Hermana de Ana Lucía González, menor hallada sin vida en Bogotá, reveló los planes que tenía su expareja antes de secuestrar a la niña: “Lo mantuve en secreto”

Rafael González afirmó que el presunto responsable mantenía una relación con la hermana de Ana Lucía González y la habría amenazado antes de la desaparición - crédito Composición fotográfica: X, Fiscalía

Guardar

Rusmeiri González afirmó que la desaparición y posterior hallazgo sin vida de su hermana Ana Lucía, menor de 9 años, en el sur de Bogotá ocurrió después de que su expareja, identificado como Shenner José Rojas Lárez, conociera que ella planeaba irse del hogar con los niños.

La joven, de 24 años, relató al podcast Conducta Delictiva que había mantenido en secreto una acusación previa de Ana Lucía contra el hombre. Además, aseguró que las cámaras de seguridad lo registraron cerca de la niña antes de que se perdiera su rastro el lunes 14 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Según González, las imágenes revisadas al día siguiente mostraron que ella caminaba hacia un CAI con su hijo, mientras Ana Lucía regresaba al punto donde debía esperarla. Detrás de la niña aparecía su expareja. Los videos ubicaron la secuencia poco antes de las 9:00 a. m., tras una discusión durante la cual el hombre habría destruido objetos dentro del apartamento.

González dijo que preparaba su salida hacia Venezuela y que luego planeaba viajar a Medellín, donde un amigo le buscaba trabajo. Sostuvo que el hombre tenía acceso a su celular y había leído conversaciones sobre ese proyecto, además de mensajes con un vecino.

PUBLICIDAD

La defensa de la familia sostiene que Ana Lucía González fue utilizada para perjudicar a su hermana y que el caso irá a juicio oral y público - crédito Captura video

Ana Lucía había contado un episodio anterior y su hermana lo mantuvo en secreto

González explicó que Ana Lucía, había llegado a Bogotá durante sus vacaciones escolares tras insistir en viajar con ella desde Venezuela. La niña, a la que la familia llamaba Roxana, convivió cerca de un mes con su hermana, el hijo pequeño de esta y la entonces pareja de González.

La mujer afirmó que el hombre vigilaba sus comunicaciones y respondía mensajes desde su teléfono. “Él veía mis WhatsApp, mis mensajes, con quién hablaba, con quién no hablaba”, contó. Según su versión, esa conducta provocaba discusiones frecuentes.

Una madrugada, Ana Lucía salió del baño de la vivienda y le contó a su hermana un episodio con el hombre. La niña le dijo que él la había intimidado para impedir que hablara:

PUBLICIDAD

“”Yo estaba en el baño y él entró. Yo había orinado ya, yo ya iba a salir. Cuando yo abrí la puerta, él entró y me empujó pa’l baño y me sentó en la poseta." Y yo, como que mi cabeza enseguida explotó y yo quería saber ya todo rápido y digo-- me dice: “Ya. Me mostró su cosa.”

González lo confrontó, decidió que no tuviera contacto con la menor y lo expulsó de la casa: “No lo denuncié. No lo denuncié y no le conté a nadie”, reconoció.

El hombre regresó tres días después porque el arriendo estaba próximo a vencerse y González no tenía trabajo, según su testimonio. Ella sostuvo que terminó la relación, le pidió dinero para irse y le prohibió hablar con Ana Lucía o con su hijo.

PUBLICIDAD

González relató que el hombre pidió perdón a la niña mientras lloraba. Ana Lucía aceptó sus disculpas, aunque su hermana le aclaró que no estaba obligada a hacerlo.

“Nadie sabía de lo que él había hecho. Yo lo mantuve en secreto”, declaró González. Sus familiares, añadió, solo sabían que la relación había terminado por una supuesta infidelidad y tenían una percepción favorable del hombre por el apoyo económico que les brindaba.

Con este volante los familiares de Ana Lucía reportaron su desaparición - crédito red social Facebook

La decisión de irse derivó en una discusión el lunes 14

González relató que planeaba viajar el martes posterior a la discusión. El día anterior había organizado el cuarto y reunido documentos, dinero y pertenencias de los niños. “Yo ya me iba a desaparecer de la vida de él”, dijo sobre su intención de abandonar definitivamente la relación.

PUBLICIDAD

El lunes 14, una notificación de WhatsApp despertó temprano al hombre. Él revisó el teléfono y cuestionó un mensaje afectuoso que había recibido González, que insistió en que ya no eran pareja y que sus conversaciones no eran asunto suyo.

Según su versión, el hombre tomó un bastón extensible y rompió un espejo, un televisor, una radio y un ventilador. González bajó del cuarto piso con su hijo de dos años y Ana Lucía, mientras él salía con un bolso que contenía documentos de la familia, dinero y su celular.

La mujer envió a Ana Lucía a buscar a un policía en una panadería cercana. Pretendía pedir ayuda para recuperar los documentos y denunciar los daños en el apartamento.

PUBLICIDAD

González acudió a agentes cerca de un parqueadero donde el hombre guardaba su moto. Esperó un cuadrante policial que, según contó, nunca llegó, mientras él se alejaba con el bolso.

“Por mi mente nunca estaba que él fuera a hacer algo en contra de Lucía, porque el problema fue conmigo”, afirmó.

Cuando regresó al punto acordado, Ana Lucía ya no estaba. La mujer buscó a la menor en el edificio, consultó a vecinos y recorrió el barrio con su hijo en brazos, sin celular, documentos ni una fotografía reciente que pudiera mostrar.

Presunto asesino de Ana Lucía González, niña de 9 años hallada en una alcantarilla en el sur de Bogotá - crédito Fiscalía

Las cámaras mostraron al hombre detrás de la niña antes de la desaparición

Al día siguiente, una trabajadora de un Efecty se ofreció a revisar las cámaras del sector con González. El material mostró que ella pasó por el lugar cerca de las 8:50 a. m., camino al CAI, mientras Ana Lucía regresaba por la misma ruta.

PUBLICIDAD

González sostuvo que las imágenes registraron a su expareja en motocicleta detrás de la niña. Ambos quedaron unos instantes fuera del ángulo de la cámara y, poco después, él dobló por una esquina cercana a una iglesia. Ana Lucía siguió el mismo recorrido.

“Me dijo mentiras, me dijo que no había visto a la niña y sí la vio”, señaló González tras revisar las grabaciones. Según su relato, ese momento la llevó a concluir que el hombre podía tener información sobre el paradero de Ana Lucía.

La joven afirmó que el mismo lunes el hombre volvió al apartamento, negó saber dónde estaba la niña y accedió a acompañarla a buscarla. Durante el recorrido, agregó, intentó calmarla y le decía que la encontrarían.

PUBLICIDAD

Los policías llevaron a ambos a Funza para interrogarlos, de acuerdo con el testimonio. González contó que un fiscal le mostró una imagen en un celular donde reconoció a Ana Lucía y pidió que investigaran al hombre, quien, aseguró, seguía negando cualquier vínculo con la desaparición.

La Fiscalía le imputó a Shenner José Rojas Lárez los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas - crédito Fiscalía

Horas después, agentes y un fiscal fueron al apartamento para informarle que habían hallado a una niña con las características de su hermana en Ciudad Bolívar. González reconoció primero una fotografía de perfil y después confirmó la identidad de Ana Lucía ante una imagen tomada en el lugar donde fue encontrada.

“Yo tenía la esperanza de encontrarla, pero viva”, relató González.

La familia esperaba el resultado de la necropsia y de la prueba de ADN practicada a la madre de Ana Lucía en Medicina Legal.

González dijo que había recibido información sobre la detención de su expareja, aunque aclaró que no contaba con una confirmación directa. “Pedimos justicia. Queremos que lo condenen por todo lo que la necropsia dé en el resultado”, pidió.