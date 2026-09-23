Abelardo de la Espriella lanzó advertencia a Los Pachenca desde Santa Marta: “Si no se someten, los voy a mandar al infierno”

El mandatario mostró parte de su recorrido por distintos barrios de la ciudad y aseguró que la Fuerza Pública permanecía desplegada en la zona. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia contra Los Pachenca, durante un recorrido por distintos sectores de Santa Marta, Magdalena. El mandatario aseguró que la Fuerza Pública mantiene presencia en la ciudad y anunció acciones contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, a quienes atribuyó los hechos de violencia mencionados en sus declaraciones.

Durante la noche, De la Espriella publicó un video desde Gaira, donde afirmó que la situación se encontraba tranquila y señaló que el despliegue de la Fuerza Pública había permitido mantener la presencia de las autoridades en diferentes sectores.

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“Ahora estoy aquí en Gaira. Todo está tranquilo. Estos bandidos, cuando no está la fuerza pública, hacen una maldad y se pierden enseguida como los cobardes que son”, manifestó el presidente.

De la Espriella recorrió el barrio Once de Noviembre

En el mismo pronunciamiento, el mandatario aseguró que posteriormente se encontraba en el barrio Once de Noviembre, sector que identificó como un punto relacionado, según sus declaraciones, con la presencia de integrantes de Los Pachenca.

“Y está la gente recogida, pero esos bandidos no aparecen, porque saben que aquí está la autoridad, porque saben que está el Gobierno, que está el presidente”, afirmó.

De la Espriella señaló que integrantes de la organización serían responsables de acciones violentas contra la población y mencionó específicamente la quema de vehículos y disparos contra negocios.

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“Son muy guapos y machitos para atacar a la gente inocente, a la población inerme, sembrando el terror, quemando carros, haciendo tiros contra los negocios”, sostuvo.

Abelardo de la Espriella realizó un recorrido por Santa Marta en medio del despliegue de la Fuerza Pública. - crédito @CarlosPinedoC/X

La advertencia contra Los Pachenca

El presidente aseguró que el Gobierno continuará con la búsqueda de los integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada mediante la Fuerza Pública.

“Y juro por Colombia y juro por mi vida que los voy a acabar. No va a quedar piedra sobre piedra en donde no pueda encontrarlos con la fuerza legítima del Estado”, declaró.

Enseguida, De la Espriella condicionó su mensaje a un eventual sometimiento de los integrantes de la organización y lanzó una advertencia directa.

“Y si no se someten, los voy a mandar al infierno en una bolsa, como corresponde y como se merecen”, afirmó.

El mandatario también aseguró que su Gobierno garantizará la presencia del Ejército y la Policía en Santa Marta y pidió a los habitantes retomar sus actividades.

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“Como presidente de la República, les garantizo su seguridad, la presencia de nuestro ejército, de nuestra policía. Y tengan la certeza que dentro de poco vamos a dar con los causantes de toda esta estrategia de terror”, dijo.

Durante un Consejo de Seguridad, el presidente informó que Santa Marta contará con más de 500 soldados y más de 600 policías, además de un aumento del pie de fuerza en Ciénaga. - crédito @CarlosPinedoC/X

Gobierno anunció refuerzo de la Fuerza Pública en Santa Marta y Ciénaga

Durante un Consejo de Seguridad en Santa Marta, De la Espriella entregó detalles sobre el despliegue de la Fuerza Pública en el departamento del Magdalena y aseguró que el orden público estaba bajo control en Santa Marta, Ciénaga y la Troncal del Caribe.

El mandatario informó que había ordenado militarizar Santa Marta con más de 500 soldados, además de contar con más de 600 policías. También anunció que este pie de fuerza será incrementado en el municipio de Ciénaga.

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“Nuestra fuerza pública tiene controlado el orden público, tanto en Santa Marta como en Ciénaga y, por supuesto, en la Troncal del Caribe. Hoy en Santa Marta tendremos más de quinientos soldados, porque he ordenado militarizar la ciudad y más de seiscientos policías”, afirmó.

De la Espriella señaló que el refuerzo también llegará a Ciénaga y sostuvo que las autoridades locales cuentan con el respaldo del Gobierno nacional para garantizar la seguridad de los habitantes.

“Ese pie de fuerza también se va a aumentar en el municipio de Ciénaga, porque no están solos. Hay un gobierno que se preocupa por este departamento, por sus municipios y, por supuesto, por su gente”, manifestó.

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En ese contexto, el presidente hizo un llamado a los habitantes de Santa Marta y Ciénaga para que retomen sus actividades y aseguró que la Fuerza Pública permanecerá desplegada en la zona.

“Así que retornen a sus actividades porque hay un gobierno que los protege. Hoy más que nunca estoy firme por el Magdalena y firme por la patria”, concluyó.

El mandatario mencionó a alias Pinocho, alias Patiliso, alias Flash o Comando y alias Jacob o Comando 45 durante sus declaraciones sobre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. - crédito @CarlosPinedoC/X

Señaló a cuatro alias de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Durante el mensaje, De la Espriella mencionó a alias Pinocho, alias Patiliso, alias Flash o Comando y alias Jacob o Comando 45, a quienes identificó como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“Voy por ustedes, los vamos a cazar como las ratas que son”, manifestó el presidente.

El mandatario agregó que la Fuerza Pública continuará actuando contra quienes señaló como responsables de los hechos violentos y sostuvo que quienes integran estas estructuras evitan enfrentarse directamente con las autoridades.

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“Cuando esos bandidos se enfrentan a nuestra fuerza pública, ahí quedan. Por eso acuden al terror, tiran la piedra y esconden la mano”, afirmó.