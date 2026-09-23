Feid bailó al ritmo de Aria Vega y ella no dudó en responder, causando que sus seguidores los ‘shippearan’

El cantante colombiano Feid publicó un video en su cuenta de TikTok bailando 'Compa Coleto', en la publicación, la artista Aria Vega dejó un comentario que provocó reacciones entre los usuarios de la plataforma - crédito Feid / TikTok

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El reconocido cantante Salomón Villada Hoyos, cuyo nombre artístico es Feid, tiene millones de seguidores en TikTok que no dudaron en viralizar una de las publicaciones realizadas el 21 de septiembre de 2026, en la que se puede ver al artista mientras baila al ritmo de la canción más viral de Aria Vega: Compa Coleto, que se ha tomado los trends en la plataforma durante septiembre.

Tras la difusión del video, el artista recibió pedidos de una colaboración musical y hasta comentarios de internautas que vinculan a los famosos sentimentalmente tras la mediática ruptura de Feid con Karol G.

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El corto clip que fue publicado desde la cuenta oficial del artista paisa lo muestra “sacando los pasos prohibidos”, por lo que la canción siguió popularizándose dentro de la escena urbana, debido a que el hecho de que un artista de talla mundial hiciera el trend amplió su exposición y causó rumores entre los seguidores de la intérprete.

Feid y Aria Vega sorprendieron a sus seguidores al intercambiar reacciones en redes sociales - crédito Feid - Aria Vega / Instagram - Imagen Ilustrativa Infobae

El video de Feid y la reacción de Aria Vega

Feid bailó Compa Coleto y el gesto fue leído por parte de los usuarios como una señal de apoyo al lanzamiento de Aria Vega, aunque no hubo anuncios sobre un trabajo conjunto.

Aria Vega respondió al video con el mensaje: “Kede tiesa me cruzaste cable (sic)”. La frase sorprendió a sus seguidores, que comenzaron a pedir una canción entre los dos artistas y multiplicaron las interacciones en la publicación.

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El intercambio también originó comentarios sobre un posible shippeo, una expresión usada en redes sociales para expresar el deseo de que dos celebridades, o personajes de ficción, inicien una relación romántica.

Los comentarios al respecto no tardaron en aparecer y surgieron entre usuarios de redes sociales que están a la espera de que Feid rehaga su vida amorosa.

Por otro lado, la posibilidad de una nueva versión del tema tomó fuerza por la participación de Sky Rompiendo en la producción de Compa Coleto, teniendo en cuenta que el productor ha trabajado en distintos proyectos con Feid, una coincidencia que llevó a algunos seguidores a plantear que podría existir una conexión para un futuro lanzamiento.

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La reacción de Aria Vega, muy a su estilo, no pasó desapercibida - crédito Feid / TikTok

Pese a los rumores, hasta el momento, no se informó sobre un remix de Compa Coleto con Feid ni sobre una colaboración entre el paisa y Aria Vega. Tampoco hubo declaraciones de los artistas o del productor que respalden esas versiones, por lo que los comentarios se mantienen en el terreno de la especulación de los seguidores.

La conversación ocurre después de que se confirmara la ruptura entre Feid y Karol G, que tuvo lugar entre finales de 2025 e inicios de 2026. Desde entonces, usuarios de redes sociales siguen buscando señales sobre una posible nueva relación del cantante, incluso a partir de fotografías y coincidencias atribuidas a publicaciones digitales.

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Cabe mencionar que Feid fue vinculado con la creadora de contenido y entrenadora física Nathalia Blanco Mathieu, conocida en redes como Natashbyy, tras la difusión de imágenes en las que ambos fueron vistos en una playa de Marbella, España. Los seguidores señalaron prendas y accesorios similares como posibles indicios de cercanía.

Las fotos y videos de Feid acompañado en la playa generaron debate entre sus seguidores, que especulan sobre la naturaleza de la relación - crédito @unveranorosa_/ X

Es necesario reiterar que ni Feid ni Nathalia Blanco Mathieu confirmaron o desmintieron una relación. Por ese motivo, los rumores sobre el vínculo no pasaron de interpretaciones de usuarios en redes sociales.

Aria Vega, en cambio, mantiene una relación con Helder Carriazo. La cantante ha contado en entrevistas que su historia tuvo una primera etapa difícil y que, tras una separación, pasaron varios años antes de retomar el vínculo.

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Sobre ese proceso, Aria Vega afirmó que la primera parte de su relación fue “más sufrida que Game of Thrones o House of the Dragon”. También relató que tuvieron que esperar para iniciar una “segunda temporada”, que describió como “una vaina bacana, un vacile”, pues Carriazo ocupa un lugar en su vida y en su trabajo artístico.