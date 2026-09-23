Jhonny Rivera reunirá a 35 artistas y creadores de contenido en festival benéfico para los damnificados del terremoto en Pereira

Los músicos donarán sus actuaciones y asumirán los gastos de hospedaje y viáticos durante el encuentro - crédito @jhonnyrivera/Instagram

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El cantante Jhonny Rivera confirmó a reconocidos artistas y creadores de contenido en el Volveremos Fest, que se llevará a cabo en Pereira del 2 al 4 de octubre de 2026 para recaudar recursos destinados a las familias y los comerciantes afectados por el sismo del 10 de agosto y estimular la actividad económica de la ciudad.

Los asistentes podrán adquirir un bono solidario por $40.000 por día o por $100.000 para los tres días. La venta se habilitará a través de mundoboletos.com y los aportes adicionales podrán hacerse mediante un código QR que estará dispuesto en el evento, sin monto mínimo de donación.

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La iniciativa surgió después de que el cantante de música popular conociera las pérdidas que el terremoto dejó en viviendas rurales y pequeños negocios de la región de la que es oriundo. Después de la tragedia, el famoso empezó a convocar personalmente a colegas para sumarlos al encuentro y obtuvo respuestas inmediatas.

“Empecé a llamar uno por uno y todos dijeron que sí, tenían la respuesta inmediatamente porque quieren a Pereira, sienten que Pereira nos necesita”, explicó Rivera sobre el evento que ha promocionado a través de sus redes sociales.

Conciertos, ferias y donaciones se combinan en una iniciativa de tres jornadas que busca reconstruir viviendas rurales y reactivar los pequeños negocios golpeados por el terremoto - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Artistas que donarán sus presentaciones y gastos

La programación reunirá a artistas reconocidos a nivel nacional e internacional, como es el caso del hijo de la importante figura: Andy Rivera. Asimismo, se contará con la presencia de algunos de sus amigos como Luis Alfonso, Arelys Henao, Pipe Bueno, Alzate, Nelson Velásquez, Ciro Quiñones, Mike Bahía, Alkilados y Nanpa Básico, entre otros invitados.

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En los comunicados oficiales del festival. Jhonny Rivera explicó que los músicos no cobrarán por sus actuaciones en tarima: “Ellos están donando su presentación desde el hotel, los viáticos, todos, todos los artistas lo están donando”, demostrando así que el compromiso por ayudar al pueblo afectado por la emergencia continúa vigente.

Además, aseguró que durante las tres jornadas habrá conciertos, desfiles y otras actividades. La expectativa es que la llegada de visitantes impulse la ocupación hotelera, los restaurantes, el comercio y otros negocios de Pereira que resultaron fuertemente golpeados por el movimiento telúrico.

Autoridades locales apoyan el evento

La Cámara de Comercio de Pereira participa en la identificación de los comerciantes damnificados y facilitará su presencia en una feria comercial y gastronómica durante el festival, pues los emprendedores podrán ofrecer sus productos sin pagar por el espacio.

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La Alcaldía de Pereira y las autoridades locales colaboran en la seguridad, la logística y la atención médica de las actividades. Rivera sostuvo que la ciudad enfrenta la emergencia mediante el trabajo colectivo: “Pereira siempre ha sido una ciudad resiliente y unida. Con la ayuda de todos los colombianos vamos a salir adelante y a demostrar que nos podemos volver a levantar”.

Estos son los artistas que se presentarán en el evento - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Materiales de construcción y alimentos para las zonas afectadas

El dinero obtenido mediante la taquilla y las donaciones será administrado por una fundación creada para ese propósito. Los recursos se destinarán principalmente a materiales de construcción para las viviendas rurales dañadas y a kits de alimentos para las zonas que todavía requieren asistencia.

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Asimismo, se explicó que aquellos que no puedan viajar a Pereira podrán aportar cualquier suma a través del código habilitado por la organización: “Así sean $1.000 pesitos, $2.000, $5.000, lo que puedan. Esto va a ayudar a este recaudo”, afirmó Rivera.

El país entero sigue colaborando para reconstruir las zonas más afectadas - crédito @MincomercioCo/X

El cantante también convocó a los colombianos a desplazarse a la ciudad, recorrerla, alojarse allí, comprar en sus comercios y consumir en sus restaurantes como forma de respaldar a los habitantes perjudicados, incluso después del festival que durará tres días para reunir esfuerzos para las acciones dirigidas a las familias y comerciantes afectados por el terremoto.