Estos son los conciertos que ocuparán El Campín de Bogotá en la recta final de 2026 y limitarán su disponibilidad para el fútbol

Hasta siete eventos distintos fueron confirmados para realizarse en el último trimestre de 2026, incluidas las dos fechas de BTS en octubre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La polémica por el cierre de El Campín de Bogotá para el montaje del escenario que albergará los dos conciertos de la banda surcoreana BTS abrió el debate sobre la agenda de eventos musicales que copará el estadio bogotano hasta fin de año.

El conflicto se originó cuando la ida de la final de la Liga Femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali debió trasladarse a Tunja, Boyacá, por la ocupación del estadio para el montaje de la presentación musical, programado para el 2 y 3 de octubre de 2026.

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El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, declaró a AS Colombia que el club se enteró “el día de ayer (lunes 21 de septiembre), previo a una reunión de la comisión local, donde nos dijeron que el estadio lo recibirían hoy, después del partido de Cali y que no lo vuelven a soltar”.

Sencia dejó claro que el concierto de BTS fue informado a Santa Fe desde julio, tres meses antes de su realización - crédito Sencia

Por su parte, Grupo Sencia, aseguró que compartió el calendario de eventos del segundo semestre con Santa Fe el 6 de julio, documento que ya incluía las fechas del concierto de BTS. Además, precisó que el 14 de septiembre, antes de que el club disputara las semifinales de la Liga Femenina, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol advirtió que el escenario estaría ocupado para la fecha prevista de la final.

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La Dimayor también emitió un comunicado en el que sostuvo que nunca fue notificada por Santa Fe sobre la falta de disponibilidad del estadio, y que el club tampoco recibió aviso del “actual arrendatario del escenario deportivo” sobre la restricción de uso para esas fechas. Sin perjuicio de ese comunicado, una fuente confirmó a Infobae Colombia que la Dimayor sí conocía las fechas pactadas para la preparación, realización y recuperación de la grama tras el concierto, al punto de que organizó el calendario de la Liga BetPlay para evitar afectaciones a los clubes bogotanos.

Esa planificación explica que, tras el partido entre Santa Fe y Deportivo Cali de este martes, no haya fútbol programado en El Campín hasta el 20 de octubre, fecha en que se reprogramó el partido entre Millonarios y Once Caldas correspondiente a la fecha 13. De este modo, el estadio permanecerá reservado para actividades no deportivas entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre.

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Sin embargo, el de BTS solo es el primero de una seguidilla de conciertos masivos que podrían generar más aprietos y dificultades para la celebración de partidos en El Campín.

El debut de BTS en Colombia

BTS se presentará con su espectáculo de 360° los días 2 y 3 de octubre - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

El grupo surcoreano, uno de los principales gestores de la popularidad internacional del K-Pop, se presentará en El Campín los días 2 y 3 de octubre como parte de su gira mundial Arirang, con la que realizan su regreso a los escenarios tras un receso obligado mientras sus miembros prestaban el servicio militar obligatorio en su país.

Su show constará de un escenario de 360 grados instalado en el centro de la cancha. Debido a la magnitud del escenario, Sencia explicó en un comunicado que el tiempo de montaje, desmontaje y recuperación de césped obliga a reservar el uso del estadio para tal fin, durante el plazo mencionado.

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Fonseca debutará como cabeza de cartel en un estadio

Fonseca se presentará en El Campín el 24 de octubre - crédito MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA/EFE

Apenas ocho días después de habilitado el uso de El Campín para fútbol, el 24 de octubre, el cantautor bogotano ofrecerá “Fonseca en la Casa”, su primer concierto como protagonista en el estadio de la capital colombiana, tras más de 25 años de carrera y nueve premios Latin Grammy.

La producción contempla una puesta en escena diseñada para garantizar visibilidad desde todos los sectores del recinto, con una pasarela que permitirá al artista tener una mayor interacción con su audiencia. Las entradas se pueden adquirir a través de TuBoleta, y aún quedan localidades disponibles en palcos y las tribunas más alejadas del escenario.

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Ryan Castro celebrará Halloween en El Campín

Ryan Castro brindará su concierto especial de 'AWOOWEEN' en El Campín, el 31 de octubre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una semana después de Fonseca, será el turno para el artista urbano que debutará en el “Coloso de la 57″ con su espectáculo “Awooween”, un concierto temático de Halloween que combina música urbana, dancehall y una producción con escenario 360 grados.

El espectáculo agotó localidades en una hora tras la apertura de venta, según reportó el propio artista. El evento tendrá restricciones de edad: 12 años en las zonas familiares y 18 en el resto del estadio.

Los Tigres del Norte celebrarán casi seis décadas de trayectoria

La semana siguiente el turno será para la reconocida agrupación mexicana, que brindará su primera presentación en solitario en un estadio colombiano con el show “Los Tigres del Mundo”.

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El espectáculo, que superará las cuatro horas de duración, incluirá mariachi, ballet folclórico mexicano y un repertorio que abarca casi seis décadas de carrera, con temas como Jefe de Jefes, Contrabando y traición o La jaula de oro. El evento es únicamente para mayores de edad.

Megaland Bacano reunirá a más de 15 artistas

Aria Vega fue anunciada como cabeza de cartel del Megaland 2026 - crédito Caean Couto/IMAGN IMAGES via Reuters

El 20 de noviembre llegará una nueva edición de Megaland Bacano, el festival producido por La Mega, cadena radial perteneciente a RCN.

La cantante barranquillera Aria Vega ya fue confirmada como la que encabezará el cartel, en el que se sumarán más de 15 artistas cuyos nombres se revelarán de forma progresiva, según confirmó la propia emisora. La preventa comenzó el 21 de septiembre, mientras que la venta general se abrirá el próximo 1 de octubre.

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El vallenato romántico tendrá su propia noche en El Campín

Un día después, el 21 de noviembre, el estadio será escenario de “Juntos de Nuevo, Misión Campín”, un concierto que reunirá a referentes del vallenato romántico como Jean Carlos Centeno, Binomio de Oro, Nelson Velásquez, Hebert Vargas y Alex Manga, entre otros artistas del género.

Los organizadores esperan una asistencia superior a 40.000 personas para una jornada que recorrerá clásicos de varias generaciones.

Karol G cerrará su año en El Campín

Karol G brindará tres fechas en El Campín, cerrando su año en la capital colombiana en diciembre - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

La Bichota, actualmente inmersa en el Viajando Por El Mundo Tropitour, brindará tres fechas en la capital colombiana los días 4, 5 y 6 de diciembre, presentando sus dos más recientes álbumes, Tropicoqueta y No Me Arrepiento De Sentir Tanto.

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Con el agotamiento de la primera fecha al poco de su lanzamiento, se optó por añadir dos fechas más, en lo que se esperaría sea una reunión de unos 120.000 espectadores.