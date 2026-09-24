Deportes

Junior de Barranquilla por fin volverá al estadio Metropolitano: el alcalde Alejandro Char reveló la fecha

Después de nueve meses tras su último encuentro, el Tiburón dirá presente en el escenario, que es remodelado para la final de la Copa Sudamericana

Alejandro Char afirmó que el club entrenará en la nueva gramilla del escenario deportivo, que continúa en obra - crédito @GMDLHM/X

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El fútbol colombiano está a la expectativa por el estado en que quedará el estadio Metropolitano de Barranquilla, el primero de los escenarios deportivos sometidos a remodelación en los últimos meses, junto con los de Medellín y Bogotá, para la final de la Copa Sudamericana del 21 de noviembre.

Junior de Barranquilla está listo para volver al “Metro” luego de nueve meses fuera debido a las obras. El equipo busca estrenar la nueva gramilla y los ingresos, además de conocer el avance de las graderías, que se ampliaron para recibir a más personas.

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El Metropolitano debe quedar listo a mediados de octubre, cuando la Conmebol lo recibirá para preparar la definición del título con un mes de anticipación. Desde el 22 de noviembre, quedará en manos de la Alcaldía de Barranquilla y Junior.

El regreso de Junior al Metropolitano

Junior entrenará este jueves 24 de septiembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla para probar el nuevo gramado híbrido, instalado durante las obras de remodelación del escenario. La práctica comenzará a las 8:00 a. m. y será el primer contacto deportivo del plantel con la cancha renovada.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció la práctica en sus redes sociales. El Heraldo confirmó posteriormente con el club la realización del entrenamiento. “Este jueves 24 a las 8 de la mañana, el primer entrenamiento en el ‘Super Metro’, a otro nivel”, escribió Char en una historia de Instagram.

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Estadio Metropolitano de Barranquilla
En el último partido de Junior en el estadio Metropolitano, el 18 de enero de 2026, perdió por 2-0 contra el Deportes Tolima por la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La nueva superficie combina césped natural con fibras sintéticas para mejorar la resistencia y la estabilidad del terreno. La cancha fue instalada en julio, mientras continúan otras obras dentro del estadio.

El entrenamiento se realizará después de que Junior consiguiera el domingo su primera victoria en la Liga II-2026: un triunfo 4-1 sobre Fortaleza en Bogotá. El plantel dirigido por Sebastián Viera probará el gramado antes de su eventual regreso a la competencia oficial en el Metropolitano.

El equipo ha disputado sus partidos como local en el estadio Romelio Martínez mientras el Metropolitano permanece cerrado por los trabajos de ampliación, modernización y remodelación. El regreso del conjunto rojiblanco al escenario estaba previsto por el alcalde antes de finalizar septiembre.

Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla es último de la Liga BetPlay con solo seis puntos en ocho partidos disputados - crédito Colprensa

De otro lado, el estadio avanza hacia una capacidad cercana a los 62.000 espectadores y recibirá la final de la Copa Sudamericana 2026 el próximo 21 de noviembre. La intervención también contempla una nueva fachada, iluminación dinámica, pantallas y adecuaciones en las zonas de acceso.

Primera victoria para Viera

Junior y Sebastián Viera encararán este 26 de septiembre ante Deportivo Independiente Medellín un partido que puede prolongar el alivio generado por el 4-1 sobre Fortaleza en Bogotá, la primera victoria del semestre y de la Liga betPlay. El resultado mejoró el ánimo del plantel, pero el equipo rojiblanco continúa último en la tabla y necesita sumar puntos para reducir su margen de error.

El técnico uruguayo aseguró el 22 de septiembre, en charla con la prensa, que el plantel dejó atrás el festejo por el triunfo conseguido en la capital colombiana para enfocarse en el siguiente rival: “Contento y tranquilo por haber hecho la tarea, pero ya empezamos a trabajar pensando en el Medellín, aquí no hay tiempo para celebraciones ni para más nada. Ya cerramos ese capítulo de Fortaleza y vamos a buscar ante Medellín lo que necesitamos”.

Junior de Barranquilla ganó 4-1 ante Fortaleza y consiguió su primer triunfo en la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram
Junior de Barranquilla ganó 4-1 ante Fortaleza y consiguió su primer triunfo en la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram

La goleada ante Fortaleza llegó después de unas primeras jornadas en las que Junior no había conseguido ganar. En el estadio Metropolitano de Techo, el conjunto barranquillero mostró una versión más sólida, con orden defensivo y respuesta colectiva en un partido disputado en condiciones exigentes.

Viera valoró el desempeño general de sus futbolistas: “Lo que más me gustó fue la actitud, el orden, las ganas y el compromiso que mostraron los muchachos. La verdad que todos los jugadores estuvieron a la altura”.

El técnico remarcó que el equipo pudo sostener su plan pese a haber jugado a dos de la tarde, en la altura de Bogotá y sobre una cancha que describió como pesada. “Siempre estuvimos ordenados, se vio un equipo cerrado, donde uno se ayudaba con el otro. Explotamos nuestras virtudes. Los jugadores lo hicieron bien, manejaron el partido”.

“Jugar a las dos de la tarde en la altura de Bogotá, en una cancha pesada como la de Techo es mucho más complicado, pero el equipo sorteó muy bien todo eso y sacamos un buen resultado”, añadió Viera.

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