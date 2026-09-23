BTS en Colombia: este es el montaje del escenario que se verá en El Campín y que impediría cambiar plazos para disputar la final femenina

El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá permanecerá cerrado entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre por el montaje del concierto de BTS - crédito HYBE/BIGHIT MUSIC

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El estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, permanecerá cerrado para la práctica del fútbol profesional femenino y masculino entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre de 2026, debido al montaje del concierto de BTS, programado para el 2 y 3 de octubre como parte del Arirang World Tour.

La decisión, informada por el operador del estadio, Sencia, generó un rechazo inmediato en el ámbito del fútbol colombiano. Esto, debido a que se tenía contemplado que la final de ida de la Liga Femenina entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, prevista para el 23 de septiembre a las 7:00 p. m. y anunciada previamente por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) para jugarse en el escenario, quedó sin sede tras el comunicado emitido por la administración.

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En un comunicado, Sencia defendió la realización del evento argumentando que en 2026 se jugaron 53 partidos de fútbol en el recinto frente a apenas cinco eventos culturales. El operador sostuvo que la programación deportiva y cultural se coordina con antelación junto a autoridades, clubes, promotores y empresas logísticas.

Sencia dejó claro que el concierto de BTS fue informado a Santa Fe desde julio, tres meses antes de su realización - crédito Sencia

El documento precisó que las actividades ya agendadas para el estadio corresponden al concierto de la banda surcoreana y, después del 3 de octubre, a las labores de mantenimiento profundo de la grama. Adicionalmente, reiteró la imposibilidad de modificar compromisos adquiridos con meses de anticipación.

“Los grandes eventos internacionales se contratan y planean con meses de anticipación (condición que es conocida y aceptada por todos los clubes deportivos). Sus fechas, tiempos de montaje, producción y entrega del escenario responden a compromisos previamente adquiridos y no pueden modificarse unilateralmente a pocos días de su realización”, indicó el texto difundido por la administración del estadio.

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¿Cómo es el escenario que usará BTS en Bogotá?

El montaje del espectáculo audiovisual utiliza 9,5 kilómetros de cableado eléctrico y demanda una potencia distribuida de 9.660 kilovoltamperes - crédito Infobae España

La estructura que se instalará en El Campín corresponde al mismo diseño empleado en las paradas previas del Arirang World Tour, que en su presentación de estreno en Seúl demandó especificaciones técnicas de gran escala.

Según cifras publicadas en su día por el diario surcoreano Chosun Biz, la torre principal del escenario alcanza 14,7 metros de altura, e incluye una plataforma central de 17 metros de ancho.

El sistema de pantallas LED que acompaña la presentación suma un total de 50.669.376 píxeles, mientras que el cableado eléctrico instalado en el recinto llega a 9,5 kilómetros de longitud, una cifra que los organizadores compararon con la de alinear más de 41.000 varitas luminosas oficiales del grupo, conocidas como ARMY Bomb. La producción demanda además 9.660 kilovoltamperes (kVA) de potencia distribuida en el sitio.

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La arquitectura de la estructura toma como referencia el pabellón Gyeonghoeru de Seúl y la iconografía de la bandera de Corea del Sur. Incorpora un escenario de 360 grados situado en el centro de los estadios, con plataformas adicionales en cada esquina - crédito HYBE/BIGHIT MUSIC

La arquitectura del escenario toma como referencia el pabellón Gyeonghoeru, ubicado en el Palacio Gyeongbokgung de Seúl y utilizado históricamente para banquetes reales durante la dinastía Joseon. La parte superior de la estructura reproduce la línea de techo de un pabellón tradicional de estilo nu, un diseño que, observado desde cámaras aéreas, también recrea la silueta del logotipo del grupo.

El piso del escenario incluye detalles similares, utulizando como fuente de inspiración la iconografía de la bandera de Corea del Sur: el círculo central representa el símbolo Taegeuk, mientras que las cuatro pasarelas que se extienden hacia los límites del recinto representan los cuatro trigramas de la bandera, geon, gon, gam y ri. Guy Carrington y Florian Wieder estuvieron a cargo del diseño de la estructura.

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El despliegue técnico para el estreno del show en Seúl requirió el trabajo de más de 1.000 especialistas y un peso conjunto de 164.500 kilogramos en equipos - crédito HYBE/BIGHIT MUSIC

El hecho significativo en esta escenografía es que, a diferencia de giras anteriores, el Arirang World Tour incorpora un escenario de 360 grados ubicado en el centro de los estadios, sin frente definido, con plataformas adicionales en cada esquina que permiten a los integrantes acercarse al público desde distintos sectores. La producción incluye escenografía móvil, iluminación multicolor, cámaras montadas en drones, cañones de fuego y secuencias de video proyectadas en las pantallas.

El montaje de este formato demandó, durante el estreno de la gira en Seúl, el trabajo de más de 1.000 integrantes de equipo técnico provenientes de diez países, entre ellos Estados Unidos y Alemania, según informó Netflix, encargado de la transmisión de dicho show. El equipo audiovisual movilizado alcanzó un peso conjunto de 164.500 kilogramos, distribuido en 2.295 cajas de transporte.

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El montaje del escenario es tan complejo que obligó a que no se prestara el estadio Nacional de Chile para BTS, debido a la demora en la recuperación de la grama - crédito bts_bighit/X

El requerimiento técnico de la estructura de 360° ya había generado dificultades logísticas en otras ciudades del recorrido. En Chile, el Instituto Nacional de Deportes rechazó autorizar el uso del campo central del Estadio Nacional de Santiago para las presentaciones programadas en octubre, tras identificar riesgos para el césped híbrido natural del recinto.

Según esa entidad, la instalación y el desmontaje prolongados que exige la estructura central no dejarían tiempo suficiente de recuperación antes de otros eventos programados en el estadio, entre ellos un partido de la selección de Chile previsto para la fecha FIFA de noviembre, ante Colombia.