contexto, diferenció la posibilidad de debatir una sentencia de la decisión de desconocer la importancia de la institución judicial.

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“Una cosa es discutir una sentencia y otra muy distinta, desconocer la importancia de una institución que tiene la responsabilidad de decirle al pueblo colombiano, particularmente en los momentos de mayor dificultad, cuál es el límite del poder”, afirmó.

El mandatario también sostuvo que la separación de poderes no implica que las ramas del Estado deban permanecer aisladas. “La separación de poderes no significa aislamiento, como tampoco la colaboración entre las ramas implica subordinación”, dijo.

El presidente comparó la Constitución con un punto de referencia para la sociedad frente a los cambios de gobiernos y circunstancias. - crédito VisualesIA Infobae

El papel de la Constitución frente a los cambios políticos

Otro de los temas abordados por De la Espriella fue la función de la Constitución como marco de referencia para el país.

El presidente señaló que una Constitución está relacionada con la historia de cada nación y mencionó, entre otros aspectos, los conflictos, acuerdos, experiencias y transformaciones que han contribuido a la formación de Colombia.

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A partir de esa idea, afirmó que las instituciones no pueden analizarse únicamente a partir de modelos desarrollados en otros países, pues su funcionamiento depende también de la cultura política, las costumbres y las tradiciones judiciales de cada sociedad.

“El derecho comparado es maravilloso, lo dice un abogado de profesión, es maravilloso para ayudarnos a reflexionar mejor, pero no para que dejemos de reflexionar por cuenta propia”, expresó.

De la Espriella sostuvo además que las sociedades pueden modificar aquello que no funciona, pero señaló que ese proceso no significa que cada generación pueda comenzar de cero.

“Una de las funciones de la Constitución es evitar que una mayoría trate a la nación como si le perteneciera”, afirmó.

Los nueve magistrados de la Corte Constitucional tienen la responsabilidad de interpretar y defender la Constitución Política. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocimiento a los magistrados de la Corte Constitucional

En su discurso, el presidente también expresó un reconocimiento a los integrantes de la Corte Constitucional, conformada por nueve magistrados, a quienes atribuyó la responsabilidad de interpretar y defender la Carta Magna.

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De la Espriella manifestó que las decisiones del alto tribunal tienen incidencia en la vida institucional de la República y en los derechos de los ciudadanos.

“La Constitución no pertenece a un gobierno, a un partido político o a una mayoría circunstancial. Le pertenece a toda la nación”, sostuvo.

El mandatario utilizó como referencia la historia de una banca en un parque de una ciudad de Ucrania, relatada en el libro Calle Este Oeste, para explicar su concepción sobre el papel de la Constitución.

De acuerdo con su exposición, la banca permaneció en el mismo lugar mientras cambiaban los gobiernos, las calles y las circunstancias de la ciudad. A partir de esa imagen, comparó la Constitución con un punto de referencia desde el cual una sociedad puede observar sus transformaciones.

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“No porque ella deba permanecer inmóvil como un banco en el parque de una ciudad, sino porque una sociedad necesita, en medio de tantos cambios, un lugar desde el cual mirar con serenidad lo que está ocurriendo”, explicó.

El diálogo constitucional con otros países

Durante el encuentro también se refirió al intercambio de experiencias entre diferentes sistemas jurídicos.

El presidente consideró positivo que jueces, académicos y constituyentes estudien experiencias de otros países, pero insistió en que el diálogo constitucional no debe convertirse en una simple imitación.

“Lo que a mi modo de ver no es bueno confundir es diálogo con imitación”, señaló.

En su intervención, sostuvo que una institución puede producir determinados resultados en un país y funcionar de manera diferente en otro debido a las características propias de cada sociedad.

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Por esa razón, planteó que el estudio del derecho comparado debe estar acompañado de una evaluación sobre su utilidad para Colombia.

También señaló que los principios constitucionales pueden ser compartidos entre diferentes países sin que ello obligue a adoptar instituciones idénticas. Entre esos principios mencionó la dignidad humana, la libertad, la separación de poderes, la independencia judicial y la limitación del poder.

De la Espriella señaló que la inteligencia artificial debe asistir al Estado sin sustituir la responsabilidad humana en las decisiones judiciales y públicas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Inteligencia artificial, redes sociales y nuevos desafíos

El discurso incluyó además una referencia a los desafíos que representan la inteligencia artificial y las redes sociales para el derecho constitucional.

De la Espriella señaló que el desarrollo de nuevas tecnologías plantea preguntas relacionadas con la protección de la dignidad, la libertad y la igualdad cuando determinadas decisiones tecnológicas pueden afectar derechos.

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“La tecnología puede y debe asistir al Estado, pero nunca sustituir la responsabilidad humana detrás de una decisión judicial, detrás de una decisión pública”, afirmó.

Sobre las redes sociales, el presidente mencionó su influencia en la sociedad y se refirió a las decisiones que se producen en esos espacios sin un procedimiento equivalente al de los escenarios institucionales.

Al cierre de su intervención, De la Espriella reiteró su respaldo a la Constitución y pidió a los magistrados de la Corte Constitucional mantener la sabiduría, templanza e independencia necesarias para continuar con la tarea que, según señaló, la República ha depositado en sus manos.

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