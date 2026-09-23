Encontraron los cuerpos de dos mujeres asesinadas en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá: las víctimas presentan varios impactos de bala

La Policía de Bogotá halló los cuerpos de dos mujeres con heridas de bala en el barrio Arborizadora Baja de la localidad de Ciudad Bolívar - crédito Captura de pantalla Noticias Caracol

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Hay consternación en el sur de Bogotá, después de que la Policía encontrara los cuerpos de dos mujeres con varios impactos de bala en una calle del barrio Arborizadora Baja, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Según la información disponible hasta el momento, los cuerpos fueron encontrados en horas de la madrugada del miércoles 23 de septiembre, lo que obligó a los investigadores a acordonar la zona e iniciar la investigación recolectando los videos de las cámaras de seguridad del sector.

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Todo parece indicar que los vecinos del barrio Arborizadora Alta escucharon varios disparos en la vía pública. Fue en ese momento que alertaron a las autoridades y, tras las verificaciones, fueron halladas las víctimas que tendrían entre 33 y 45 años.

De acuerdo con datos conocidos por Citytv, una de las víctimas quedó sobre un andén, mientras que el otro cuerpo quedó abandonado en plena vía pública. Ahora, La Policía Judicial busca determinar cómo llegaron las dos mujeres a Arborizadora Baja, si tenían vínculos con el sector y cuál fue el motivo del ataque que terminó con sus vidas.

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El aviso a las autoridades llegó cerca de la 1:00 a. m., luego de que habitantes de la zona reportaran detonaciones. Al acudir al punto señalado, los uniformados encontraron a las víctimas sin vida.

“Se presenta un hecho donde desafortunadamente dos personas pierden la vida. Hay un reporte a nuestra zona de atención donde inicialmente se indica que se escuchan algunos disparos. Al llegar al lugar, desafortunadamente se encuentran dos cuerpos de dos femeninas”, señaló el teniente coronel Ricardo Chávez, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, a Citytv.

Tras el hallazgo, la institución activó un plan candado en los alrededores con el propósito de ubicar a quienes participaron en el crimen. Hasta el momento, esa búsqueda no ha permitido establecer el paradero de los presuntos agresores.

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Los investigadores también hicieron una inspección técnica de la escena y de los cuerpos durante la madrugada. Esa labor quedó a cargo de los equipos de criminalística y de la Policía Judicial.

Las cámaras de seguridad son una de las principales líneas de investigación

La revisión de los registros audiovisuales busca reconstruir los últimos movimientos de las mujeres y establecer si hubo personas que las acompañaron antes del ataque.

La información inicial indica que los responsables habrían escapado en una motocicleta. Esa versión forma parte de las verificaciones que adelantan las autoridades mediante las grabaciones disponibles en el sector.

Otra de las preguntas que intentan responder los investigadores se relaciona con el origen de las víctimas. Los reportes conocidos señalan que ambas podrían haber llegado desde la localidad de Usme.

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Esa hipótesis todavía requiere confirmación. La Policía no ha establecido por qué las mujeres estaban en Ciudad Bolívar ni si habían acudido al lugar para reunirse con alguna persona.

Sin embargo, una versión divulgada por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol plantearía que una de las mujeres asesinadas sería enfermera y residía en el sector, según el relato de algunos habitantes.

En todo caso las autoridades no han precisado si las víctimas se conocían, si fueron atacadas por las mismas personas ni cuál pudo ser el móvil. La investigación permanece en una etapa inicial.

“Estamos haciendo trazabilidad con nuestra policía judicial a ver si estas personas eran tal vez residentes del sector y estamos en todas las indagaciones pertinentes”, señaló el teniente Chávez a Citytv.

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El oficial indicó que las autoridades mantienen abiertas las indagaciones sobre las circunstancias previas al doble homicidio. La identificación plena de las mujeres también hace parte de esas tareas.

El crimen se conoce pocos días después de otro homicidio registrado durante la noche en el sur de Bogotá. El 14 de septiembre, un hombre fue asesinado a tiros en el barrio Brasilia, en Usme.

En ese caso, la víctima caminaba por el sector cuando un hombre se le acercó y le disparó en varias oportunidades. El reporte policial indicó que los responsables huyeron en motocicleta.

La nueva investigación en Ciudad Bolívar se concentra ahora en los testimonios de los vecinos, los registros de las cámaras y la trazabilidad de las víctimas. Con esos elementos, la Policía busca establecer la secuencia del ataque y ubicar a los implicados.

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