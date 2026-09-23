Colombia

Ministro de Defensa entregó detalles de las operaciones de la fuerza pública en Santa Marta tras retaliación de Los Pachenca: “El Estado no cede”

El jefe de cartera Jorge Mora calificó la retaliación del grupo armado como “cobarde y desesperada” y aseguró que el Gobierno nacional no se doblegará

A través de su cuenta oficial de X, el ministro de Defensa, Jorge Mora, entregó detalles de las operaciones que tendrá la fuerza pública en Santa Marta - crédito @generaljmora/X

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El ministro de Defensa, Jorge Mora, llegó a Santa Marta para evaluar la situación de orden público tras las acciones violentas atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidas como Los Pachenca.

El grupo armado anunció un paro armado de 48 horas, en respuesta a la muerte de alias Cholo y otros integrantes de la organización.

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El ministro señaló que lo que ocurre en la capital del Magdalena es una “retaliación cobarde y desesperada” de un grupo armado que, según afirmó, está acorralado por los operativos del Gobierno.

Ministro Jorge Mora - crédito @generaljmora/X
El ministro Jorge Mora señaló que lo que ocurre en la capital del Magdalena es una “retaliación cobarde y desesperada” - crédito @generaljmora/X

“Lo que hoy ocurre en Santa Marta, Riohacha y la Troncal Caribe no es más que la retaliación cobarde y desesperada de un grupo delictivo acorralado, tras varios golpes decisivos a los narcoterroristas del GAO ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’”, afirmó.

Recordó los operativos que ha realizado la fuerza pública a las Acsn, donde han fallecido los cabecillas alias Cholo y alias Bendito Menor.

“Nuestra Fuerza Pública ha asestado golpes demoledores: dimos de baja a alias “Cholo”, segundo cabecilla de esta estructura, neutralizamos a diez de sus integrantes e incautamos abundante material de guerra. Esto, a los pocos días de haber caído alias “Bendito Menor” (sic)“.

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Por eso razón. el ministro de Defensa indicó que al verse sometidos, han tomado la decisión de amedrentar a los ciudadanos, recurriendo, según las declaraciones del alto funcionario, a generar acciones de intimidación y desinformación digital en la comunidad.

“Al verse golpeados en la cabeza, estos bandidos han pretendido amedrentar a comerciantes, bloquear vías y sembrar zozobra en la población. Para ello, también recurren a acciones de intimidación y a un trabajo digital orientado a generar desinformación, terror e incertidumbre en la comunidad en donde filman sus acciones y las difunden a través de redes sociales con el propósito de intimidar a la población y amplificar la sensación de inseguridad”, expresó.

Jorge Mora recordó los operativos que ha realizado la fuerza pública a las Acsn, donde han fallecido los cabecillas alias Cholo y alias Bendito Menor - crédito Fernando Vergara/AP
Jorge Mora recordó los operativos que ha realizado la fuerza pública a las Acsn, donde han fallecido los cabecillas alias Cholo y alias Bendito Menor - crédito Fernando Vergara/AP

Así las cosas, Jorge Mora señaló que el Estado no se doblegará, “ni la Patria se amedrenta por criminales (sic)”.

Detalles de los operativos

El ministro de Defensa, Jorge Mora, entregó detalles de los operativos que realizará la fuerza pública en Santa Marta y demás zonas afectadas por la retaliación de Los Pachenca.

Aseguró que la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas se sumarán a los operativos para garantizar la seguridad de la región ante las acciones que puedan tomar “estos grupos criminales”.

“Como medida de seguridad y en apoyo a las operaciones de la Fuerza Pública, llegó a la región la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, que se suma al despliegue operativo para fortalecer las capacidades de seguridad, protección y reacción frente a las acciones de estos grupos criminales (sic)”, afirmó.

El ato funcionario indicó que las autoridades mantienen el control de la Troncal del Caribe y de los casco urbanos del Magdalena y La Guajira con el objetivo de garantizar la movilidad y el orden público.

“La Fuerza Pública mantiene el control de la Troncal del Caribe y de los cascos urbanos en Magdalena y La Guajira para garantizar el libre tránsito, la libertad y el orden público en Santa Marta, Riohacha, Dibulla y Ciénaga (sic)”.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, insistió que el despliegue de los uniformados tiene como propósito proteger a los ciudadanos y mantener el orden. Además, indicó que el Estado no cederá y no dará un paso hacia atrás.

“El despliegue de nuestros uniformados en las calles y corredores viales, para garantizar la seguridad, proteger a la gente y mantener el orden, es total y son garantes de la tranquilidad en el territorio. El Estado no cede, no se amedrenta y no dará un solo paso atrás”, indicó.

Ministro Jorge Mora - crédito @generaljmora/X
El ministro Jorge Mora insistió que el despliegue de los uniformados tiene como propósito proteger a los ciudadanos y mantener el orden - crédito @generaljmora/X

Finalmente, el ministro Jorge Mora le envió un mensaje “a los criminales” y es que “no hay bloqueo, amedrentamiento ni violencia que detenga el poder legítimo del país”.

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