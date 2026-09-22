Colombia

Fiscalía acusó formalmente a Carlos Mario Rodríguez por el feminicidio de Ana María Meza: “No se trató de un accidente ni de un suicidio”

El caso fue construido con testimonios y hallazgos forenses que confirmaron una secuencia de violencia dentro de un apartamento de Bogotá, que terminó en la muerte de la politóloga

El sujeto habría cometido el hecho sobre la medianoche y luego siguió en su apartamento como si nada, hasta que los vecinos hallaron el cuerpo - crédito Colprensa
El sujeto habría cometido el hecho sobre la medianoche y luego siguió en su apartamento como si nada, hasta que los vecinos hallaron el cuerpo - crédito Colprensa
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La Fiscalía General de la Nación adelantó la acusación formal contra Carlos Mario Rodríguez Rosas por el feminicidio agravado y acceso carnal violento de Ana María Meza Rodríguez en el norte de Bogotá, bajo la hipótesis de que la agredió sexualmente y la arrojó desde un quinto piso tras una discusión.

El ente judicial acusó al implicado por la muerte de la mujer de 36 años, que ocurrió entre la noche del 24 de enero y la madrugada del 25 de enero de 2026 en Bogotá. Según el reporte, no se trató de un accidente ni de un suicidio, sino de una agresión física y sexual previa a la caída del cuerpo.

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La acusación formal indica que Rodríguez Rosas atacó a la víctima dentro del apartamento 501 del edificio Ana Carolina, la asfixió, la accedió sexualmente y después lanzó su cuerpo hacia la rampa de ingreso al sótano. Con esas pruebas se desestimaron los argumentos de la defensa sobre una caída accidental.

El fiscal del caso afirmó que las pruebas que respaldan la acusación por acceso carnal violento y feminicidio agravado son contundentes. Durante la audiencia, el ente acusador presentó la relación entre ambos como un vínculo atravesado por violencia basada en género.

Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
El sujeto debe responder ante las autoridades y continuar en prisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reconstrucción expuesta por la Fiscalía indica que la pareja asistió primero a una reunión social y luego se trasladó al apartamento de Rodríguez Rosas con otras personas que terminaron por irse del lugar: “Luego de que las demás personas abandonaran el inmueble, ambos permanecieron solos y sostuvieron una discusión”, especificó el reporte del ente judicial.

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El fiscal sostuvo que en ese momento el procesado atacó a Ana María, la golpeó y la sujetó por brazos y muñecas, en un contexto de dominación y reproche por cómo llevaba su vida, por lo que terminó lesionándola.

La Fiscalía también sostuvo que la mujer sufrió maniobras de asfixia por sofocación, con obstrucción de boca y nariz, lo que le causó hipoxia cerebral aguda y una disminución progresiva de su capacidad de resistencia.

“El hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y la nariz y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió sexualmente de manera violenta y arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble”, puntualizó el informe.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Según la Fiscalía, la joven fue arrojada desde una ventana tras ser accedida carnalmente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las pruebas con las que la Fiscalía descartó un accidente o suicidio

Uno de los ejes de la acusación son los hallazgos forenses y los testimonios que, según La FM, descartan las hipótesis de suicidio o accidente. La jueza citada por esa emisora sostuvo que la muerte de la víctima no podía valorarse como una precipitación voluntaria o accidental por las lesiones documentadas por Medicina Legal.

Entre esos hallazgos se encuentran los signos de asfixia, de pelea y defensa física, lesiones compatibles con sujeción o inmovilización y señales recientes de actividad sexual violenta. El fiscal agregó que no se halló un solo hematoma, sino múltiples lesiones no compatibles con la caída y consistentes, según la acusación, con una modalidad homicida compleja.

La declaración de Nancy del Carmen Arciniegas, vecina del edificio, también forma parte del expediente citado por La FM. La testigo aseguró que a las 11:52 p. m. Ana María salió sola del apartamento al ascensor, manipulaba su celular y no mostraba alteración física visible, antes de regresar segundos después al inmueble.

El citado medio indicó que esa versión fue corroborada con cámaras de seguridad del edificio. Según el expediente citado, los registros videográficos ubican la caída a las 12:23 a. m. del 25 de enero de 2026 desde la parte alta del edificio hacia la rampa de ingreso al sótano.

Camila Andrea Quintero, que ocupaba la habitación desde donde habría sido lanzada la víctima, declaró que ese día estaba en Tunja. También informó que Santiago Rodríguez, compañero de apartamento del acusado, dijo que salió del lugar hacia las 9:00 p. m. del 24 de enero y regresó a las 7:30 a. m. del día siguiente.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
La autoridades verificaron el expediente y mantuvieron la acusación formal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El contexto de violencia de género en la relación

En medio de la audiencia, el fiscal describió la relación como un entorno de control, dominación y agresiones contra la víctima: “Durante esa relación, Carlos Mario ejerció sobre Ana María actos reiterados de control, dominación y violencia”, afirmó el delegado, que también habló de insultos denigrantes, humillaciones por apoyo económico y violencia física.

La emisora Blu Radio citó la afirmación del fiscal en la que indicó que Rodríguez Rosas no pidió ayuda, no informó a la familia ni a las autoridades y permaneció en el apartamento mientras realizó actos para ocultar lo ocurrido y presentar la muerte como un supuesto suicidio.

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