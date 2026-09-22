Cayó MiLoto en Antioquia: esta es la millonada que se llevará el ganador en el municipio de Bello

El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del lunes 21 de septiembre de 2026 - crédito cortesía

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El gran acumulado de Miloto de 550 millones de pesos quedó en manos de un habitante del municipio de Bello, Antioquia, tras el sorteo 0610, realizado en la noche del lunes 21 de septiembre.

El resultado convirtió a Bello en la ciudad que recibió por segunda vez durante 2026 el premio mayor del juego. El tiquete se vendió en un punto del aliado comercial Gana bajo la modalidad automática.

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El ganador de MiLoto deberá conservar el tiquete original y comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer el procedimiento de cobro. El premio solo podrá hacerse efectivo si la persona cumple los requisitos y las condiciones definidos por el operador para validar la jugada.

La combinación que entregó el premio mayor estuvo integrada por los números 13, 17, 33, 34 y 35. El boleto acertó la totalidad de la selección y obtuvo los $550 millones anunciados para esa jornada.

El balance del sorteo indicó que hubo 15.804 ganadores en las distintas categorías de premios. La cifra incluye a quienes obtuvieron pagos inferiores al acumulado principal.

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El Operador Nacional de Juegos señaló que el premio mayor de MiLoto ha sido entregado 25 veces en lo corrido de 2026. El dato refleja la cantidad de sorteos en los que una persona acertó la combinación requerida para obtener el acumulado.

El juego entregó más de 3,6 millones de premios desde 2023

MiLoto comenzó a operar el 20 de octubre de 2023. Desde esa fecha y hasta el 20 de septiembre de 2026, el juego otorgó 3.662.605 premios.

El valor acumulado de esos pagos superó los $61.000 millones, según el balance difundido por el operador. La información incluye los premios entregados en todas las categorías habilitadas desde el lanzamiento.

Durante ese mismo período, el juego transfirió más de $25.000 millones al sistema de salud. Esos recursos forman parte de las transferencias asociadas a la operación de las apuestas autorizadas.

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Los interesados pueden adquirir MiLoto por medio de la página oficial de Baloto. El juego también está disponible en puntos de venta de Su Red, SuperGIROS y algunas grandes superficies.

Mientras se completa el procedimiento de validación, el tiquete vendido en Bello conserva el derecho sobre el acumulado del sorteo 0610. El próximo paso depende de que su propietario se presente ante la entidad encargada del pago.

El ganador de MiLoto en Bello no recibirá la totalidad del premio: esta es la razón

El habitante de Bello, Antioquia, que acertó los cinco números del sorteo 0610 de MiLoto y obtuvo un premio de $550 millones, recibiría en realidad $440 millones después del descuento de $110 millones por impuesto de ganancias ocasionales.

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En Colombia, los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y juegos similares están sujetos a una tarifa del 20% por ganancias ocasionales. La norma establece que esa retención se aplica a los pagos que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), un límite ampliamente superado por el acumulado entregado en el sorteo del lunes 21 de septiembre.

Además, el gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1000, no corresponde a un descuento directo sobre el premio por haberlo ganado. Este impuesto se causa cuando el titular dispone del dinero en el sistema financiero, por ejemplo, mediante una transferencia, retiro o pago desde una cuenta bancaria.

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Por ese motivo, si la Fiduciaria de Occidente entrega los $440 millones mediante un abono bancario, el ganador recibiría inicialmente esa suma, antes de los costos o gravámenes asociados al uso posterior de los recursos.

Si luego decidiera mover la totalidad del dinero y la operación no estuviera cubierta por una exención, el 4x1000 equivaldría a $1,76 millones. En ese escenario, el monto disponible después de ambos descuentos sería de $438,24 millones.

La cifra puede variar si el apostador utiliza una cuenta exenta del gravamen o si realiza movimientos parciales, dado que el 4x1000 depende de la forma en que se retire, transfiera o use el dinero.

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