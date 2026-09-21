Dimayor habría elegido una oferta por los derechos del fútbol colombiano desde 2027: Win Sports podría igualarla en 60 días

El lunes 21 de septiembre de 2026, Dimayor le presentó a Win Sports la oferta que tienen por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano - crédito @PSierraR/X

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La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) habría seleccionado una propuesta para el uso de los derechos audiovisuales y digitales del fútbol profesional colombiano desde 2027. El proceso abre una instancia decisiva para Win Sports, actual titular de las transmisiones, que tendría 60 días para igualar la oferta elegida y conservar el negocio.

La decisión se habría discutido durante la asamblea de clubes que se realizó este lunes 21 de septiembre de 2026, con participación de los 36 presidentes de las instituciones afiliadas y del presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga. La entidad no divulgó oficialmente el nombre de la compañía que presentó la propuesta ni las condiciones económicas del acuerdo, debido a los compromisos de confidencialidad que rodean la negociación.

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César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, informó sobre el acuerdo de confidencialidad entre los dirigentes - crédito @cesaralo/X

El periodista César Augusto Londoño informó que los dirigentes asumieron un acuerdo de reserva sobre los detalles de la reunión. “La propuesta fue considerada como muy buena”, publicó en su cuenta de X, sin revelar la identidad del eventual nuevo tenedor de los derechos ni el valor de la iniciativa.

Antes de la asamblea habían circulado nombres como Disney, Paramount y un eventual canal propio de Dimayor. No obstante, la organización no ha confirmado públicamente cuál de esas alternativas avanzó en el proceso.

La identidad del oferente permanece bajo confidencialidad

Infobae Colombia conoció que Disney Media Networks Latin America, compañía que opera las señales de ESPN en la región, podría estar detrás de una de las ofertas analizadas por Dimayor. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por la entidad, por Disney ni por Win Sports.

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El periodista Felipe Sierra sostuvo que la oferta seleccionada sería de USD90 millones anuales. Según esa versión, Win Sports tendría la posibilidad de igualar la propuesta o mejorarla, en ejercicio del derecho de preferencia que figura en su contrato vigente con Dimayor.

El informe de Felipe Sierra sobre lo ocurrido en la asamblea de Dimayor este lunes 21 de septiembre de 2026 - crédito @PSierraR/x

Win Sports conserva un derecho de preferencia

Win Sports mantiene los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano hasta el 31 de diciembre de 2026. El vínculo incluye un derecho de preferencia que le permitiría conservar el negocio si iguala las condiciones de la propuesta que Dimayor seleccione como la más conveniente.

El canal tiene un plazo de 60 días para responder, es decir, la definición podría conocerse hacia el 21 de noviembre de 2026, aunque la fecha dependerá de la notificación formal y de los términos establecidos en el contrato.

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La posibilidad de igualar la propuesta es determinante porque Win Sports no queda excluido del proceso pese a que Dimayor haya escogido una oferta alternativa. El canal podrá revisar los documentos, analizar el monto y decidir si ejerce o no la cláusula de prelación.

En caso de que Win Sports iguale las condiciones exigidas, conservaría los derechos de transmisión. Si decide no hacerlo o si no alcanza los requisitos establecidos, Dimayor podría avanzar con el oferente seleccionado en la asamblea.

La negociación también contempla la revisión jurídica y financiera de la oferta escogida. El eventual nuevo operador deberá formalizar documentos, acreditar garantías y cumplir con las condiciones que exijan los clubes antes de que exista una adjudicación definitiva.

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Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, informó sobre los 60 días que tendrá Win Sports, canal licenciatario actual, para igualar o superar la oferta por los derechos de transmisión de fútbol colombiano - crédito @sebasperiodista/X

La definición afectará las transmisiones desde 2027

El contrato que está en vigor vencerá el 31 de diciembre de 2026. Por esa razón, Dimayor busca definir con anticipación quién explotará los derechos audiovisuales del campeonato a partir de enero de 2027. La discusión no se limita a determinar qué canal emitirá los partidos de la Liga BetPlay.

El acuerdo también puede incluir los derechos digitales, las plataformas de transmisión en línea, la producción de las señales, la publicidad, la comercialización internacional y el reparto de los ingresos entre los clubes. La decisión tendrá impacto sobre la forma en que los aficionados acceden a las competencias del fútbol colombiano desde 2027.

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