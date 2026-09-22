Colombia

Daniel Quintero aseguró que un periodista lo suplantó en la audiencia judicial de su hermano: “Entró con mi nombre”

El exalcalde de Medellín afirmó que el juzgado detectó un perfil que ingresó a una diligencia judicial relacionada con su hermano Miguel Quintero bajo su identidad

El exalcalde de Medellín acusó una suplantación y llevó el caso ante la Fiscalía - crédito @QuinteroCalle/X

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El exalcalde de Medellín y exsuperintendente de Salud, Daniel Quintero, afirmó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por una presunta suplantación de su identidad durante una audiencia judicial relacionada con su hermano Miguelo Quintero.

El exfuncionario sostuvo que una persona ingresó virtualmente al proceso con su nombre y que el hecho fue detectado por el juzgado.

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En un video difundido a través de su cuenta de X, Quintero explicó que había evitado responder a acusaciones en torno a ese expediente por consideración hacia el juez que conduce el caso de su hermano. “Por respeto al juez, me quedé callado”, expresó al comienzo de su intervención.

El exdirigente político también señaló que soportó cuestionamientos dirigidos contra él y contra su hermano sin hacer declaraciones públicas. Afirmó que decidió hablar después de conocer que alguien habría usado su identidad ante el mismo despacho judicial.

“Cuando usan mi nombre para engañar a ese mismo juez, se acabó el silencio”, manifestó Quintero, quien dejó la Alcaldía de Medellín hace casi tres años.

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Daniel Quintero pidió investigar quién usó su nombre en una diligencia judicial - crédito @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero pidió investigar quién usó su nombre en una diligencia judicial - crédito @QuinteroCalle/X

Quintero vinculó el episodio con su disputa política con Federico Gutiérrez

En su mensaje, Quintero acusó al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de impulsar una persecución en su contra desde que asumió el gobierno local. “Desde entonces, Federico Gutiérrez no ha gobernado, ha perseguido”, dijo.

El exmandatario aseguró que, durante la campaña electoral, Gutiérrez prometió enviarlo a prisión por el caso del predio de Aguas Vivas y las investigaciones relacionadas con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Quintero sostuvo que un proceso en su contra fue anulado y que luego las actuaciones se enfocaron en su hermano.

“Como no pudo conmigo porque anularon el proceso, fue por mi hermano”, afirmó.

Quintero ubicó el presunto caso de suplantación en una audiencia que tuvo lugar el 14 de septiembre de 2026. De acuerdo con su versión, ese día circuló la información de que él habría ingresado de forma reservada a la diligencia de su hermano, quien en está siendo investigado por el presunto escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El exalcalde rechazó esa versión y afirmó que varios medios publicaron la presunta presencia suya en la audiencia. “Era falso. Yo no estaba ahí”, sostuvo.

A continuación, planteó que otra persona sí participó en la sesión virtual bajo su nombre. “Alguien sí estaba, con mi nombre”, agregó, antes de señalar que el hecho habría sido detectado por el propio juzgado.

Daniel Quintero se volvió a despachar contra Federico Gutiérrez - crédito Colprensa
Daniel Quintero se volvió a despachar contra Federico Gutiérrez - crédito Colprensa

El juzgado citó el ingreso de un perfil identificado con un periodista de Caracol Radio

Para respaldar su acusación, Quintero reprodujo un fragmento de una intervención atribuida al despacho judicial. En ese registro, se escucha que el juzgado advirtió la participación de un perfil asociado al canal de YouTube de Sebastián Estrada Ramírez, identificado como periodista de Caracol Radio.

“El despacho pudo advertir” que ese perfil ingresó a la primera fecha de la audiencia “utilizando el nombre del señor Daniel Quintero C.”, se escucha en la cita divulgada por el exalcalde.

Quintero sostuvo que el periodista habría utilizado su identidad para acceder a la diligencia y para emitir contenido que, de acuerdo con su relato, el juez había ordenado no transmitir. “Entró con mi nombre” y “transmitió lo que el juez había prohibido”, aseguró.

El exalcalde añadió que, tras detectar la situación, el juzgado retiró al usuario de la sala virtual. Calificó ese episodio como una suplantación ante una autoridad judicial y sostuvo que esa conducta puede constituir un delito en Colombia.

“Eso no es periodismo”, declaró Quintero. También afirmó que no se trató de un ingreso casual y pidió establecer quién habría dado la autorización, quién lo habría ordenado y a quién pudo favorecer la utilización de su nombre.

Daniel Quintero invita a Margarita Rosa de Francisco a revisar su proceso judicial y propone unir fuerzas contra el lawfare - crédito Colprensa
Daniel Quintero acusó una suplantación ante un juez y solicitó una investigación penal - crédito Colprensa

El exalcalde pidió que la Fiscalía establezca responsabilidades

Quintero indicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y que solicitó una investigación sobre el ingreso registrado durante la audiencia. “Hoy lo denuncié penalmente ante la Fiscalía”, afirmó en el video.

El exfuncionario pidió que la investigación determine si existieron otras personas involucradas. “Quién ordenó, quién autorizó y quién se benefició”, planteó al referirse a la presunta suplantación.

También sugirió que el caso podría estar relacionado con eventuales irregularidades adicionales, aunque no presentó pruebas concretas sobre otros episodios. “Esto apenas es lo que el juzgado alcanzó a descubrir”, afirmó.

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