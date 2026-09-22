Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda a Abelardo de la Espriella y su video se viralizó, superó cirugía a corazón abierto y está en recuperación

Así fue el contacto que tuvo el niño con el presidente, que le aseguró que el Gobierno lo ayudará en todo lo que necesite para garantizar su atención en salud - crédito delaespriella_style/IG

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El niño Lucas Francesco Murillo fue sometido a una intervención a corazón abierto durante el lunes 21 de septiembre de 2026 en la Fundación Cardiovascular de Colombia, que se encuentra ubicada en Floridablanca (Santander).

Aunque la operación concluyó sin que se informaran complicaciones quirúrgicas inmediatas, el menor de siete años presentó sangrado y presiones elevadas, por lo que las próximas 72 horas serán determinantes para su evolución y los médicos siguen atentos a su caso.

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Cabe mencionar que el niño padece síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una cardiopatía congénita grave que llevó a su familia a buscar atención especializada. Su caso tomó alcance nacional luego de que el niño pidiera ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para acceder al tratamiento médico.

El menor fue atendido después de realizar una solicitud al presidente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La cirugía y las primeras horas de recuperación

La intervención comenzó a las 8:30 a. m. del lunes y fue practicada luego de que una junta médica del centro médico especializado evaluara la condición del menor, de acuerdo con el diario El Colombiano. Los especialistas determinaron que Lucas podía ser sometido a una cirugía de Fontan, descrita como un procedimiento de corazón abierto y de alta complejidad.

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Su tía materna, Raquel García, informó que el procedimiento terminó en forma favorable, aunque advirtió que las horas posteriores a la intervención serán decisivas para determinar cómo responde su organismo a la intervención.

García confirmó a El Colombiano que el niño había sido trasladado fuera del quirófano y explicó que el equipo médico sigue atento a los indicadores clínicos que pueden definir su recuperación durante los primeros días posteriores a la operación.

“El niño presentó sangrado, pero los médicos dijeron que estas 72 horas van a ser cruciales”, afirmó García al medio paisa.

El presidente Abelardo De La Espriella habló por teléfono con Lucas, un niño de siete años con una cardiopatía grave - crédito Abelardo De La Espriella / X

El apoyo que recibió Lucas tras enviarle un mensaje al presidente

El caso de Lucas llegó a la atención pública después de que el niño solicitara apoyo al jefe de Estado para obtener el tratamiento que requería. A partir de ese llamado, su situación fue revisada por especialistas en Santander y la familia logró avanzar en el proceso de atención médica.

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La junta médica analizó los resultados de los estudios realizados al menor antes de autorizar la cirugía y la decisión abrió la posibilidad de practicar la intervención quirúrgica, que finalmente se llevó a cabo el lunes 21 de septiembre.

Entre tanto, los medios locales reportaron que la familia de Lucas ha acompañado el proceso con oraciones y sigue a la espera de los informes médicos.

Entre tanto, la tía del menor que fue entrevistada por el diario El Colombiano señaló que sus allegados confían en la recuperación del niño y lo consideran “un campeón” frente a la enfermedad que ha enfrentado desde pequeño y lo llevó a pedirle apoyo a Abelardo de la Espriella para evitar un deterioro en su salud que podría terminar en una fatalidad.

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Del mismo modo, el medio informó que antes de su traslado desde Cúcuta hacia Floridablanca, Lucas recibió la visita y el acompañamiento de sus ocho hermanos, puesto que el menor llevaba dos semanas sin verlos. Durante ese lapso, sus familiares siguieron su estado mediante fotografías y videollamadas mientras permanecía bajo atención médica.

La Nueva EPS respondió y gestionó el ingreso de Lucas Francesco Murillo a tratamiento especializado - crédito Nueva EPS

Ahora, todos los allegados al niño y los colombianos en general están atentos a su evolución para que pueda volver a reunirse con sus seres queridos, continuar estudiando y recuperarse de su enfermedad.

Tras conocerse el caso del menor de edad, en el territorio nacional se agradeció la priorización del caso, aunque los internautas hicieron un llamado para que todos los pacientes que lo necesiten sean atendidos con prontitud y evitar que sus familiares tengan que verlos partir sin que siquiera se les haya brindado la atención correspondiente.

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