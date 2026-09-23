Dos personas muertas en accidente de bus intermunicipal en Aguachica, Cesar: el vehículo cayó desde un puente y terminó en un abismo

Las autoridades del departamento del Cesar adelantan labores de rescate en el municipio de Aguachica tras la caída de un bus desde un puente - crédito X

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Ahoridades del deparatento de Cesar adelantan labores de búsqueda y rescate cerca al municipio de Aguachica, después de que un bus de la empresa Copetran cayera desde un puente en el sector conocido como El Marqués durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre.

Según el balance preliminar entregado hasta el momento, el sinientro deja un balance parcial de dos personas fallecidas, al menos 10 heridos y otras tres víctimas atrapadas entre las latas.

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Medios locales aseguraron que el vehículo cubría una ruta desde la Costa Caribe hacia el interior del país y transportaba al menos 15 pasajeros. Por causas que todavía investigan las autoridades, el automotor salió de la carretera y terminó en una zona de difícil acceso junto a una quebrada.

El accidente involucró al bus interno 12450 de Copetran, un Marcopolo Paradiso 1200 G7. La caída desde el puente obligó a desplegar un operativo de rescate debido a la ubicación del vehículo y las condiciones del terreno.

El reporte inicial indica que murieron dos personas. Una de ellas fue identificada como el conductor del automotor, Oscar Eduardo Mejía, oriundo de Bucaramanga; la otra víctima sería una mujer adulta mayor cuya identidad aún no había sido establecida.

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Las cifras sobre los afectados permanecen en verificación. Los primeros informes señalaron que más de 10 personas resultaron heridas, mientras que tres permanecían atrapadas durante las labores de socorro.

Los habitantes del sector llegaron inicialmente para auxiliar a los pasajeros. Después, ambulancias, unidades del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Policía acudieron al lugar para atender la emergencia.

El acceso al sitio donde quedó el bus dificultó el trabajo de los organismos de rescate. Los equipos concentraron sus esfuerzos en llegar a las personas atrapadas y trasladar a los heridos a centros asistenciales.

También solicitaron la colaboración de propietarios de grúas. Ese apoyo busca facilitar el ingreso al área del accidente y las tareas relacionadas con la recuperación del vehículo.

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Las autoridades todavía no han establecido qué provocó la salida del bus de la vía. La investigación deberá determinar si influyeron el estado de la carretera, una falla mecánica, factores humanos u otra circunstancia.