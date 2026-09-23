Cali derrotó a Santa Fe en El Campín, y así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El cuadro "Azucarero" se hizo fuerte en El Campín, y escaló hasta la quinta posición del campeonato-crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El 22 de septiembre de 2026, Deportivo Cali se hizo fuerte en Bogotá, y venció por 0-1 a Independiente Santa Fe por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel llegaba en gran forma tras vencer al Once Caldas en Manizales, el 13 de septiembre de 2026, y golear al Cúcuta Deportivo como local recientemente.

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Por los lados de Santa Fe, la irregularidad en el conjunto dirigido por Pablo Repetto se está haciendo notar en la mitad del campeonato, luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Deportivo Cali quiere volver a ser protagonista del fútbol colombiano-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Pese a que Santa Fe tuvo varias opciones para marcar el primer gol durante el juego, sería hasta el minuto 38 que el atacante venezolano Eduard Bello rompería la paridad, y le daría una alegría al cuadro “Azucarero”.

De esta forma, Deportivo Cali llegó a la quinta posición con 18 puntos, e igualó la línea de Atlético Nacional que aún tiene dos partidos pendientes, entre los cuales se destaca el clásico ante Millonarios, y que se jugará el 24 de septiembre de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

América de Cali: 21 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +15) Millonarios: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Independiente Medellín: 19 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Atlético Nacional: 18 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Deportivo Cali: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Atlético Bucaramanga: 17 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Deportes Tolima: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Independiente Santa Fe: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Llaneros FC: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Once Caldas: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Águilas Doradas: 11 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Internacional de Bogotá: 11 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Cúcuta Deportivo: 9 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Fortaleza: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pasto: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Alianza Valledupar: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Boyacá Chicó: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Deportivo Pereira: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Junior de Barranquilla: 6 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

El “Azúcar de Colombia” dio el golpe en El Campín ante el “León”

Hugo Rodallega tuvo dos opciones claras de gol para Santa Fe, pero no las supo concretar-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Deportivo Cali venció 1-0 a Santa Fe este 22 de septiembre en Bogotá, por la jornada 12 de la Liga BetPlay, con un gol de Eduar Bello que le permitió al equipo dirigido por Rafael Dudamel escalar provisionalmente del octavo al quinto puesto.

La visita sostuvo su ventaja pese a haber tenido la pelota durante menos de 20 minutos. Santa Fe asumió la iniciativa, acumuló llegadas y adelantó sus líneas, pero no consiguió precisión en el último tramo del campo.

Antes del inicio, el conjunto bogotano ocupaba el sexto lugar con 16 puntos, uno más que el Cali, que era octavo con 15 unidades. El duelo enfrentaba a dos equipos que peleaban por mantenerse entre los ocho primeros del torneo.

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El partido se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde las defensas limitaron las oportunidades desde el comienzo. Mosquera Marmolejo evitó el tanto del Cali ante Bello en los primeros minutos, mientras que Alejandro Rodríguez respondió a los intentos locales.

Santa Fe encontró una de sus opciones más claras con Emmanuel Olivera, quien remató cruzado sin dirección de arco ni un compañero que pudiera desviar la pelota. Gustavo Cuéllar también estuvo cerca para la visita con un disparo desde la frontal que Marmolejo envió al tiro de esquina.

Helibelton Palacios jugó en el Deportivo Cali-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Bello definió una jugada aislada dentro del área y dejó sin opciones al arquero cardenal. La anotación puso al Cali en ventaja antes del descanso y cambió el planteamiento de un encuentro que hasta entonces se había jugado con cautela táctica.

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El equipo dirigido por Alfredo Arias buscó la igualdad a partir de la posesión y los centros laterales. Hugo Rodallega desperdició una oportunidad frente a Rodríguez tras un pase de Luis Palacios, al enviar su remate por encima del travesaño.

El arquero Alejandro Rodríguez sostuvo al Cali en el tramo final. También contuvo una acción de Rodallega tras un tiro de esquina, cuando el delantero de Santa Fe quedó en posición de convertir ante su exequipo.

La presión de Santa Fe aumentó durante el segundo tiempo, pero el visitante se replegó con hasta siete jugadores en su propia área para proteger el resultado. El Cali apostó por un bloque medio-bajo y resistió los avances del local.

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Daniel Torres fue expulsado después de que el árbitro revisara una acción en el sistema de videoarbitraje. El mediocampista había golpeado con el pie a Reynoso a la altura del hombro cuando el rival estaba en el suelo; la sanción se ajustó de amarilla a roja por juego brusco grave.

El juez añadió cinco minutos en El Campín para el cierre del partido. Santa Fe no logró quebrar la resistencia rival y el Cali se quedó con una victoria que cortó una racha de seis encuentros sin vencer al equipo bogotano.