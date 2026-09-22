América de Cali se refirió a la deuda que tiene el equipo con el delantero Duván Vergara: “Reconocemos que existe”

El futbolista Duván Vergara y el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, discuten los términos económicos de un contrato sobre un escritorio con dinero y documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 21 de septiembre de 2026, América de Cali respondió de forma pública al delantero Duván Vergara y reconoció que mantiene una deuda con el futbolista, aunque cuestionó que el exjugador expusiera el conflicto sin incluir la crisis económica del club tras el terremoto que afectó a Cali el 10 de agosto de 2026.

La “Mechita” afirmó que desde hace más de nueve meses sostiene conversaciones con Racing Club para conciliar obligaciones vinculadas tanto con Vergara como con Juan Fernando Quintero. También sostuvo que no recibió recursos por el traspaso del atacante colombiano al conjunto argentino.

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El cuadro "Escarlata" cuestionó que Vergara expusiera el conflicto sin mencionar la crisis económica tras el terremoto en Cali.-crédito Jefatura de Prensa del América de Cali

El compromiso económico surgió de la transferencia de Vergara a Racing Club, pero América de Cali indicó que el plazo pactado para cancelar la obligación había sido ampliado hasta el 15 de agosto de 2026.

Cinco días antes de esa fecha, un terremoto afectó a Cali, causó daños en la infraestructura del club y alteró sus ingresos, incluidos los provenientes de la asistencia del público a los partidos. La institución se encuentra en un proceso de reestructuración a raíz de esa situación.

La "Mechita" sostuvo conversaciones con Racing Club durante más de nueve meses por obligaciones relacionadas con Vergara y Juan Fernando Quintero.-crédito Jefatura de Prensa del América de Cali

América de Cali confirmó que el pago pendiente existe, pero rechazó haber intentado ignorarlo.

“Reconocemos que existe un compromiso económico pendiente con el jugador, derivado de su transferencia a Racing Club, y en ningún momento hemos pretendido desconocerlo”, señaló el club en su respuesta.

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La institución recordó que acompañó a Vergara durante varios años y consideró que el vínculo entre ambas partes no debía quedar reducido a un saldo económico.

“Creemos, sin embargo, que la mejor manera de afrontar esta situación no era desconocer públicamente el contexto que existe detrás de ella, ni reducir una relación construida durante años a la existencia de un saldo pendiente”, manifestó.

Duván Vergara habló sobre la deuda que tiene América de Cali con el jugador de Racing de Avellaneda

El atacante de Racing de Avellaneda publicó en sus redes sociales la deuda que el cuadro vallecaucano tendría con el jugador - crédito Duván Vergara

El 21 de septiembre de 2026, Duván Vergara denunció una deuda económica que América de Cali mantiene con él desde hace más de un año y explicó que esa fue la razón por la que archivó temporalmente las fotografías de su paso por el club en sus redes sociales. El extremo de Racing de Avellaneda difundió su aclaración el 21 de septiembre, después de que el retiro de las publicaciones alimentara versiones sobre un posible cambio de equipo.

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El futbolista negó cualquier vínculo con otra institución colombiana y afirmó que su presente está en Argentina.

“No estoy relacionado con ningún otro club y mucho menos con un club en Colombia. Mi presente es Racing, donde estoy completamente enfocado en mi carrera y en los objetivos que tenemos”, sostuvo.

La controversia coincidió con otros señalamientos sobre presuntos incumplimientos económicos de América. El periodista Diego Saviola afirmó en su cuenta de X que Yerson Candelo demandó al club por falta de pago y que, al 20 de septiembre de 2026, el plantel aún no había cobrado el salario correspondiente a agosto, además de una cuota pendiente para Daniel Bocanegra.

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Duván Vergara ya desarchivó las fotos de su paso por América de Cali, en su cuenta de Instagram - crédito @duvanvergara11/Instagram

Vergara explicó que archivar las imágenes no significó una falta de respeto hacia América ni hacia sus hinchas.

“Siempre he preferido que sean mis actos los que hablen por mí”, escribió antes de precisar que la medida fue una forma de exteriorizar un desacuerdo que había mantenido en privado.

El jugador sostuvo que su vínculo afectivo con la institución no cambió.

“Mi amor, mi respeto y mi gratitud por América de Cali nunca han estado en discusión”, manifestó el atacante, que también recordó haber priorizado que el club obtuviera beneficios en sus dos transferencias fuera de Colombia.

La obligación pendiente estaría ligada a su llegada a Racing. El periodista Mariano Olsen informó que Vergara reclama el 7% de la operación que lo llevó al club argentino, una suma que permanecería impaga desde junio de 2025.

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Racing oficializó la contratación del colombiano el 25 de junio de 2025 y comunicó que adquirió la totalidad de su pase hasta diciembre de 2028. Ninguno de los dos clubes reveló oficialmente las cifras del acuerdo.

La negociación fue calculada en cerca de 2,5 millones de dólares: alrededor de USD 1 millón abonado a América y la condonación de una deuda que la entidad caleña mantenía con Racing por el traspaso de Juan Fernando Quintero. Bajo esa estimación, el porcentaje reclamado ascendería a USD 175.000.

Vergara no detalló el porcentaje ni el monto que considera adeudado.

“Después de más de un año, duele que todavía exista un compromiso económico pendiente conmigo que no ha sido cumplido”, expresó.

El informe sobre la deuda de América de Cali para con Duván Vergara, según el periodista Mariano Olsen - crédito @olsendeportes/X