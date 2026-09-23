Colombia

Así fue la despedida de Cristian Garzón, el vigilante de Transmilenio que fue asesinado en una estación de Soacha

Allegados y compañeros de trabajo rindieron un emotivo homenaje al joven de 27 años asesinado en Soacha. Durante el funeral, exigieron mayores condiciones de seguridad para evitar que estas tragedias se repitan

- crédito Captura de Video X/Pasa en Bogotá
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Familiares, amigos y compañeros despidieron a Cristian David Garzón Castro, el vigilante de Transmilenio que fue asesinado el viernes 18 de septiembre de 2026 en la estación Terreros, en Soacha, municipio cercano a Bogotá.

Las honras fúnebres se llevaron a cabo en el barrio El Carmen de la localidad de Tunjuelito, al sur de la capital colombiana. Allí, varios de sus compañeros realizaron una calle de honor y despidieron al joven entre aplausos y lágrimas.

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Además, hubo llamados de justicia por parte de la familia para que el crimen no quede en la impunidad. El momento quedó captado en videos publicados en las redes sociales, donde varios internautas manifestaron su rechazo al asesinato del vigilante.

De acuerdo con las autoridades, la confrontación ocurrió durante la mañana del 18 de septiembre, cuando el vigilante había impedido el ingreso al sistema de una pareja por uno de los costados de la estación de Transmilenio.

No obstante, fue atacado con arma blanca en dos oportunidades, al no permitir el acceso de forma irregular a las dos personas. Aunque se le realizó reanimación y fue llevado a un centro asistencial cercano, finalmente se oficializó su fallecimiento producto de las heridas ocasionadas.

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La Fiscalía General de la Nación confirmó el 19 de septiembre que los dos procesados fueron enviados a prisión. Se trata de Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra, una pareja señalada por su presunta participación en el ataque y que les imputaron el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por los dos procesados.

Durante la audiencia se informó que Díaz Sierra tiene cuatro anotaciones judiciales por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. Acevedo Sánchez, de nacionalidad venezolana, no registra antecedentes judiciales.

Previo al sepelio, integrantes del equipo de vigilancia realizaron una protesta pacífica en el Portal Sur de Transmilenio, en la que exigieron mejores condiciones laborales, justicia por el homicidio y enviaron un mensaje de solidaridad a la madre de la víctima.

Los vigilantes sostienen que el uniforme y los elementos que reciben no alcanzan para responder a situaciones violentas en las estaciones. Maicol Beleño, líder del grupo que encabezó la manifestación, afirmó que los guardas trabajan con temor ante los ataques de usuarios que intentan ingresar sin pagar.

“Como nosotros tenemos la voluntad de estar acá para prestar ese servicio, pues también queremos tener las herramientas idóneas para prestar el servicio, ya que nos sentimos vulnerables y con miedo”, dijo Beleño a Noticias Caracol.

El vocero aseguró que presenció la agresión contra Garzón. Según su relato, el vigilante conversaba con el hombre señalado de atacarlo cuando este sacó una navaja y lo hirió de muerte.

Beleño cuestionó la capacidad protectora de los chalecos entregados a los trabajadores: “Este chaleco es en tipo cuerina. No es una herramienta que nos protege 100%. Sí nos protege, pero no es la idónea para prestar este servicio”.

El guarda pidió además una mayor presencia de las autoridades en las estaciones y apeló a los usuarios para que eviten confrontaciones por el pago del transporte. “Sé que este es un país de paz, no tenemos necesidad de ir a la riña, al choque, porque somos personas, somos ciudadanos igual que ustedes, con la gran diferencia que portamos un uniforme. Pues el llamado es un poco más de cultura”, expresó a El Tiempo.

Top Guard Ltda., la empresa encargada de la vigilancia del escuadrón antievasión de Transmilenio, informó que Garzón había empezado a trabajar pocos días antes del homicidio. La compañía aseguró que acompañará a la familia durante el proceso y respaldará la investigación.

Entre tanto, el gerente general de Transmilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, rechazó el asesinato del guardia anticolados e hizo un llamado a la corresponsabilidad de los usuarios para evitar este tipo de conflictos con los encargados de la seguridad en el sistema.

““Es un hecho repudiable. Cristian murió siendo asesinado, siendo afectado por una persona por el simple hecho de cumplir su trabajo, por el simple hecho de pedirle a alguien que validara su tarifa para acceder al sistema TransMilenio. Los vigilantes nos cuidan a todos los bogotanos. Cuidémonos entre todos”, mencionó.

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