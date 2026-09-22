Habló la mamá de Lucas Murillo, el niño que fue operado tras el conmovedor mensaje que le envió a Abelardo de la Espriella: “Los médicos tienen que estar ahí pendientes”

Lucas Murillo, de siete años, fue sometido a una cirugía Fontan a corazón abierto en la Fundación Cardiovascular de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Lucas Francesco Murillo sigue bajo vigilancia médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de una cirugía a corazón abierto practicada el lunes 21 de septiembre en la Fundación Cardiovascular de Colombia, enFloridablanca, Santander.

El niño de 7 años presentó sangrado y presiones elevadas tras el procedimiento, por lo que las próximas 72 horas serán decisivas para conocer su evolución.

PUBLICIDAD

La intervención fue una cirugía de Fontan extracardiaca fenestrada, indicada para mejorar el paso de sangre hacia los pulmones y disminuir el esfuerzo cardíaco.

Aunque no se informaron complicaciones quirúrgicas inmediatas, el equipo médico mantiene un seguimiento continuo por la condición del menor durante el período posoperatorio.

Lucas Murillo permanecía extubado y bajo vigilancia permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) - crédito X

Detalles del posoperaotrio

La madre del niño, Andrea García, relató que los primeros signos posteriores a la cirugía les dieron tranquilidad, pese a que reconoció la gravedad del estado de salud de su hijo. “Nosotros estamos muy contentos de ver pues cómo ha sucedido las cosas”, dijo García a Noticias Caracol. La mujer vinculó el avance inicial de Lucas con las oraciones que recibió su familia.

PUBLICIDAD

García destacó que el menor saliera de cirugía sin tubo de respiración. “El hecho de que el niño haya salido extubado” fue uno de los elementos que, según contó, les dio alivio durante las primeras horas de recuperación.

La madre aclaró que el cuadro sigue siendo delicado. “Es cierto que está en una situación bastante crítica. Los médicos tienen que estar ahí pendientes, estabilizándole muchas cosas”, afirmó ante el medio.

La mujer también describió una interacción que tuvo con su hijo después de la intervención. “Ayer ya estaba despierto, me miraba, me decía: ‘Mamá, tengo sed’”, contó García.

La madre de Lucas Murillo advirtió que el postoperatorio requiere estabilización constante debido a la modificación de su anatomía cardíaca - crédito Captura video

Para la madre, esos gestos son una señal alentadora en medio del postoperatorio. “Todas esas cosas lo reconfortan a uno”, añadió ante Noticias Caracol, al referirse a la rapidez con que Lucas reaccionó tras la operación.

PUBLICIDAD

García explicó que el procedimiento modificó una parte de la anatomía cardíaca de Lucas y que esa condición exige cautela durante la recuperación. “Esta nueva cirugía del Fontan es cambiarle una parte de la anatomía del corazón”, explicó la madre. Por esa razón, pidió paciencia frente a posibles dificultades posteriores a la intervención.

El padre del niño, Luis Murillo, señaló que la familia debió elegir entre la cirugía de Fontan y la posibilidad de un trasplante. Según relató, esa decisión se tomó tras una conversación con los médicos.

“Ni Fontan ni trasplante, porque no sabíamos qué hacer con él”, recordó Murillo sobre la situación que enfrentaban meses atrás. La familia, dijo, recibía entonces medicamentos y esperaba autorizaciones para exámenes médicos.

PUBLICIDAD

Cuando los especialistas les presentaron las dos alternativas, el padre sostuvo que no tuvieron dudas. “Nosotros sabemos que el Fontan es lo que él requiere”, expresó al mismo medio.

¿Qué dijo el centro médico?

El HIC Instituto Cardiovascular, perteneciente a la Fundación Cardiovascular de Colombia, informó mediante un comunicado que la cirugía formó parte del tratamiento de la condición cardiovascular de Lucas.

El HIC Instituto Cardiovascular practicó una cirugía de Fontan extracardíaca fenestrada como parte del tratamiento cardiovascular del niño - crédito @fcvcolombia

La institución explicó que el objetivo del procedimiento es favorecer una adecuada oxigenación del organismo y contribuir a su bienestar y calidad de vida. La operación se extendió durante aproximadamente seis horas. Al finalizar, el niño permanecía extubado y bajo supervisión permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos.

PUBLICIDAD

El centro médico señaló que las horas posteriores a la intervención resultarán determinantes para evaluar la respuesta de Lucas a la cirugía y definir las decisiones de manejo que requiera según su valoración clínica.

El HIC también indicó que el menor necesitará controles periódicos de cardiología pediátrica durante los próximos años. La institución aseguró que comunicará cualquier novedad con autorización de la familia y bajo criterios de privacidad.

Por su parte, el director de la Fundación Cardiovascular de Colombia en Piedecuesta, Víctor Raúl Castillo, aseguró que la respuesta inicial de Lucas al procedimiento fue favorable.

“Se le hizo un Fontan fenestrado”, explicó Castillo a Noticias Caracol. El directivo indicó que la cirugía concluyó cerca de las 16.00 y que el paciente mostró una mejoría en la saturación de oxígeno.

PUBLICIDAD

“Lucas respondió muy bien. Mejoró considerablemente la saturación”, afirmó el director. También sostuvo que el menor se encontraba estable desde el punto de vista hemodinámico.

Castillo atribuyó el resultado inicial al trabajo del equipo médico y expresó optimismo sobre el futuro del niño. “Por fortuna, el equipo médico y gracias a Dios todo salió muy bien y esperamos que Lucas tenga un muy buen futuro”, declaró.