Vicepresidente José Manuel Restrepo entregó balance de su primera jornada en la Asamblea General de la ONU: “Colombia está lista para recibir inversión”

El vicepresidente de la República y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, hablaron de los logros que espera impulsar en esta participación en el organismo multilateral - crédito @jrestrp

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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, presentó sus conclusiones en la mañana del miércoles 23 de septiembre tras el inicio de la edición número 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas e insistió en cómo la agenda que se desarrollará en suelo norteamericano busca atraer inversión al país, a la par de impulsar otros objetivos clave.

De acuerdo con Restrepo, una de las metas del Gobierno de Abelardo de la Espriella está en ofrecer seguridad física y jurídica a empresas internacionales mientras el Ejecutivo busca vincular esa estrategia económica con su política exterior, denominada Patria Milagro. Así lo remarcó al lado del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, presente en Nueva York.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo habló del primer día en la Asamblea General de la ONU y remarcó objetivos de Colombia con esta presencia - crédito @jrestrp/X

La delegación colombiana comenzó su participación en la reunión en el organismo multilateral bajo el liderazgo de Restrepo y el canciller Omar Bula, con la presencia en el acto de instalación, en el que también estuvieron Gómez Amín; el embajador de Colombia ante la ONU Mauricio Gaona y el embajador de Colombia ante Estados Unidos, María Consuelo Araújo.

En su balance de la primera jornada, Restrepo afirmó que los encuentros con empresarios y fondos de inversión forman parte de una misión enfocada en convertir los contactos internacionales en anuncios concretos. “Colombia está lista para recibir inversión, para generar empleo y convertir nuevas oportunidades en bienestar”, expresó el funcionario.

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Restrepo anunció reuniones con firmas financieras y empresarios internacionales

Tras asistir a los discursos inaugurales de la Asamblea, Restrepo informó que el ministro de Comercio se incorporaría a reuniones con representantes del sector privado. La agenda contempla un encuentro empresarial, una rueda de negocios con Holland & Knight y conversaciones con JP Morgan y XP Investments, entre otros consorcios.

Directamente desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, el vicepresidente envió una invitación a la juventud a seguir preparándose para ejercer un liderazgo global - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente destacó que las reuniones con JP Morgan estarán destinadas a analizar posibilidades de inversión en infraestructura. Sobre la cita con XP Investments, señaló que participan inversores de distintos países y que la delegación tendrá reuniones con compañías que preparan anuncios de inversión en Colombia, que atraviesa una etapa de transición.

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Por su parte, Gómez Amín resumió la posición que la comitiva llevará a esos encuentros. “Dos mensajes claros: seguridad física y seguridad jurídica para atraer la inversión a nuestro país. Colombia abierta al mundo”, sostuvo el ministro, en relación con las reuniones que tienen previstas en el epicentro financiero y político del planeta durante la presente semana.

En ese sentido, Restrepo, el número 2 del Gobierno, asoció esa agenda empresarial con una actividad próxima en Nueva York denominada Milagro Week. Según explicó, el evento será parte de la misión de “crecer” que, dijo, cumple la delegación bajo el liderazgo de De la Espriella: ausente en territorio estadounidense por una promesa de campaña.

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Colombia ratificó su participación en Escudo de las Américas

La agenda paralela a la Asamblea incluyó la defensa de la incorporación de Colombia a la alianza de seguridad Escudo de las Américas, una coalición antidrogas liderada por Estados Unidos. Restrepo y Bula participaron en una reunión de alto nivel de ese bloque, que fue presidida por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump y el secretario Marco Rubio.

El vicepresidente de Colombia y el mandatario de Estados Unidos hablaron sobre el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y sobre la democracia del país. El mandatario norteamericano recordó el apoyo que le dio a De la Espriella en las elecciones - crédito @jrestrp/X

Durante ese espacio, el vicepresidente, justamente, sostuvo un intercambio con Trump, al que le transmitió un mensaje de De la Espriella. La delegación ratificó el compromiso colombiano de combatir de forma coordinada el crimen transnacional y proteger las instituciones democráticas del continente, en un clima de cordialidad que caracterizó este diálogo.

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Según el Ejecutivo, la alianza es indispensable “para defender las democracias” regionales mediante acciones colectivas. Además de este trascendental encuentro, en la bienvenida a esta coalición, la comitiva también prevé reuniones sobre cooperación internacional, innovación tecnológica, comercio, defensa y fortalecimiento de capacidades institucionales.

A su vez,el canciller Bula se reunió con sus homólogos de Ecuador, Roberto Kury, y de Grecia, Giorgos Gerapetritis. Con el primero acordó hacer un Gabinete Binacional en noviembre en Barranquilla, mientras que con el ministro griego definió esquemas de cooperación bilateral y trabajo conjunto en el Consejo de Seguridad para consolidar alianzas.

A esto, se suma el diálogo con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, al que le agradeció la solidaridad tras el terremoto del 10 de agosto que sacudió al país. En la reunión, el ministro Bula expuso los ejes de la política exterior de Colombia y planteó reforzar la lucha coordinada contra el crimen transnacional organizado.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula hablaron sobre hablaron sobre democracia y cooperación en la reunión del Escudo de las Américas, desarrollada el martes 22 de septiembre - crédito @CancilleriaCol/X

De cara a la jornada del miércoles 23 de septiembre, la delegación nacional sostendrá encuentros con el vicepresidente de Suiza, Ignazio Cassis; representantes de Microsoft y la más, importante, la que tendrá con secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, con el fin de hacer un repaso por la situación de Colombia.

También se prevé reunión con delegados de Emiratos Árabes, la reina de Países Bajos, Máxima, y miembros de un centro de pensamiento. Desde Nueva York, Restrepo dirigió además un mensaje a niños y jóvenes para impulsar su participación en modelos de Naciones Unidas y planteó la necesidad de regular de manera ordenada la inteligencia artificial.

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Se prevé que su intervención ante el pleno de la Asamblea General se lleve a cabo el jueves 24 de septiembre, en representación del presidente De la Espriella. El discurso estará destinado a exponer las prioridades de la nueva política exterior y la iniciativa económica Mission Grow, al indicar las metas del nuevo Gobierno y la necesidad de rodear este propósito.