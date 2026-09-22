Placebo anunció su regreso a Colombia para celebrar su 30° Aniversario: fecha, lugar y precios

Placebo anunció su regreso a Colombia con una gira internacional que recorrerá Latinoamérica celebrando 30 años desde el estreno de su álbum debut de 1996 - crédito Scarlet Page via The Grosby Group

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La agenda de conciertos en Colombia para 2027 comienza a adquirir fuerza con anuncios que ya se rumoran y otros ya confirmados. Una de las más recientes confirmaciones involucra a Placebo, una de las bandas de rock alternativo más importantes del mundo durante los años 90 y 2000, que sumó a Colombia en el itinerario de su gira 30th Anniversary Tour.

La banda británica anunció a través de sus redes sociales su regreso al país como una de las paradas de una gira internacional que, para su manga por Latinoamérica, visitará también Brasil, Argentina, Chile, Perú, y México. La cita en territorio colombiano será en el Movistar Arena de Bogotá, el 11 de marzo de 2027.

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El concierto, organizado por Páramo Presenta, celebra tres décadas desde el lanzamiento del álbum debut de la agrupación, que en 1996 marcó el inicio de una de las trayectorias más particulares del rock alternativo con su debut homónimo, reconocido por sus guitarras potentes y oscuras, una estética andrógina y unas letras donde la angustía juvenil prevalecía.

Esta gira tiene contemplado recorrer distintas etapas de la carrera del grupo, pero enfatizando especialmente el repertorio de sus dos primeros discos, Placebo (1996), y Without You I’m Nothing (1998), así como en canciones que no formaron parte habitual de sus repertorios recientes.

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Placebo se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 11 de marzo de 2027 como parte de su gira por Latinoamérica - crédito Páramo Presenta

El anuncio fue realizado por la propia banda en sus redes sociales, e incluyó unas palabras de Stefan Olsdal, uno de los miembros fundadores de Placebo, reflexionando sobre el punto de quiebre que representó para su popularidad el debut homónimo: “En 1996, cuando salió el álbum, fue cuando empezamos a tocar shows fuera del Reino Unido. Hasta entonces hicimos pubs, lugares pequeños, ya saben, todo el circuito de Camden, el Dublin Castle, etcétera. Y para nosotros, el mundo era mucho más grande que el Reino Unido. Nosotros, nunca nos vimos como esta banda británica”, afirmó en la grabación.

La banda británica celebrará los 30 años de la publicación de su álbum debut con una serie de conciertos que incluirán a Colombia - crédito @placebo/Instagram

Adicionalmente, para conmemorar el aniversario, la banda presentó Placebo Re:created, un proyecto que retoma las grabaciones originales del álbum debut y las reinterpreta con la perspectiva acumulada a lo largo de 30 años de trayectoria, conectando el sonido original de 1996 con la evolución musical de la banda a lo largo de tres décadas, según se desprende de la descripción del proyecto. Entre los temas que forman parte de esta relectura se encuentran Nancy Boy, 36 Degrees, Bruise Pristine, Teenage Angst y Come Home, canciones que integraron el repertorio original y que ahora se presentan con una producción actualizada.

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La venta de boletas para el concierto en Bogotá contempla una preventa para fans que inició este martes 22 de septiembre a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta el miércoles 23 de septiembre a las 8:59 a. m. A la vez se puso en marcha la preventa clientes Movistar Total, que se mantendrá vigente hasta el jueves 24 de septiembre a las 8:59 a. m. La venta al público general se abrirá el jueves 24 de septiembre a las 9:00 a. m. aceptando todas las formas de pago, y continuará hasta agotar existencias.

Preliminarmente, el concierto tendrá apertura de puertas a las 6:00 p. m., mientras que el inicio del show está programado para las 9:30 p. m. El ingreso al recinto estará habilitado para mayores de 14 años.

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Los precios de las boletas van desde $157.000 para los interesados en adquirir entradas en el Piso 3, hasta $599.000 para la Tribuna Fan Sur.

La banda que impresionó a David Bowie

Brian Molko y Stefan Olsdal fundaron Placebo en 1994, transformándose en uno de los grupos de rock alternativo más populares de finales de los 90 e inicios de los 2000 a nivel internacional - crédito Scarlet Page via The Grosby Group

Placebo se formó en Londres en 1994 y construyó a lo largo de tres décadas una identidad marcada por una estética oscura, letras provocadoras y la sociedad creativa entre Molko y Olsdal. El grupo acumula más de 14 millones de discos vendidos en todo el mundo y un catálogo de ocho álbumes de estudio, cifras que lo posicionan como una de las bandas de referencia del rock europeo desde finales del siglo XX.

La formación inicial adoptó el nombre de Ashtray Heart y sumó al baterista suizo Steve Hewitt, quien participó de las primeras maquetas antes de apartarse temporalmente por compromisos con otra agrupación. Robert Schultzberg ocupó su lugar en la batería y, bajo el nombre definitivo de Placebo —elegido como ironía frente a la costumbre de nombrar bandas con referencias a sustancias químicas—, el trío comenzó a actuar en el circuito de clubes ingleses, lo cual despertó el interés de varios sellos discográficos.

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El éxito de su debut homónimo —principalmente gracias a su sencillo Nancy Boy— les permitió marcar una identidad agenda al sonido britpop que triunfaba en ese momento y meterse entre los más vendidos de Gran Bretaña. La atención internacional se incrementó cuando David Bowie los invitó a acompañarlo en su gira europea, y luego a la celebración de su cumpleaños número 50 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Esto los dejó perfectamente situados para consolidar un público a nivel mundial con el lanzamiento de Without You I’m Nothing (1998), disco que incluyó el tema homónimo con el propio David Bowie como invitado, y los sencillos Pure Morning y Every You Every Me, este último parte de la banda sonora de la película Cruel Intentions. Durante ese período, el trío también participó en el filme Velvet Goldmine, donde interpretó una versión de 20th Century Boy de T. Rex.

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El sencillo publicado en 1998, alcanzó reconocimiento internacional por su aparición en el filme 'Cruel Intentions' - crédito Virgin Records

A lo largo de la década de 2000, Placebo sostuvo un ritmo constante de producciones, publicando álbumes aclamados por el público y la crítica especializada como Black Market Music (2000), Sleeping with Ghosts (2003) y Meds (2006) manteniéndose como banda de cabecera en el panorama del rock internacional. Desde 2015, y tras la salida sucesiva de los bateristas Robert Schultzberg, Steve Hewitt y Steve Forrest, Placebo funciona como dúo, integrado exclusivamente por Molko y Olsdal, con el apoyo de músicos invitados.

En marzo de 2022, tras un extenso período sin nuevo material de estudio, publicaron su octavo álbum de estudio, Never Let Me Go, que combinó guitarras distorsionadas con sintetizadores analógicos y abordó temáticas como el medioambiente, la vigilancia tecnológica y la privacidad.

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La última visita de Placebo a Colombia tuvo lugar durante el Festival Estéreo Picnic 2024 - crédito Colprensa

Antes de su concierto anunciado para 2027, Placebo brindó tres presentaciones en Colombia, durante toda su historia. La primera visita se registró el 22 de marzo de 2007, cuando la agrupación se presentó en el Palacio de los Deportes de Bogotá, durante la gira promocional de su álbum Meds. Aquel debut contó con la participación de la banda local Pornomotora como acto de apertura, elegida directamente por los músicos tras una convocatoria entre distintos proyectos emergentes de la escena nacional.

El segundo concierto ocurrió el 22 de abril de 2010, con un concierto realizado en Corferias. En esa oportunidad, la banda presentó el material de su sexto álbum de estudio, Battle for the Sun, ya con Steve Forrest como baterista tras la salida de Steve Hewitt en 2007.

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La tercera aparición del grupo en territorio colombiano tomó 14 años, esta vez como parte del cartel del Festival Estéreo Picnic. La banda compartió jornada con artistas como Feid, Blessd, M.I.A y Grupo Frontera, en una edición del festival que reunió también a agrupaciones como Kings of Leon, The Vaccines, Phoenix, Blink-182, The Offspring y Arcade Fire.